мемориал Крест Скорби (память о Зимней войне) 1939 года
горный парк Рускеала
Ладожские шхеры (ладожские фьорды).
Мы отправимся в путешествие по бывшим финским территориям. Сейчас сложно представить, что красота этих мест многие века осквернялась людскими распрями, а в 20м веке и двумя войнами. Карельская земля и поныне хранит память тех, кто обрел свой покой среди лесов и озер Приладожья. Мы сделаем остановку у мемориала «Крест скорби», у водопадов Ахвенкоски, что славятся съемками эпизодов фильма «А зори здесь тихие» С. Ростоцкого. Заключительным штрихом путешествия станет горный парк 🌳 Рускеала: мраморные каньоны с родниковыми озерами. Здесь вы сможете отдохнуть и полюбоваться нечаянным творением горняков 18го века.
Что входит
Экскрусионное обслуживание опытным и эрудированным гидом по маршруту Крест Скорби - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала
Транспортное обслуживание
Что не входит
Обязательные доплаты: входная плата на водопады Ахвенкоски 250 рублей с человека
входная плата в горный парк Рускеала 500 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 жд вокзал города Петрозаводска
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.