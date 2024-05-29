1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Катание на собаках - это нечто!!!
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
- ДДенис8 марта 2024Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
- ЕЕлена3 марта 2024Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии.
- ААнастасия4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Мы с сыном остались очень довольны. Организация экскурсии на отлично. Всё во время и без суеты. Артём
- ССветлана21 января 2024В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
- ННаталия24 октября 2022Все было просто супер. Все организационные проблемы взяла на себя Людмила. Очень интересный экскурсовод и отличный собеседник. Огромное ей спасибо.
- ООльга27 декабря 2021Отличная экскурсия!!!! Снег!!!! Собаки!!!! Кошка Муся!!!! Карельская сказка!!!! И Дед Мороз!!!! Мы словно вернулись в счастливое детство!!!!
- ЕЕвгения10 ноября 2021Все было просто замечательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Резиденция Талви Укко»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Резиденция Талви Укко" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2024 год по теме «Резиденция Талви Укко», 76 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август