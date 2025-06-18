Мои заказы

Квест без гида по Онежской набережной

Петрозаводск раскрывает свои тайны через квест по Онежской набережной. Следуйте заданиям чат-бота и погрузитесь в атмосферу города
Культурный центр Петрозаводска - Онежская набережная - станет местом для вашего увлекательного квеста. Прогулка с чат-ботом откроет историю города и расскажет о значении каждого арт-объекта.

Вы увидите памятник Петру I, арт-объекты городов-побратимов и крупнейший бесплатный тренажёрный зал под открытым небом. Завершив квест, получите рекомендации по дальнейшему времяпрепровождению в городе
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Интерактивный маршрут с заданиями
  • 🎨 Уникальные арт-объекты
  • 🏋️‍♂️ Бесплатный тренажёрный зал
  • 📚 История города в увлекательной форме
  • 🤝 Дружественные связи с городами-побратимами
Квест без гида по Онежской набережной© Дарья
Квест без гида по Онежской набережной© Дарья
Квест без гида по Онежской набережной© Дарья
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Онежская набережная
  • Памятник Петру I
  • Арт-объекты городов-побратимов

Описание квеста

Прогулка с чат-ботом

Во время прогулки по Онежской набережной — музею арт-объектов под открытым небом, вам на телефон будут приходить:

  • карта маршрута
  • задания с подсказками
  • аудиофайлы

За каждое выполненное задание будут начисляться баллы.

Вы увидите:

  • одно из самых красивых мест города — Онежскую набережную
  • арт-объекты городов-побратимов Петрозаводска
  • самый большой в России и Европе бесплатный тренажёрный зал под открытым небом
  • памятник Петру I

Вы узнаете:

  • об основании города и его развитии
  • дружественных связях с городами-побратимами
  • значении каждого арт-объекта
  • петрозаводском судне, которое снималось в «Пиратах Карибского моря»
  • и многое другое

Служба заботы

Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после квеста вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.

Организационные детали

  • Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте. Бот будет отправлен на один телефон и им можно воспользоваться только раз
  • Ссылка на бот приходит в смс после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо оплатить остаток стоимости. После внесения предоплаты на сайте я отправлю вам ссылку на доплату: как только вы рассчитаетесь, вам откроется доступ к чат-боту
  • При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить квест можно когда угодно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Карла Маркса, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 597 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Дарья, я сертифицированный гид по Карелии. Люблю и влюбляю в наш край с первой экскурсии! Проведу вас от вулкана до водопада, организую водные прогулки, мастер-классы и,
читать дальше

конечно, повеселю местными байками. А для тех, кто привык путешествовать самостоятельно, я подготовила «Квест без гида», чтобы вы могли изучить город через интерактивные задания, загадки и аудио, в форме игры. Буду рада видеть вас на своём маршруте:)

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алёна
Алёна
18 июн 2025
Неплохой маршрут по набережной, если вы впервые в Петрозаводске и хотите наполнить прогулку не только созерцанием, но и какими-то интересными фактами. Время в пути небольшое, около часа, за которое вам расскажут об основных арт-объектах на набережной. По сути, это аудио-экскурсия, а не квест:) В целом, неплохой вариант познакомиться с городом чуть ближе и познавательно провести время.
А
Александр
9 мар 2025
Увлекательно, очень красивая набережная, познавательно и с удовольствием провели время.

