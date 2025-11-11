Рускеальский вояж: мрамор и водопады - трансфер из Петрозаводска и обратно

За один день вы побываете в бывшем мраморном карьере, самостоятельно погуляете по горным дорожкам парка, а по желанию пронесётесь над бирюзовой водой по натянутому тросу.
Я заберу вас из отеля, доставлю в Рускеалу, покажу те самые водопады, у которых снимался фильм «А зори здесь тихие», и с комфортом отвезу обратно.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Горный парк «Рускеала». Одно из самых живописных мест Карелии, популярный туристический комплекс. Местный мрамор использовали при строительстве Исаакиевского и Казанского соборов, а также Эрмитажа.
Рускеальские водопады. Оборудованная экотропа с подвесными мостами. Душевное местечко с небольшими, но бурными водопадами, которое вы могли видеть в фильме «А зори здесь тихие».
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Polo. Есть детское кресло.
- Время выезда можно обсудить при бронировании
- Дополнительные расходы: питание, Рускеальские водопады — 500 ₽ за чел., горный парк Рускеала — 650 ₽ за чел., на территории парка можно покататься на лодке или троллее — узнать о дополнительных услугах и их стоимости можно на сайте парка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Петрозаводске
Давайте знакомиться! Я местный житель: родился, вырос и живу в столице Карелии — Петрозаводске. В моем сердце живёт любовь к путешествиям и своему краю. Республика Карелия — это красивейшее место с уникальной природой и множеством достопримечательностей, которые я горю желанием вам показать, подарить незабываемые эмоции, оставить тёплые воспоминания!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
11 ноя 2025
Отличный водитель, очень доброжелательный и внимательный. Общение было приятным, чувствовал себя комфортно. Время пролетело незаметно.
Настоятельно рекомендую!
Спасибо большое Алексею!!! ✨
