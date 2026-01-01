-
14%
Камчатка без рюкзаков и палаток. Активное путешествие
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
12 июл в 10:00
26 июл в 10:00
138 000 ₽
161 000 ₽ за человека
-
14%
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
25 июн в 10:00
1 сен в 10:00
290 000 ₽
339 000 ₽ за человека
-
16%
Камчатка: косатки и медведи
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
5 июл в 10:00
14 июл в 10:00
от 270 000 ₽
321 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в январе 2026
