Резиденция Талви Укко – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Резиденция Талви Укко» в Петрозаводске, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500 за человека
В гости к карельскому Деду Морозу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
17 отзывов
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200 за человека
Путешествие к хаски и северным оленям
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
14 отзывов
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Катание на собаках - это нечто!!!
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
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    Но. Попала в период роста рогов у оленей, так что они были довольно апатичны и грустны. Взаимодействовать с ними не вышло. Тут, конечно, ничьей вины нет, но можно предупреждать путешественников заранее. И второй минус: вместо заявленных 4 часов, вся поездка заняла часа 2,5. Это вместе с дорогой и чаепитием. Как бы ничего критичного, но оказалось не очень удобным при планировании своего дальнейшего расписания на день.

    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!
  • Д
    Денис
    8 марта 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
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    истории, жителях, культуре. Собаки в питомнике просто восхитительны, и более чем дружелюбны)) Поездка дочери на собачьей упряжке, это вообще отдельная история. Ее эмоции не передать, очень понравилось. А после, ещё прокатилась и на оленях. Ну и отдельная благодарность Петру, за то, что решил нашу проблему с бронированием столика на ужин (и это на 8 марта!).

  • Е
    Елена
    3 марта 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии.
    Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории КарелииЭкскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории КарелииЭкскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии
  • А
    Анастасия
    4 февраля 2024
    Путешествие к хаски и северным оленям
    Экскурсия очень понравилась. Мы с сыном остались очень довольны. Организация экскурсии на отлично. Всё во время и без суеты. Артём
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    отличный рассказчик, любящий свой край и знающий его историю. Очень понравились хаски, весёлые и дружелюбные. Повезло, Талви Укко был в резиденции, побывали и у него в гостях. Только позитивные эмоции и впечатления. Спасибо.

  • С
    Светлана
    21 января 2024
    Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
    В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
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    экскурсия к оленям и домикам с хаски, а также чаепитие с пирожками в чайном домике. Сама экскурсия завершилась довольно быстро, а дальше было предоставлено свободное время для посещения других объектов. Стоит отметить, что цены на катание в упряжках с оленями, хаски очень приличные, поэтому кроме стоимости экскурсии нужно быть готовыми к основательным доп. расходам, т. к. все развлечения платные и уже не входят в стоимость билета, а просто гулять по территории в течение достаточно долгого свободного времени будет скучно. На мой взгляд,стоимость экскурсии довольно высокая для содержимого поездки, но само место нам понравилось. Дорога от Петрозаводска совсем недолгая.

  • Н
    Наталия
    24 октября 2022
    В гости к карельскому Деду Морозу
    Все было просто супер. Все организационные проблемы взяла на себя Людмила. Очень интересный экскурсовод и отличный собеседник. Огромное ей спасибо.
  • О
    Ольга
    27 декабря 2021
    Путешествие к хаски и северным оленям
    Отличная экскурсия!!!! Снег!!!! Собаки!!!! Кошка Муся!!!! Карельская сказка!!!! И Дед Мороз!!!! Мы словно вернулись в счастливое детство!!!!
  • Е
    Евгения
    10 ноября 2021
    В гости к карельскому Деду Морозу
    Все было просто замечательно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Резиденция Талви Укко»

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Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Резиденция Талви Укко" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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