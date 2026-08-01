Две площади Петрозаводска: зеркала истории

Отыскать следы утраченных зданий и расшифровать барельефы на фасадах
История Петрозаводска отразилась в облике двух центральных площадей — Ленина и Кирова.

Мы рассмотрим здания разных эпох, поговорим о губернаторах, инженерах, педагогах и заводских мастерах. Вы узнаете, что появилось на месте утраченных сооружений и какие тайны хранят знакомые фасады.
Две площади Петрозаводска: зеркала истории
Две площади Петрозаводска: зеркала истории
Две площади Петрозаводска: зеркала истории

Описание экскурсии

Площадь Ленина

Вы рассмотрите ансамбль бывшего губернского центра:

  • кордегардии — караульные помещения при въезде в город
  • здания губернских учреждений и губернаторской квартиры, где сегодня находятся Национальный музей и Министерство культуры Карелии
  • памятник первому олонецкому губернатору Гавриилу Державину

По пути к площади Кирова увидите памятник шотландскому инженеру Чарльзу Гаскойну и жилые дома, построенные в стиле неоклассицизма в 1940–1950-х годах. Обратите внимание на сюжеты их фасадных барельефов.

Площадь Кирова

Здесь сосредоточены здания, связанные с образованием, промышленностью и культурной жизнью Петрозаводска:

  • бывшие губернская мужская и Мариинская женская гимназии
  • дом купца Бекренева
  • ремесленные мастерские Александровского завода
  • пушка, отлитая на заводе в 19 веке
  • стела Города воинской славы
  • Музыкальный и Национальный театры

Вы сравните классицизм, «итальянский» и кирпичный стили, неоклассицизм и модернизм. Рассмотрите театральные фасады, скульптуры Сергея Конёнкова и барельефы, посвящённые истории города.

А я расскажу:

  • как реформы Екатерины II привели к созданию Олонецкой губернии и почему её столицей стал Петрозаводск
  • чем Гавриил Державин не угодил генерал-губернатору Тимофею Тутолмину
  • кого и чему учили в городских училищах и гимназиях, а также кто из их выпускников стал известен
  • почему площадь Кирова долгое время называлась Соборной и какие сооружения на ней не сохранились
  • какой вклад инженеры и работники Петровских и Александровского заводов внесли в историю города
  • про музыкальную и театральную жизнь Петрозаводска 19-20 вв., и чем она интересна сейчас

Организационные детали

  • Программа 12+
  • Достопримечательности осматриваем снаружи

в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Северная»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Коренная петрозаводчанка, большую часть жизни прожила в родном городе, по образованию и профессиональной карьере — работник культуры. Всю жизнь интересовалась историей родного города, была участницей и свидетельницей многих городских событий. В 2025 году получила аттестацию гида.

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