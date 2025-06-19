читать дальше

пока добирались до начала пешего маршрута, Екатерина рассказала про Петрозаводск, про историю основания города, периоды его развития и особенности архитектуры. Рассказала про интересные места в городе, которые стоило бы посетить.

Пешая прогулка к озеру получилась очень познавательной. Мы много узнали от Екатерины про растения, которые попадались нам на маршруте.

После озера прогулялись на гору, с которой открываются прекрасные виды на лес. Там, на этой горе, состоялось чаепитие. Всё это время Екатерина поддерживала интересную беседу.