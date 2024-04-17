1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Мифы, легенды и поверья Карелии»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая дорога не помешали: Елена
- ЕЕвгения27 ноября 2023Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
- ММария27 сентября 2023Шикарная экскурсии! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй и легенд. С огромным удовольствием повторю ещё раз, чтобы посмотреть великолепные виды.
- ННиколай3 сентября 2023Спасибо Елене за всё интересное,что узнали, путешествуя с ней целый день. Были в Урочище Чёртов стул, деревне Рубчойла, пешеходная по
- ТТатьяна17 июля 2023Очень интересная тема экскурсии, где благодаря Елене мы познакомились с мистическими и обрядными традициями и красивыми местами, которые расположены на
- ЕЕлена13 июня 2023Елена, огромное спасибо за экскурсию! Нам очень понравилась поездка и Ваши рассказы. Слушали бы еще и еще. С Вами любая экскурсия будет интересна - не сомневаюсь. Обязательно встретимся еще раз, если снова приедем в Карелию!
- ИИрина2 мая 2023Экскурсия просто замечательная! Начну с гида - Елена - это женщина огонь, это любовь с первого слова! Были и легенды, обычаи
- ММария22 июня 2021Артём - замечательный гид, показал и рассказал нам очень много всего интересного. Умеет увлеченно и при этом ненавязчиво преподносить материал,
- ДДарья10 октября 2020В первую очередь, Артем - потрясающий гид. Он знает примерно все о своём крае, и поездка была очень насыщена информацией. Во-вторых,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мифы и легенды»
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