Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в загородную курортную зону в п. Паратунка.
Посещение памятника «Здесь начинается Россия».
Размещение в SPA-отеле (заселение в номера с 14:00).
Отдых.
Вечером встреча с гидом: организационные моменты, обсуждение деталей тура.
Питание: за свой счет.
Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад
Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам.
Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие просматриваются практически из любой его точки.
Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.
Целью нашего отдыха, в путешествия сегодня будут Дачные источники – активное гео-термальное плато.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Уникальное место, где посреди белоснежной пустыни в разгар зимы, вы ступите на горячую землю, усыпанную более чем 100 различными термопроявлениями – кипящими котлами, горячих источников, крупными и мелкими парогазовыми струями, из которых с рёвом вырывается раскалённый пар.
Все шипит, свистит, клокочет.
Дачные источники получили второе неофициальное название – «Малая Долина Гейзеров», однако истинных гейзеров здесь нет, лишь парогазовые выходы, где горячий газ нагревает до кипения водяные и грязевые лужицы, находящиеся на поверхности.
Обед – ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации – Вилючинского водопада.
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.
Продолжительность: с 08:00 до 17:00 ориентировочно.
Морская прогулка. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак.
Сегодняшний день будет посвящен Тихому океану и истории Петропавловска-Камчатского!
Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на моторной яхте Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к отдыха, в острову Старичков (5-6 часов).
Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний.
Цель маршрута - уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам.
Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.
Увлекательная морская рыбалка.
Обед - уха, дегустация свежих даров моря.
Возвращение в порт.
Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой».
Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.
Продолжительность: с 8:00 до 18:00 ориентировочно.
Поездка к Авачинскому вулкану
Завтрак.
В этот день мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, но теперь севернее от города.
Выезд на внедорожнике к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 2 часа).
Возможно использование снегоходной техники, при необходимости.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.
Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.
Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.
Вершина венчается кратером.
Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Подъем на внедорожнике по Лавовой пади на высоту до 2200 м.
Горячий обед в базовом лагере.
Возвращение в отель.
Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.
Продолжительность: с 9:00 до 17:00 ориентировочно.
Джип-тур на мыс Маячный, скалы «Три Брата». Музей Вулканариум. Катание на собачьих упряжках
Завтрак.
Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы – Малая, Средняя и Большая Лагерные.
Цель поездки – обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается отдыха, в вид на стражей гавани – скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.
По возможности (в зависимости от состояния дороги), посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города – «Петропавловский».
Горячий обед, чай.
Посещение единственного в России музея вулканов – «Вулканариум».
Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.
Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Дети Севера» и питомник ездовых собак «Снежные псы»:
- выступление национального ансамбля, беседу у костра о культуре и быте народов Камчатки, об их традициях и обычаях;
- кинологическая экскурсия по питомнику, знакомство с его питомцами, рассказ о ездовых видах спорта о спортивной жизни ездовых собак;
- посещение этнографического музея, экскурс в историю ездового собаководства, посещение стенда берингийской славы;
- традиционный обед в национальном жилище;
- фотосессия в национальных костюмах, посещение выставки-продажи Камчатских сувениров;
В питомнике гости узнают: кто такой каюр? Как запрягать упряжку в нарту? Какую задачу выполняет каждая собака упряжки? А также познакомятся с собаками, неоднократно прошедшими берингийскую трассу, им подробно расскажут о традиционных корякских формах воспитания ездовых собаках, изготовления нарт.
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак и обед. Ужин за свой счет.
Продолжительность: около 8 часов.
Отъезд
Завтрак.
Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак.
Проживание
Место размещения выбирается при бронировании тура.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Б/о Солнечная
|SPA-отель Спутник-Камчатка 3*
|SPA-отель Спутник 4*
|Стоимость
|127 000
|137 000
|145 000
|Стоимость до 30.04.2024
|116 840
|126 040
|133 400
|Доплата за одноместное размещение
|7 500
|20 000
|25 000
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане при гостинице можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются продуктовые магазины и небольшие кафе-шашлычные.
Туристу может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании.
Варианты проживания
SPA-отель Спутник 4
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
База отдыха «Солнечная»
Отель типа «постель и завтрак» база отдыха «Солнечная» расположен в селе Паратунка, в 26 км от города Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей открытый бассейн и термальная купальня.
В распоряжении гостей отеля полностью оборудованная собственная ванная комната с душем и феном, гидромассажная ванна и терраса для загара.
Город Елизово находится в 28 км от отеля. Расстояние от отеля типа «постель и завтрак» «База отдыха “Солнечная”» до аэропорта Елизово составляет 38 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле/на базе отдыхав п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой)
- Услуги гидов-проводников
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Групповые трансферы по программе
- Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Камчатки и обратно
- Питание во время нахождения в гостинице (см. программу)
- Дополнительный или индивидуальный трансфер
- Опциональные экскурсии в свободный день
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для личных вещей на маршруте;
- удобную походную одежду (теплую зимнюю);
- треккинговые зимние ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплое термобелье;
- теплые перчатки / рукавицы (2 пары);
- теплую шапку, шарф (бафф);
- банные и купальные принадлежности;
- сидушку для сидения на камнях и снегу;
- налобный фонарик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки, солнцезащитные средства для лица;
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Одежда и снаряжение:
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), рассчитанной на низкие температуры (до минус 10), снег, ветер.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как будет организован трансфер?
В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.
Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 4500 руб. за машину до 3 чел., 6500 руб. за машину до 6 чел.
Какой будет маршрут?
Нить маршрута:
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.
все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме
поднялся!
и четкий тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно.
p.s.
очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.
Принимающая сторона от агентства "Большая Страна" превзошла личные ожидания 👍
Выражаю благодарность тур-гиду Павлу, водителю Роману - ребята знатоки сложных дорог, функционала машин и камчатского климата 😉