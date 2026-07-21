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Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми

Полюбоваться изгибами легендарной уральской реки и увидеть причудливые камни-бойцы
Чусовая — великая транспортная артерия страны, дорога железных караванов и просто невероятно живописное место.

Вы насладитесь с высоты ее панорамами и увидите три гигантских камня: Филин, Красный и Дыроватые ребра. Я раскрою, как они появились и в каких художественных произведениях фигурируют. А также поделюсь историей, традициями и легендами Пермского края.
5
9 отзывов
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми

Описание экскурсии

Чусовские камни-бойцы

Вы прикоснетесь к исконной красоте Древнего Урала. В программе экскурсии:

  • Деревня Усть-Койва — вы посетите старинную деревню, когда-то принадлежавшую Строгановым. Я расскажу, какой тайный тракт через нее проходил, какие товары по нему перевозили и сцены какого знаменитого сериала здесь снимали.
  • Царские ворота — крупнейшая карстовая арка во всем крае, живописно выступающая над рекой на высоте 24 метра. Вы узнаете, как она образовалась и что было на ее месте раньше.
  • Камень Филин — расположенный на левом берегу Чусовой, он напоминает по форме голову пернатого хищника. А еще в нем находятся три древние пещеры, которые мы обязательно увидим.
  • Камень Красный — вы полюбуетесь 40-метровой скалой, покрытой пятнами красного лишайника. А я поделюсь связанными с ней историями.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • До камня Красный летом мы добираемся на переправе (200 руб. с человека), зимой пешком или на снегоходе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 712 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод с более чем 15-летним опытом работы и коренная пермячка. Для меня Пермь — не просто город, а часть собственной истории, которой я с удовольствием
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делюсь с гостями. На экскурсиях я рассказываю о прошлом и настоящем Перми, обращая внимание на неочевидные детали, интересные факты и скрытые смыслы. Я всегда стараюсь подстроить маршрут под интересы путешественников — будь то архитектура, история, искусство или городские легенды. Если на ваши даты я занята, экскурсию проведёт один из гидов моей команды. Мы организуем поездку на высоком уровне и сделаем всё, чтобы знакомство с Пермью оставило у вас яркие впечатления и тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
К
Ездили с Сергеем. Природа Пермского края великолепна и Сергей сумел показать ее самые красивые места. Он прекрасный водитель и интересный собеседник. Необходимо отметить его заботу: термос с чаем и перчатки для экскурсантов. Все рекомендую.
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Ирина
Мы просто в восторге! Такая красота, столько впечатлений. Описывать сложно, это нужно увидеть своими глазами. Не смотря на мороз (-21) все прошло идеально, а обед на турбазе был самый вкусный.
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Спасибо замечательному гиду Сергею за увлекательный рассказ о Пермском крае и непосредственно о местах где мы были и отдельное спасибо за помощь моей маме за подъем и спуск на самую высокую локацию 🙂

Мы просто в восторге! Такая красота, столько впечатлений. Описывать сложно, это нужно увидеть своими глазами. Не
Мы просто в восторге! Такая красота, столько впечатлений. Описывать сложно, это нужно увидеть своими глазами. Не
Мы просто в восторге! Такая красота, столько впечатлений. Описывать сложно, это нужно увидеть своими глазами. Не
Мы просто в восторге! Такая красота, столько впечатлений. Описывать сложно, это нужно увидеть своими глазами. Не
Мы просто в восторге! Такая красота, столько впечатлений. Описывать сложно, это нужно увидеть своими глазами. Не
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Елена
Все нюансы до экскурсии обсудили с Татьяной, она же дала советы как и куда сходить в городе, ответила на все мои вопросы. На экскурсии с нами был Сергей- приятный интересный
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собеседник, с ним мы увидели самые интересные места старого города, везде помогал, подсказывал как лучше преодолевать подъем и спуск. Аккуратный водитель, в дороге говорили про жизнь города и края! Сказать, что это день нам понравился, это не сказать ничего!!! Огромное спасибо за экскурсию и ее безупречную организацию на всех этапах! А еще Сергей сделал для нас много отличных фотографий! 100% рекомендация.

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Н
Благодарю Татьяну от лица нашей компании за интересную поездку и рассказ. Весь длинный путь туда и обратно Татьяна постоянно что-то сообщала о тех местах, мимо которых мы проезжали, и вообще
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о Пермском Крае. Не было вопроса, на который Татьяна не смогла бы ответить. В пути Татьяна постоянно помогала преодолевать различные препятствия, подсказывала как лучше поставить ногу, как правильнее и безопаснее двигаться на том или ином участке пути. Отдельно благодарим ее за вкуснейший чай и бутерброды, которые она запасливо взяла с собой. Все было здорово!

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Н
Давно не видела такой красоты: стоишь на камне Красный и дух захватывает))). Переправа через реку вброд, вкуснейший обед, вид с Царской арки - это останется со мной навсегда. Спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии
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М
Отличная экскурсия, прекрасные виды, куча красивых фото и эмоций. Спасибо огромное Сергею за интересный материал, захватывающую и отличную организацию поездки. Обязательно еще вернемся
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