Мы отправимся в путешествие по бывшим финским территориям. Сейчас сложно представить, что красота этих мест многие века осквернялась людскими распрями, а в 20м веке и двумя войнами. Карельская земля и поныне хранит память тех, кто обрел свой покой среди лесов и озер Приладожья. Мы сделаем остановку у мемориала «Крест скорби», у водопадов Ахвенкоски, что славятся съемками эпизодов фильма «А зори здесь тихие» С. Ростоцкого. Заключительным штрихом путешествия станет горный парк 🌳 Рускеала: мраморные каньоны с родниковыми озерами. Здесь вы сможете отдохнуть и полюбоваться нечаянным творением горняков 18го века.