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К белым скалам Рускеала

Анна М.
Анна М. – Гид из Петрозаводска
К белым скалам Рускеала
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 26 000 ₽ за экскурсию

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К белым скалам Рускеала
К белым скалам Рускеала

Что вы увидите

  • водопады Ахвенкоски
  • мемориал Крест Скорби (память о Зимней войне) 1939 года
  • горный парк Рускеала
  • Ладожские шхеры (ладожские фьорды).
Мы отправимся в путешествие по бывшим финским территориям. Сейчас сложно представить, что красота этих мест многие века осквернялась людскими распрями, а в 20м веке и двумя войнами. Карельская земля и поныне хранит память тех, кто обрел свой покой среди лесов и озер Приладожья. Мы сделаем остановку у мемориала «Крест скорби», у водопадов Ахвенкоски, что славятся съемками эпизодов фильма «А зори здесь тихие» С. Ростоцкого. Заключительным штрихом путешествия станет горный парк 🌳 Рускеала: мраморные каньоны с родниковыми озерами. Здесь вы сможете отдохнуть и полюбоваться нечаянным творением горняков 18го века.
Что входит
  • Экскрусионное обслуживание опытным и эрудированным гидом по маршруту Крест Скорби - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обязательные доплаты: входная плата на водопады Ахвенкоски 250 рублей с человека
  • входная плата в горный парк Рускеала 500 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 жд вокзал города Петрозаводска
К белым скалам Рускеала
К белым скалам Рускеала
К белым скалам Рускеала
К белым скалам Рускеала

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна М.
Анна М.
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