История Петрозаводска отразилась в облике двух центральных площадей — Ленина и Кирова.
Мы рассмотрим здания разных эпох, поговорим о губернаторах, инженерах, педагогах и заводских мастерах. Вы узнаете, что появилось на месте утраченных сооружений и какие тайны хранят знакомые фасады.
Мы рассмотрим здания разных эпох, поговорим о губернаторах, инженерах, педагогах и заводских мастерах. Вы узнаете, что появилось на месте утраченных сооружений и какие тайны хранят знакомые фасады.
Описание экскурсии
Площадь Ленина
Вы рассмотрите ансамбль бывшего губернского центра:
- кордегардии — караульные помещения при въезде в город
- здания губернских учреждений и губернаторской квартиры, где сегодня находятся Национальный музей и Министерство культуры Карелии
- памятник первому олонецкому губернатору Гавриилу Державину
По пути к площади Кирова увидите памятник шотландскому инженеру Чарльзу Гаскойну и жилые дома, построенные в стиле неоклассицизма в 1940–1950-х годах. Обратите внимание на сюжеты их фасадных барельефов.
Площадь Кирова
Здесь сосредоточены здания, связанные с образованием, промышленностью и культурной жизнью Петрозаводска:
- бывшие губернская мужская и Мариинская женская гимназии
- дом купца Бекренева
- ремесленные мастерские Александровского завода
- пушка, отлитая на заводе в 19 веке
- стела Города воинской славы
- Музыкальный и Национальный театры
Вы сравните классицизм, «итальянский» и кирпичный стили, неоклассицизм и модернизм. Рассмотрите театральные фасады, скульптуры Сергея Конёнкова и барельефы, посвящённые истории города.
А я расскажу:
- как реформы Екатерины II привели к созданию Олонецкой губернии и почему её столицей стал Петрозаводск
- чем Гавриил Державин не угодил генерал-губернатору Тимофею Тутолмину
- кого и чему учили в городских училищах и гимназиях, а также кто из их выпускников стал известен
- почему площадь Кирова долгое время называлась Соборной и какие сооружения на ней не сохранились
- какой вклад инженеры и работники Петровских и Александровского заводов внесли в историю города
- про музыкальную и театральную жизнь Петрозаводска 19-20 вв., и чем она интересна сейчас
Организационные детали
- Программа 12+
- Достопримечательности осматриваем снаружи
в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Северная»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Коренная петрозаводчанка, большую часть жизни прожила в родном городе, по образованию и профессиональной карьере — работник культуры. Всю жизнь интересовалась историей родного города, была участницей и свидетельницей многих городских событий. В 2025 году получила аттестацию гида.
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