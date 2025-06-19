Мои заказы

Урозеро – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Урозеро» в Петрозаводске, цены от 10 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
На машине
7 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
На машине
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
9 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
На машине
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    19 июня 2025
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Это была замечательная прогулка по карельскому лесу и по берегу заповедного Урозера. Места невероятно красивые, скалы, прозрачная вода создают особую
    читать дальше

    атмосферу. В конце маршрута ждал вкусный пикник с чаем. Всю дорогу Екатерина очень интересно рассказывала о Карелии, ее природе и особенностях местности.

  • А
    Альберт
    10 июля 2024
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Всё понравилось!
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Заказали с семьёй поездку на озеро. В назначенное время Екатерина встретила нас у отеля и прогулка началась.
    Во время поездки,
    читать дальше

    пока добирались до начала пешего маршрута, Екатерина рассказала про Петрозаводск, про историю основания города, периоды его развития и особенности архитектуры. Рассказала про интересные места в городе, которые стоило бы посетить.
    Пешая прогулка к озеру получилась очень познавательной. Мы много узнали от Екатерины про растения, которые попадались нам на маршруте.
    После озера прогулялись на гору, с которой открываются прекрасные виды на лес. Там, на этой горе, состоялось чаепитие. Всё это время Екатерина поддерживала интересную беседу.

  • Е
    Екатерина
    14 января 2024
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Это было путешествие в сказку! Снега чуть меньше, чем по пояс, зимний лес, простор озера. Тишина, красота и гармония с миром)
    Катя все организовала безупречно, высокопрофессионально и исключительно интересно. Огромное спасибо, надеюсь, встретимся еще не раз.
    Это было путешествие в сказку! Снега чуть меньше, чем по пояс, зимний лес, простор озера. Тишина, красота и гармония с миром)
  • А
    Анна
    8 января 2024
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Путешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобы всем можно было разместиться
    читать дальше

    удобно. Маршрут наш пролегал по озеру, где и было мое сердце запечатлено… и совсем не знала я, что в нашей пятерке… которым предстояло восхождение на гору… буду самой неподготовленной))) Но… всё, что нас не убивает, делает только СИЛЬНЕЕ! И вот восхождение осилено, приятное чаепитие на горе с прекрасными видами, вкусный чай, блинчики, калитки, варенье из таежных ягод!!! Впечатлений МОРЕ (снега)! И даже… яблоки на снегу… Спасибо большое, Екатерине!!!

  • О
    Ольга
    18 октября 2023
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Тишина, прекрасные виды и мощь тайги! Прозрачное озеро, грибы и ягоды! Екатерина многое знает о своем родном крае, его природе. Рассказывала легенды. 9-летний ребенок слушал с удовольствием. И конечно же очень вкусный чай) Мы с удовольствием провели время! Спасибо!
  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Все понравилось, спасибо
  • А
    Анна
    4 сентября 2023
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Наша удивительная и неповторимая поездка в таёжную Карелию сопровождалась ещё и отличной погодой! Виды умопомрачительные! Тишина, умиротворение и натуральная красота,
    читать дальше

    не тронутая вмешательством человека! Чистейшее озеро, запах ягод и растений, высоченные сосны - всё это создавало впечатление сказки, которая увенчалась чаепитием на возвышенности. Спасибо Екатерине: она интересный рассказчик и приятный человек)

  • О
    Ольга
    27 июля 2023
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Это отличная возможность познакомиться с карельским лесом, увидеть красивое озеро, поесть калитки с чаем с красивым видом. Всё было прекрасно организовано, интересно, не тяжело. И лучше взять с собой репеллент))
  • П
    Полина
    28 июня 2023
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Великолепный гид, отличный маршрут. Мы остались довольны. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Урозеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
  2. Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
  3. Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
  4. Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Губернаторский парк
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Гора Воттоваара
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Урозеро" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 18 050 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Урозеро», 118 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль