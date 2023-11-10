При этом в сентябре стоят еще достаточно теплые дни — эта пора считается камчатским бархатным сезоном.
сен
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку. Самостоятельный осмотр города
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
19:00 Встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Питание не включено.
Морская прогулка. Халактырский пляж
Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.
Обед на катере.
После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.
Ужин в этот день самостоятельно.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например, Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Питание включено: завтрак, обед из морепродуктов.
Вачкажец - Малки
Утром выезжаем в район начала сплава, но по пути знакомимся с уникальным местом камчатской природы — Вачкажцом, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта.
Вачкажец — это горный массив и в то же время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м.
Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам.
Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.
Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.
На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. А в сентябре альпийские луга окрашиваются яркими оттенками от оранжевого до бордового.
Вачкажец — это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы и рай для людей увлекающихся ботаникой.
Вечером переезжаем к популярным на Камчатке Малкинским горячим источникам, где остаемся на ночевку.
Купание в источниках, ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Начало сплава по реке Быстрой
Утром небольшой переезд на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава.
Подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав.
Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений.
Рыбалка на спиннинг.
Сентябрь — время нереста кижуча, одного из самых интересных для рыбалки видов лосося.
Ночевка в палатках на берегу реки.
Вечерние посиделки у костра.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Продолжение сплава
Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться, наслаждаясь живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником.
Прохождение первого порога. Рыбалка.
Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу.
Ночевка в палатках на берегу реки.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Окончание сплава. Переезд в Паратунку
Проходим оставшиеся пороги и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина.
Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Выезд в горный турприют. Малая долина гейзеров
Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».
Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).
Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.
При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.
Возвращаемся в турприют.
Ужин, костер, возможно гитара.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на вулкан Мутновский
Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.
Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты — 700 метров.
Нам откроется вид на фумарольные поля кратера, на ледник, нависающий с восточных стен кратера, на Активную воронку, откуда вырывается огромный столб парогазовой смеси.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.
К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), либо если восхождение на вулкан под запретом (последние 2 года такое случалось из-за возможных оползней), то программа будет изменена (подробнее в разделе «Важно знать»).
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Восхождение на вулкан Горелый. Возвращение в Петропавловск-Камчатский
После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.
Путь к вершине занимает обычно не более 2,5–3 часов, высота вулкана 1829 м над уровнем моря.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие — это кратеры Голубое озеро и Активный.
Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.
Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию — на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.
В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам).
Трансфер в аэропорт
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Обед при необходимости самостоятельно за свой счет.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
До новых встреч на Камчатке!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- двухместное в гостиницах в Петропавловске-Камчатском — 3 ночи;
- двухместное в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) — 1 ночь;
- многоместное в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский — 2 ночи;
- в палатках — 3 ночи.
Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке за доп. плату — 13 000 руб.
Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.
Скидка для детей до 14 лет включительно — 10%
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек. Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.
Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский
Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.
В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Эдельвейс», г. Петропавловск-Камчатский
Гостиница «Эдельвейс» находится в Петропавловске-Камчатском, в 1 км от Института вулканологии и торгового центра «Сварог». К услугам гостей беспроводной доступ в Интернет.
Все номера располагают телевизором с плоским экраном, чайником, холодильником и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В кафе гостиницы «Эдельвейс» подают блюда европейской кухни. В 300 метрах от гостиницы работает продуктовый рынок.
Расстояние от гостиницы «Эдельвейс» до аэропорта Елизово составляет 25 км.
Гостиница «Фламинго», п. Паратунка
В гостинице «Фламинго» просторные номера, но блочного типа – с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери. Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные. В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком. На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.
Гостиница «Гелиос», п. Паратунка
В Гелиосе номера менее просторные, но санузел в каждом номере. Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные. В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком. На территории имеется два небольших бассейна с водой из горячих источников.
Турприют в районе вулканов Горелый и Мутновский
За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5–6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках). На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
- Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 3 ночи
- Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 1 ночь
- Многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский - 2 ночи
- Морская прогулка на яхте к острову Старичков
- Питание, указанное в программе (9 завтраков, 8 обедов, 6 ужинов)
- Услуги гидов-инструкторов и повара
- Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т. д.)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в городе (во время 2 ночевок в начале тура, а также 1 ночевки в конце тура)
- Туристическая страховка
- Доплата за одноместное размещение
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
- спальный мешок на ноль или минус 5 комфорта и ниже (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
- сидушка-пенка — необязательно;
- треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
- гамаши — необязательно;
- сменная обувь (кроссовки);
- тапочки/сланцы/кроксы;
- походные штаны (лучше синтетика, х/з не желательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» из плотной ткани (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10 000 мм);
- в сентябре нужна теплая куртка или жилетка (пуховая или с синтетическим утеплителем);
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, перчатки;
- термоноски (2 пары);
- треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров;
- фонарик (желательно налобный);
- резиновые сапоги или сапоги ЭВА — для сплава и рыбалки (необязательно — мы выдаем резиновые бахилы, но лучше и удобнее иметь свои сапоги, особенно рыбакам), а также эти сапоги могут пригодиться и на пеших маршрутах в дождливую погоду;
- гермосумка для сплава (необязательно — мы выдаем большие гермомешки);
- спиннинг для рыбалки (необязательно — на группу выдается несколько спиннингов).
Внимание! Не приезжайте с чемоданами, так как чемодан на колесиках не влезет в гермомешок на сплаве. Удобно с большими рюкзаками или спортивными сумками.
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы прилетаете на 4 дня раньше тура, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Возможны ли изменения в программе тура?
- В случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
- Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
- Программа трехдневного сегмента тура «Мутновско-Горелая группа вулканов» может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки, а также в эти 3 дня возможно посещение водопада «Косы Вероники» и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки для детей?
На детей до 14 лет включительно скидка 10%.
Трансферы из аэропорта / в аэропорт
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 9:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.
Могут ли дети поехать в тур?
Да, можно поехать с 12 лет. Дети должны иметь опыт путешествий с походами и ночёвками в палатках.