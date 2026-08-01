История Петрозаводска отразилась в облике двух центральных площадей — Ленина и Кирова. Мы рассмотрим здания разных эпох, поговорим о губернаторах, инженерах, педагогах и заводских мастерах. Вы узнаете, что появилось на месте утраченных сооружений и какие тайны хранят знакомые фасады.

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Описание экскурсии

Площадь Ленина

Вы рассмотрите ансамбль бывшего губернского центра:

кордегардии — караульные помещения при въезде в город

здания губернских учреждений и губернаторской квартиры, где сегодня находятся Национальный музей и Министерство культуры Карелии

памятник первому олонецкому губернатору Гавриилу Державину

По пути к площади Кирова увидите памятник шотландскому инженеру Чарльзу Гаскойну и жилые дома, построенные в стиле неоклассицизма в 1940–1950-х годах. Обратите внимание на сюжеты их фасадных барельефов.

Площадь Кирова

Здесь сосредоточены здания, связанные с образованием, промышленностью и культурной жизнью Петрозаводска:

бывшие губернская мужская и Мариинская женская гимназии

дом купца Бекренева

ремесленные мастерские Александровского завода

пушка, отлитая на заводе в 19 веке

стела Города воинской славы

Музыкальный и Национальный театры

Вы сравните классицизм, «итальянский» и кирпичный стили, неоклассицизм и модернизм. Рассмотрите театральные фасады, скульптуры Сергея Конёнкова и барельефы, посвящённые истории города.

А я расскажу:

как реформы Екатерины II привели к созданию Олонецкой губернии и почему её столицей стал Петрозаводск

чем Гавриил Державин не угодил генерал-губернатору Тимофею Тутолмину

кого и чему учили в городских училищах и гимназиях, а также кто из их выпускников стал известен

почему площадь Кирова долгое время называлась Соборной и какие сооружения на ней не сохранились

какой вклад инженеры и работники Петровских и Александровского заводов внесли в историю города

про музыкальную и театральную жизнь Петрозаводска 19-20 вв., и чем она интересна сейчас

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