Мы познакомим вас с банными традициями Карелии. Запах трав и свежих веников, мягкий и тёплый пар… Вы узнаете, какой должна быть настоящая русская баня! Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться ещё не раз.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Действие будет происходить в банном комплексе в лесу на берегу озера. В парной на 10 человек с идеальным мелкодисперсным паром, комфортными режимами температуры и влажности мы проведём для вас несколько коллективных парений:

коллективный первый пар с веерами и душистыми травами (для всей компании)

два коллективных парения с дубовыми вениками (по 4 человека в заходе)

В процессе расскажем о том, как париться с пользой и не навредить себе. После этого выйдем на контраст — купель/озеро/прорубь. А потом будем наслаждаться травяным чаем в тёплом бассейне под открытым небом!

Организационные детали