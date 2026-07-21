читать дальше уменьшить собеседник, с ним мы увидели самые интересные места старого города, везде помогал, подсказывал как лучше преодолевать подъем и спуск. Аккуратный водитель, в дороге говорили про жизнь города и края! Сказать, что это день нам понравился, это не сказать ничего!!! Огромное спасибо за экскурсию и ее безупречную организацию на всех этапах! А еще Сергей сделал для нас много отличных фотографий! 100% рекомендация.

Все нюансы до экскурсии обсудили с Татьяной, она же дала советы как и куда сходить в городе, ответила на все мои вопросы. На экскурсии с нами был Сергей- приятный интересный