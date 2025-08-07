Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, где в уютной избушке вас ждёт чаепитие с местными травами и ягодами. Калитки с разнообразными начинками дополнят атмосферу. Вы узнаете о традициях карелов и особенностях таёжной жизни. Прогулка по лесу будет не только познавательной, но и полезной для здоровья благодаря чистому хвойному воздуху. Возможность познакомиться с местными обитателями добавит особый шарм вашему путешествию

за 1–2 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

от 8700 ₽ за 1–2 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Деревянный домик в таёжном лесу . Зимой здесь удобно греться в морозы, а летом — прятаться в спасительную тень от жары

. Зимой здесь удобно греться в морозы, а летом — прятаться в спасительную тень от жары Чаепитие с травами и ягодами . Магия будет происходить прямо на ваших глазах: ландшафт вокруг вас оживёт и, можно сказать, сам прыгнет к вам в чашку

. Магия будет происходить прямо на ваших глазах: ландшафт вокруг вас оживёт и, можно сказать, сам прыгнет к вам в чашку Знаменитые калитки . К чаю непременно будут пирожки с начинками на любой вкус (рыба, икра, дичь, ягоды)

. К чаю непременно будут пирожки с начинками на любой вкус (рыба, икра, дичь, ягоды) Знакомство с местными обитателями. Наша избушка находится на территории конноспортивного комплекса — здесь живут собаки, кошки, козлики и, конечно, лошади. А иногда в гости забегают лесные жители: лиса, зайцы и даже кабаны

На встрече я расскажу об особенностях таёжного леса и его обитателей, а также о традиционных блюдах и напитках карелов. Вы узнаете:

Действительно ли мох растёт на северной стороне дерева

Когда собирать местные цветы, ягоды и травы

Почему же всё-таки карельский пирожок называется «калитка»

И другие интересные факты

Травы и ягоды не только приятны на вкус, но и содержат незаменимые витамины. А хвойный воздух улучшает работу нервной и дыхательной систем организма. Так что прогулка будет не только уютной и познавательной, но и полезной.

Организационные детали

Чаепитие проходит в черте города, до места вам необходимо добраться самостоятельно (~15-20 минут от центра на такси, это 200-400 рублей в одну сторону)

Чай и угощения включены в стоимость

Пожалуйста, сообщите заранее, если вы придерживаетесь специальной диеты или у вас аллергия на какие-либо продукты

Обитателей конюшни можно будет посмотреть, погладить, угостить морковкой или яблоками (нужно брать с собой)

