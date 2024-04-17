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рассказала очень много интересного, исторические факты, мистические изыскания, скинула мне много ссылок, поскольку всё охватить не было даже возможности. Сама деревня Рубчойла прекрасна, но главное в ней - это даже не деревянные дома, словно сошедшие со страниц сказки, главное - это замечательные люди, встретившие нас как родню, заехавшую в гости. На столе - прямо как из скатерти-самобранки было столько вкуснейших блюд, что даже наша весьма разборчивая дочка до сих пор вспоминает какие же вкусные именно там были калитки (хотя мы пробовали их и в ресторанах Петрозаводска), а муж конечно же проникся местными наливками. Но что еще лучше - это нам спели замечательные народные песни. Очень-очень душевная экскурсия. Мы всей семьей вспоминаем эту поездку с благодарностью к Елене и к гостеприимным хозяйкам из Рубчойлы.