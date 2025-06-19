Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽
18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина19 июня 2025Это была замечательная прогулка по карельскому лесу и по берегу заповедного Урозера. Места невероятно красивые, скалы, прозрачная вода создают особую
- ААльберт10 июля 2024Всё понравилось!
- ООльга30 июня 2024Заказали с семьёй поездку на озеро. В назначенное время Екатерина встретила нас у отеля и прогулка началась.
Во время поездки,
- ЕЕкатерина14 января 2024Это было путешествие в сказку! Снега чуть меньше, чем по пояс, зимний лес, простор озера. Тишина, красота и гармония с миром)
Катя все организовала безупречно, высокопрофессионально и исключительно интересно. Огромное спасибо, надеюсь, встретимся еще не раз.
- ААнна8 января 2024Путешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобы всем можно было разместиться
- ООльга18 октября 2023Тишина, прекрасные виды и мощь тайги! Прозрачное озеро, грибы и ягоды! Екатерина многое знает о своем родном крае, его природе. Рассказывала легенды. 9-летний ребенок слушал с удовольствием. И конечно же очень вкусный чай) Мы с удовольствием провели время! Спасибо!
- ААнна11 октября 2023Все понравилось, спасибо
- ААнна4 сентября 2023Наша удивительная и неповторимая поездка в таёжную Карелию сопровождалась ещё и отличной погодой! Виды умопомрачительные! Тишина, умиротворение и натуральная красота,
- ООльга27 июля 2023Это отличная возможность познакомиться с карельским лесом, увидеть красивое озеро, поесть калитки с чаем с красивым видом. Всё было прекрасно организовано, интересно, не тяжело. И лучше взять с собой репеллент))
- ППолина28 июня 2023Великолепный гид, отличный маршрут. Мы остались довольны. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Урозеро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Урозеро" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 18 050 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Урозеро», 118 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль