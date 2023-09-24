Майские выходные на Камчатке

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Когда по всей стране уже зацветают деревья, Камчатка только-только начинает просыпаться после зимы. На вулканах еще лежит снег, которого так много, что можно кататься на горных лыжах вплоть до июня. Днем вы будете ездить на увлекательные экскурсии, а вечерами отдыхать в горячих термах.
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке

Что вас ожидает:

Вулканы
Вулканы
Побываем у подножий «домашних» вулканов – Корякского и Авачинского, которые находятся в непосредственной близости к городу
Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия
Прогуляемся по главному городу полуострова
Этно-деревня коренных малочисленных народов Камчатки
Этно-деревня коренных малочисленных народов Камчатки
Посетим интерактивную экскурсию с концертом
Рыбалка
Рыбалка
Порыбачим на прогулке по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
Дары моря
Дары моря
По желанию устроим дегустацию свежих морепродуктов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в загородную курортную зону в п. Паратунка.

Посещение памятника «Здесь начинается Россия».

Размещение в SPA-отеле (заселение в номера с 14:00).

Отдых.

Вечером встреча с гидом: организационные моменты, обсуждение деталей тура.

Питание: за свой счет.

2 день

Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад

Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам.

Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие просматриваются практически из любой его точки.

Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.

Целью нашего отдыха, в путешествия сегодня будут Дачные источники – активное гео-термальное плато.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Уникальное место, где посреди белоснежной пустыни в разгар зимы, вы ступите на горячую землю, усыпанную более чем 100 различными термопроявлениями – кипящими котлами, горячих источников, крупными и мелкими парогазовыми струями, из которых с рёвом вырывается раскалённый пар.

Все шипит, свистит, клокочет.

Дачные источники получили второе неофициальное название – «Малая Долина Гейзеров», однако истинных гейзеров здесь нет, лишь парогазовые выходы, где горячий газ нагревает до кипения водяные и грязевые лужицы, находящиеся на поверхности.

Обед – ланч-бокс, горячий чай.

На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации – Вилючинского водопада.

Вечером возвращение в отель.

Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.

Продолжительность: с 08:00 до 17:00 ориентировочно.

Джип-тур на Дачные термальные источники и водопадДжип-тур на Дачные термальные источники и водопадДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад
3 день

Морская прогулка. Обзорная экскурсия по городу

Завтрак.

Сегодняшний день будет посвящен Тихому океану и истории Петропавловска-Камчатского!

Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на моторной яхте Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к отдыха, в острову Старичков (5-6 часов).

Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний.

Цель маршрута - уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам.

Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.

Увлекательная морская рыбалка.

Обед - уха, дегустация свежих даров моря.

Возвращение в порт.

Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой».

Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.

Вечером возвращение в отель.

Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.

Продолжительность: с 8:00 до 18:00 ориентировочно.

Морская прогулка. Обзорная экскурсия по городуМорская прогулка. Обзорная экскурсия по городуМорская прогулка. Обзорная экскурсия по городуМорская прогулка. Обзорная экскурсия по городу
4 день

Поездка к Авачинскому вулкану

Завтрак.

В этот день мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, но теперь севернее от города.

Выезд на внедорожнике к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 2 часа).

Возможно использование снегоходной техники, при необходимости.

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.

Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.

Вершина венчается кратером.

Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

Подъем на внедорожнике по Лавовой пади на высоту до 2200 м.

Горячий обед в базовом лагере.

Возвращение в отель.

Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.

Продолжительность: с 9:00 до 17:00 ориентировочно.

Поездка к Авачинскому вулкануПоездка к Авачинскому вулкануПоездка к Авачинскому вулкану
5 день

Джип-тур на мыс Маячный, скалы «Три Брата». Музей Вулканариум. Катание на собачьих упряжках

Завтрак.

Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы – Малая, Средняя и Большая Лагерные.

Цель поездки – обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается отдыха, в вид на стражей гавани – скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.

По возможности (в зависимости от состояния дороги), посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города – «Петропавловский».

Горячий обед, чай.

Посещение единственного в России музея вулканов – «Вулканариум».

Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.

Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Дети Севера» и питомник ездовых собак «Снежные псы»:

  • выступление национального ансамбля, беседу у костра о культуре и быте народов Камчатки, об их традициях и обычаях;
  • кинологическая экскурсия по питомнику, знакомство с его питомцами, рассказ о ездовых видах спорта о спортивной жизни ездовых собак;
  • посещение этнографического музея, экскурс в историю ездового собаководства, посещение стенда берингийской славы;
  • традиционный обед в национальном жилище;
  • фотосессия в национальных костюмах, посещение выставки-продажи Камчатских сувениров;

В питомнике гости узнают: кто такой каюр? Как запрягать упряжку в нарту? Какую задачу выполняет каждая собака упряжки? А также познакомятся с собаками, неоднократно прошедшими берингийскую трассу, им подробно расскажут о традиционных корякских формах воспитания ездовых собаках, изготовления нарт.

Вечером возвращение в отель.

Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.

Продолжительность: около 8 часов.

Джип-тур на мыс Маячный, скалы «Три Брата». Музей Вулканариум. Катание на собачьих упряжкахДжип-тур на мыс Маячный, скалы «Три Брата». Музей Вулканариум. Катание на собачьих упряжкахДжип-тур на мыс Маячный, скалы «Три Брата». Музей Вулканариум. Катание на собачьих упряжках
6 день

Отъезд

Завтрак.

Выселение из отеля до 12:00.

Трансфер в аэропорт.

По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: завтрак.

Проживание

Место размещения выбирается при бронировании тура.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Б/о Солнечная SPA-отель Спутник-Камчатка 3*SPA-отель Спутник 4*
Стоимость127 000137 000145 000
Стоимость до 30.04.2024116 840126 040133 400
Доплата за одноместное размещение7 50020 00025 000

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане при гостинице можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются продуктовые магазины и небольшие кафе-шашлычные.

Туристу может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании.

Варианты проживания

SPA-отель Спутник 4

5 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4SPA-отель Спутник 4

База отдыха «Солнечная»

5 ночей

Отель типа «постель и завтрак» база отдыха «Солнечная» расположен в селе Паратунка, в 26 км от города Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей открытый бассейн и термальная купальня.

В распоряжении гостей отеля полностью оборудованная собственная ванная комната с душем и феном, гидромассажная ванна и терраса для загара.

Город Елизово находится в 28 км от отеля. Расстояние от отеля типа «постель и завтрак» «База отдыха “Солнечная”» до аэропорта Елизово составляет 38 км.

База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле/на базе отдыхав п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой)
  • Услуги гидов-проводников
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Камчатки и обратно
  • Питание во время нахождения в гостинице (см. программу)
  • Дополнительный или индивидуальный трансфер
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для личных вещей на маршруте;
  • удобную походную одежду (теплую зимнюю);
  • треккинговые зимние ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
  • теплые ветро-, водозащитные штаны;
  • теплый свитер (флис);
  • теплые носки;
  • теплое термобелье;
  • теплые перчатки / рукавицы (2 пары);
  • теплую шапку, шарф (бафф);
  • банные и купальные принадлежности;
  • сидушку для сидения на камнях и снегу;
  • налобный фонарик;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки, солнцезащитные средства для лица;
  • паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Одежда и снаряжение:

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), рассчитанной на низкие температуры (до минус 10), снег, ветер.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будет организован трансфер?

В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.

Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 4500 руб. за машину до 3 чел., 6500 руб. за машину до 6 чел.

Какой будет маршрут?

Нить маршрута:

Нить маршрута: Дачные источники + Вилючинский водопад → морская прогулка к о. Старичков + Обзорная экскурсия по г. Петропавловск-Камчатский → Подножие Авачинского вулкана → Мыс Маячный, «Три брата» + «Вулканариум» + этно-экскурсия.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
24 сен 2023
Добрый день.
Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.
Добрый день.
А
23 сен 2023
Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку!
все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме
поднялся!

и четкий тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно.

p.s.
очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.
В
15 сен 2023
Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости для меня об экипировке и возможности выполнить субсидированный перелёт 🙌
Принимающая сторона от агентства "Большая Страна" превзошла личные ожидания 👍
Выражаю благодарность тур-гиду Павлу, водителю Роману - ребята знатоки сложных дорог, функционала машин и камчатского климата 😉
Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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