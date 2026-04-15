Едем туда, где особенно остро чувствуется сила природы — в сердце Карелии. Вы ощутите брызги мощного водопада Кивач. Окажетесь на старых мраморных ломках, откуда брали камень для знаменитых соборов. И прогуляетесь по скалам Поор-порога, где когда-то бурлил сильный поток.

9:00 — выезд — отправимся в путешествие по природным местам Карелии.

10:00–11:00 — водопад Кивач

Одно из самых известных мест региона. Вы увидите мощный поток воды и узнаете, как сюда добирался Александр II и что его поразило.

11:30–12:30 — мраморные ломки Белой горы

Прокатитесь на барже по озеру и окажетесь в месте добычи мрамора для Исаакиевского, Казанского и Михайловского соборов. Вы буквально пройдётесь по камню, из которого строили знаковые здания.

13:00–14:00 — Поор-порог

Застывший среди скал водопад. Вы погуляете по необычному рельефу, а я расскажу, как и почему здесь исчезла вода. А после — пикник с красивыми видами.

15:30 — прибытие в Петрозаводск

