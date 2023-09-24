2 день

Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад

Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам.

Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие просматриваются практически из любой его точки.

Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.

Целью нашего отдыха, в путешествия сегодня будут Дачные источники – активное гео-термальное плато.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Уникальное место, где посреди белоснежной пустыни в разгар зимы, вы ступите на горячую землю, усыпанную более чем 100 различными термопроявлениями – кипящими котлами, горячих источников, крупными и мелкими парогазовыми струями, из которых с рёвом вырывается раскалённый пар.

Все шипит, свистит, клокочет.

Дачные источники получили второе неофициальное название – «Малая Долина Гейзеров», однако истинных гейзеров здесь нет, лишь парогазовые выходы, где горячий газ нагревает до кипения водяные и грязевые лужицы, находящиеся на поверхности.

Обед – ланч-бокс, горячий чай.

На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации – Вилючинского водопада.

Вечером возвращение в отель.

Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.

Продолжительность: с 08:00 до 17:00 ориентировочно.