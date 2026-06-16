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Из Петрозаводска - в резиденцию Талвиукко круглый год

В мире северных легенд, хаски и оленей
Отправляемся в гости к карельскому Деду Морозу — Талвиукко.

Вы посетите вотчину карельского волшебника, познакомитесь с культурой саамов, пообщаетесь с дружелюбными хаски, маламутами и северными оленями. Узнаете больше о традициях и быте народов Карелии и окунётесь в атмосферу северной сказки.
Из Петрозаводска - в резиденцию Талвиукко круглый год
Из Петрозаводска - в резиденцию Талвиукко круглый год
Из Петрозаводска - в резиденцию Талвиукко круглый год

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Едем в резиденцию Талвиукко. Дорога займёт 20–30 мин.
Вы посетите ферму и пообщаетесь с хаски, маламутами, самоедами и северными оленями.
Познакомитесь с культурой лесных саамов, их жилищами и традициями.
Погуляете по Чудесному лесу и посетите дворец Лумикки — дочери Месяца Ясного и Тучки Снежной.

И узнаете:

  • как появилась легенда о Талвиукко и при чём тут собаки и младенец.
  • чем занимается Лумикка.
  • почему ездовые собаки и олени были так важны для жителей Севера.
  • какие традиции и ремёсла сохранились в Карелии до наших дней.

Организационные детали

  • Едем на микроавтобусе.
  • В резиденции проведём около 2 ч.
  • На территории есть кафе и магазины — по желанию можно перекусить и купить сувениры.

во вторник, четверг и субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 144 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!

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