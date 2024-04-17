Откройте для себя мифы и легенды Петрозаводска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Петрозаводске, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Мифы, легенды и поверья Карелии»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500 за всё до 5 чел.
Рубчойла - тайник карельского зодчества
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
14 000 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 апреля 2024
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая дорога не помешали: Елена
    читать дальше

    рассказала очень много интересного, исторические факты, мистические изыскания, скинула мне много ссылок, поскольку всё охватить не было даже возможности. Сама деревня Рубчойла прекрасна, но главное в ней - это даже не деревянные дома, словно сошедшие со страниц сказки, главное - это замечательные люди, встретившие нас как родню, заехавшую в гости. На столе - прямо как из скатерти-самобранки было столько вкуснейших блюд, что даже наша весьма разборчивая дочка до сих пор вспоминает какие же вкусные именно там были калитки (хотя мы пробовали их и в ресторанах Петрозаводска), а муж конечно же проникся местными наливками. Но что еще лучше - это нам спели замечательные народные песни. Очень-очень душевная экскурсия. Мы всей семьей вспоминаем эту поездку с благодарностью к Елене и к гостеприимным хозяйкам из Рубчойлы.

    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгаяОчень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгаяОчень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгаяОчень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая
  • Е
    Евгения
    27 ноября 2023
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
    читать дальше

    уже встречались на экскурсии по Петрозаводску и поездке на Чертов стул, года три назад…. поэтому узнав, что эту экскурсию ведёт он - сомнений не осталось. Из-за погоды мы не посетили фьерды, но были ошеломлены красотой водопадов Белые мосты и горой Хийденвуори… Артем великолепный рассказчик, очень легко и непринужденно рассказывает и легенды и историю северного края, нашей Карелии. Отвечает на любые вопросы. Его рассказ вплетает в себя и исторические сводки, и рассказы местных жителей, и свои зарисовки… очень интересно…. Если у вас будет возможность - обязательно выберите данный маршрут.

    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными
  • М
    Мария
    27 сентября 2023
    Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
    Шикарная экскурсии! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй и легенд. С огромным удовольствием повторю ещё раз, чтобы посмотреть великолепные виды.
  • Н
    Николай
    3 сентября 2023
    Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
    Спасибо Елене за всё интересное,что узнали, путешествуя с ней целый день. Были в Урочище Чёртов стул, деревне Рубчойла, пешеходная по
    читать дальше

    Петрозаводску. От души рекомендую этого гида - отлично владеет информацией, интересно её подаёт, отвечает на вопросы. Сказ ведет из глубины Карелии, увлеченно. С любовью относится к своему делу, доброжелательна к туристам.

  • Т
    Татьяна
    17 июля 2023
    Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
    Очень интересная тема экскурсии, где благодаря Елене мы познакомились с мистическими и обрядными традициями и красивыми местами, которые расположены на
    читать дальше

    противоположном от Петрозаводска берегу Онежского озера: на берегу, на скале, в ботаническом саду. Легкая пешеходная прогулка, даже после поезда (нашу компанию из 6человек с чемоданами в день прибытия встретили на микроавтобусе и отвезли потом к месту проживания). Получили огромное удовольствие, загадали желания, насладились свежим воздухом, сделали классные фотки. Спасибо Елене

  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Елена, огромное спасибо за экскурсию! Нам очень понравилась поездка и Ваши рассказы. Слушали бы еще и еще. С Вами любая экскурсия будет интересна - не сомневаюсь. Обязательно встретимся еще раз, если снова приедем в Карелию!
  • И
    Ирина
    2 мая 2023
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Экскурсия просто замечательная! Начну с гида - Елена - это женщина огонь, это любовь с первого слова! Были и легенды, обычаи
    читать дальше

    и поверья перетекают из одного в другое. Но при этом вносятся и исторические справки. Все рассказывается с юмором и на мой взгляд именно так и надо преподносить эту экскурсию) Общение Еленой достаточно простое, совершенно не стесняешься спрашивать. Она дает много информации и полностью раскрывает все что заявлено в описании экскурсии. В Рубчойле нас встретила очень милая девушка, также хорошо провела экскурсию. Дальше было застолье (по-другому не назвать). Такого замечательного карельского обеда мы не ожидали) Хозяйки нас встретили очень радушно) Затем исполнили для нас песни… И все было так душевно, так здорово, время пролетело абсолютно незаметно… Если вы хотите узнать карельский быт, фольклор, кухню, то эта экскурсия для вас!

  • М
    Мария
    22 июня 2021
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    Артём - замечательный гид, показал и рассказал нам очень много всего интересного. Умеет увлеченно и при этом ненавязчиво преподносить материал,
    читать дальше

    обладает глубокими знаниями о своем регионе, способен ответить на все вопросы (хотя после его рассказов уже даже и не знаешь, о чем спросить). Мы брали 2 экскурсии (Ладожские шхеры и Гирвас-Кивач) и остались очень довольны. У всех было ощущение, что мы путешествуем со старым другом, никаких сбоев на маршруте не было, всё чётко. Однозначно буду рекомендовать (и уже рекомендую своим друзьям) обращаться к Артёму.

  • Д
    Дарья
    10 октября 2020
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    В первую очередь, Артем - потрясающий гид. Он знает примерно все о своём крае, и поездка была очень насыщена информацией. Во-вторых,
    читать дальше

    у меня был запрос на максимально возможное количество локаций в день для посещения, и Артем помог смиксовать программу так, что побывать удалось и на водопаде «Белые мосты», и на Ладожских шхерах, и в Рускеала парке. В-третьих - Карелия в сентябре невероятно красивая, а руководство региона вкладывается в развитие региона. Это очень заметно на контрасте, и исследовать эти места было одно удовольствие. Не могу не отметить комфортный трансфер + по пути между маршрутами удалось заехать в несколько аутентичных локальных мест для перекуса. В общем, восторг, спасибо! Рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
  2. Рубчойла - тайник карельского зодчества
  3. Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Петрозаводска в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
ХорошоТам