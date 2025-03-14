Мы познакомим вас с банными традициями Карелии.
Запах трав и свежих веников, мягкий и тёплый пар… Вы узнаете, какой должна быть настоящая русская баня! Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться ещё не раз.
Запах трав и свежих веников, мягкий и тёплый пар… Вы узнаете, какой должна быть настоящая русская баня! Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться ещё не раз.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Действие будет происходить в банном комплексе в лесу на берегу озера. В парной на 10 человек с идеальным мелкодисперсным паром, комфортными режимами температуры и влажности мы проведём для вас несколько коллективных парений:
- коллективный первый пар с веерами и душистыми травами (для всей компании)
- два коллективных парения с дубовыми вениками (по 4 человека в заходе)
В процессе расскажем о том, как париться с пользой и не навредить себе. После этого выйдем на контраст — купель/озеро/прорубь. А потом будем наслаждаться травяным чаем в тёплом бассейне под открытым небом!
Организационные детали
- В стоимость всё включено. Берите с собой только купальники и плавки. Остальное предоставим мы: халаты, полотенца, кроксы, шапочки, шампуни и крема. А ещё мы готовим приветственный стол для наших гостей — травяной чай, угощения и безалкогольные напитки банщика
- Возрастных ограничений нет. Для наших маленьких гостей у нас созданы специальные программы, которые позволят в игровой форме безопасно познакомиться с баней
- По запросу сеанс можно продлить — подробности уточняйте в переписке
- До комплекса вам нужно добраться самостоятельно — на такси или личном авто (10-15 мин от города)
- Вас буду сопровождать я или другой специалист из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На берегу озера Лососиное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Петрозаводске
Профессионально занимаюсь парениями уже более пяти лет. Постоянно прохожу обучения у лучших мастеров нашей страны. Безумно влюблён в баню и нашу Карелию. Буду вашим проводником в этот удивительный мир. С индивидуальным подходом и заботой к каждому гостю. Работаю с командой профессионалов.Задать вопрос
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