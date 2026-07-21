Чусовая — великая транспортная артерия страны, дорога железных караванов и просто невероятно живописное место.
Вы насладитесь с высоты ее панорамами и увидите три гигантских камня: Филин, Красный и Дыроватые ребра. Я раскрою, как они появились и в каких художественных произведениях фигурируют. А также поделюсь историей, традициями и легендами Пермского края.
Вы насладитесь с высоты ее панорамами и увидите три гигантских камня: Филин, Красный и Дыроватые ребра. Я раскрою, как они появились и в каких художественных произведениях фигурируют. А также поделюсь историей, традициями и легендами Пермского края.
Описание экскурсии
Чусовские камни-бойцы
Вы прикоснетесь к исконной красоте Древнего Урала. В программе экскурсии:
- Деревня Усть-Койва — вы посетите старинную деревню, когда-то принадлежавшую Строгановым. Я расскажу, какой тайный тракт через нее проходил, какие товары по нему перевозили и сцены какого знаменитого сериала здесь снимали.
- Царские ворота — крупнейшая карстовая арка во всем крае, живописно выступающая над рекой на высоте 24 метра. Вы узнаете, как она образовалась и что было на ее месте раньше.
- Камень Филин — расположенный на левом берегу Чусовой, он напоминает по форме голову пернатого хищника. А еще в нем находятся три древние пещеры, которые мы обязательно увидим.
- Камень Красный — вы полюбуетесь 40-метровой скалой, покрытой пятнами красного лишайника. А я поделюсь связанными с ней историями.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- До камня Красный летом мы добираемся на переправе (200 руб. с человека), зимой пешком или на снегоходе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 712 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод с более чем 15-летним опытом работы и коренная пермячка. Для меня Пермь — не просто город, а часть собственной истории, которой я с удовольствием
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ездили с Сергеем. Природа Пермского края великолепна и Сергей сумел показать ее самые красивые места. Он прекрасный водитель и интересный собеседник. Необходимо отметить его заботу: термос с чаем и перчатки для экскурсантов. Все рекомендую.
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Мы просто в восторге! Такая красота, столько впечатлений. Описывать сложно, это нужно увидеть своими глазами. Не смотря на мороз (-21) все прошло идеально, а обед на турбазе был самый вкусный.
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Все нюансы до экскурсии обсудили с Татьяной, она же дала советы как и куда сходить в городе, ответила на все мои вопросы. На экскурсии с нами был Сергей- приятный интересный
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Н
Благодарю Татьяну от лица нашей компании за интересную поездку и рассказ. Весь длинный путь туда и обратно Татьяна постоянно что-то сообщала о тех местах, мимо которых мы проезжали, и вообще
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Н
Давно не видела такой красоты: стоишь на камне Красный и дух захватывает))). Переправа через реку вброд, вкуснейший обед, вид с Царской арки - это останется со мной навсегда. Спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии
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М
Отличная экскурсия, прекрасные виды, куча красивых фото и эмоций. Спасибо огромное Сергею за интересный материал, захватывающую и отличную организацию поездки. Обязательно еще вернемся
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