Культурный центр Петрозаводска - Онежская набережная - станет местом для вашего увлекательного квеста. Прогулка с чат-ботом откроет историю города и расскажет о значении каждого арт-объекта.
Вы увидите памятник Петру I, арт-объекты городов-побратимов и крупнейший бесплатный тренажёрный зал под открытым небом. Завершив квест, получите рекомендации по дальнейшему времяпрепровождению в городе
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Интерактивный маршрут с заданиями
- 🎨 Уникальные арт-объекты
- 🏋️♂️ Бесплатный тренажёрный зал
- 📚 История города в увлекательной форме
- 🤝 Дружественные связи с городами-побратимами
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Онежская набережная
- Памятник Петру I
- Арт-объекты городов-побратимов
Описание квеста
Прогулка с чат-ботом
Во время прогулки по Онежской набережной — музею арт-объектов под открытым небом, вам на телефон будут приходить:
- карта маршрута
- задания с подсказками
- аудиофайлы
За каждое выполненное задание будут начисляться баллы.
Вы увидите:
- одно из самых красивых мест города — Онежскую набережную
- арт-объекты городов-побратимов Петрозаводска
- самый большой в России и Европе бесплатный тренажёрный зал под открытым небом
- памятник Петру I
Вы узнаете:
- об основании города и его развитии
- дружественных связях с городами-побратимами
- значении каждого арт-объекта
- петрозаводском судне, которое снималось в «Пиратах Карибского моря»
- и многое другое
Служба заботы
Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после квеста вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.
Организационные детали
- Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте. Бот будет отправлен на один телефон и им можно воспользоваться только раз
- Ссылка на бот приходит в смс после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо оплатить остаток стоимости. После внесения предоплаты на сайте я отправлю вам ссылку на доплату: как только вы рассчитаетесь, вам откроется доступ к чат-боту
- При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить квест можно когда угодно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Карла Маркса, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 597 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Дарья, я сертифицированный гид по Карелии. Люблю и влюбляю в наш край с первой экскурсии! Проведу вас от вулкана до водопада, организую водные прогулки, мастер-классы и,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
18 июн 2025
Неплохой маршрут по набережной, если вы впервые в Петрозаводске и хотите наполнить прогулку не только созерцанием, но и какими-то интересными фактами. Время в пути небольшое, около часа, за которое вам расскажут об основных арт-объектах на набережной. По сути, это аудио-экскурсия, а не квест:) В целом, неплохой вариант познакомиться с городом чуть ближе и познавательно провести время.
А
Александр
9 мар 2025
Увлекательно, очень красивая набережная, познавательно и с удовольствием провели время.
