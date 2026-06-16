Отправляемся в гости к карельскому Деду Морозу — Талвиукко.
Вы посетите вотчину карельского волшебника, познакомитесь с культурой саамов, пообщаетесь с дружелюбными хаски, маламутами и северными оленями. Узнаете больше о традициях и быте народов Карелии и окунётесь в атмосферу северной сказки.
Вы посетите вотчину карельского волшебника, познакомитесь с культурой саамов, пообщаетесь с дружелюбными хаски, маламутами и северными оленями. Узнаете больше о традициях и быте народов Карелии и окунётесь в атмосферу северной сказки.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Едем в резиденцию Талвиукко. Дорога займёт 20–30 мин.
Вы посетите ферму и пообщаетесь с хаски, маламутами, самоедами и северными оленями.
Познакомитесь с культурой лесных саамов, их жилищами и традициями.
Погуляете по Чудесному лесу и посетите дворец Лумикки — дочери Месяца Ясного и Тучки Снежной.
И узнаете:
- как появилась легенда о Талвиукко и при чём тут собаки и младенец.
- чем занимается Лумикка.
- почему ездовые собаки и олени были так важны для жителей Севера.
- какие традиции и ремёсла сохранились в Карелии до наших дней.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе.
- В резиденции проведём около 2 ч.
- На территории есть кафе и магазины — по желанию можно перекусить и купить сувениры.
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 144 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
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