Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, где в уютной избушке вас ждёт чаепитие с местными травами и ягодами. Калитки с разнообразными начинками дополнят атмосферу. Вы узнаете о традициях карелов и особенностях таёжной жизни.
Прогулка по лесу будет не только познавательной, но и полезной для здоровья благодаря чистому хвойному воздуху. Возможность познакомиться с местными обитателями добавит особый шарм вашему путешествию
Прогулка по лесу будет не только познавательной, но и полезной для здоровья благодаря чистому хвойному воздуху. Возможность познакомиться с местными обитателями добавит особый шарм вашему путешествию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная атмосфера карельской тайги
- 🍵 Чаепитие с местными травами и ягодами
- 🥧 Вкусные калитки с разными начинками
- 🐴 Знакомство с обитателями конюшни
- 🧘♀️ Полезная прогулка на свежем воздухе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Деревянный домик
- Конноспортивный комплекс
Описание экскурсии
- Деревянный домик в таёжном лесу. Зимой здесь удобно греться в морозы, а летом — прятаться в спасительную тень от жары
- Чаепитие с травами и ягодами. Магия будет происходить прямо на ваших глазах: ландшафт вокруг вас оживёт и, можно сказать, сам прыгнет к вам в чашку
- Знаменитые калитки. К чаю непременно будут пирожки с начинками на любой вкус (рыба, икра, дичь, ягоды)
- Знакомство с местными обитателями. Наша избушка находится на территории конноспортивного комплекса — здесь живут собаки, кошки, козлики и, конечно, лошади. А иногда в гости забегают лесные жители: лиса, зайцы и даже кабаны
На встрече я расскажу об особенностях таёжного леса и его обитателей, а также о традиционных блюдах и напитках карелов. Вы узнаете:
- Действительно ли мох растёт на северной стороне дерева
- Когда собирать местные цветы, ягоды и травы
- Почему же всё-таки карельский пирожок называется «калитка»
- И другие интересные факты
Травы и ягоды не только приятны на вкус, но и содержат незаменимые витамины. А хвойный воздух улучшает работу нервной и дыхательной систем организма. Так что прогулка будет не только уютной и познавательной, но и полезной.
Организационные детали
- Чаепитие проходит в черте города, до места вам необходимо добраться самостоятельно (~15-20 минут от центра на такси, это 200-400 рублей в одну сторону)
- Чай и угощения включены в стоимость
- Пожалуйста, сообщите заранее, если вы придерживаетесь специальной диеты или у вас аллергия на какие-либо продукты
- Обитателей конюшни можно будет посмотреть, погладить, угостить морковкой или яблоками (нужно брать с собой)
Дополнительные опции
- экскурсия по конюшне — 600 ₽ с чел., 30 минут
- индивидуальное занятие с инструктором — 2500 ₽ с чел., 40 минут
- конная прогулка по лесу — 2000 ₽ с чел., 1 час
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Фонтаны»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 2026 туристов
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 авг 2025
Большое спасибо Екатерине за рассказ и экскурсию.
А катание на лошадях в лесу - море эмоций.
Спасибо за организацию и положительные эмоции!
А катание на лошадях в лесу - море эмоций.
Спасибо за организацию и положительные эмоции!
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 5 чел.
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
3700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В гости к карельскому Деду Морозу
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: хаски, олени и карельская культура в 30 км от Петрозаводска
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса карельской природы в окрестностях Петрозаводска
Водопад Кивач, «Марциальные воды», места силы и душевные рассказы об истории края
Начало: По месту вашего размещения
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.