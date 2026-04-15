Едем туда, где особенно остро чувствуется сила природы — в сердце Карелии. Вы ощутите брызги мощного водопада Кивач. Окажетесь на старых мраморных ломках, откуда брали камень для знаменитых соборов. И прогуляетесь по скалам Поор-порога, где когда-то бурлил сильный поток.
Описание экскурсии
9:00 — выезд — отправимся в путешествие по природным местам Карелии.
10:00–11:00 — водопад Кивач
Одно из самых известных мест региона. Вы увидите мощный поток воды и узнаете, как сюда добирался Александр II и что его поразило.
11:30–12:30 — мраморные ломки Белой горы
Прокатитесь на барже по озеру и окажетесь в месте добычи мрамора для Исаакиевского, Казанского и Михайловского соборов. Вы буквально пройдётесь по камню, из которого строили знаковые здания.
13:00–14:00 — Поор-порог
Застывший среди скал водопад. Вы погуляете по необычному рельефу, а я расскажу, как и почему здесь исчезла вода. А после — пикник с красивыми видами.
15:30 — прибытие в Петрозаводск
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне, пикник (выпечка и чай)
- Дополнительные расходы: вход на Кивач — 320 ₽ за чел., вход на Белую гору — 500 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 1472 туристов
В детстве я с дедушкой ходила в походы. В школе начала ночевать в палатке, а в университете — много путешествовать. Со временем мне захотелось делиться опытом. С радостью помогу вам увидеть Карелию настоящую, красивую, не тронутую цивилизацией!
Входит в следующие категории Петрозаводска
