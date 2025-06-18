Культурный центр Петрозаводска - Онежская набережная - станет местом для вашего увлекательного квеста. Прогулка с чат-ботом откроет историю города и расскажет о значении каждого арт-объекта. Вы увидите памятник Петру I, арт-объекты городов-побратимов и крупнейший бесплатный тренажёрный зал под открытым небом. Завершив квест, получите рекомендации по дальнейшему времяпрепровождению в городе

Описание квеста

Прогулка с чат-ботом

Во время прогулки по Онежской набережной — музею арт-объектов под открытым небом, вам на телефон будут приходить:

карта маршрута

задания с подсказками

аудиофайлы

За каждое выполненное задание будут начисляться баллы.

Вы увидите:

одно из самых красивых мест города — Онежскую набережную

арт-объекты городов-побратимов Петрозаводска

самый большой в России и Европе бесплатный тренажёрный зал под открытым небом

памятник Петру I

Вы узнаете:

об основании города и его развитии

дружественных связях с городами-побратимами

значении каждого арт-объекта

петрозаводском судне, которое снималось в «Пиратах Карибского моря»

и многое другое

Служба заботы

Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после квеста вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.

