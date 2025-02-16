читать дальше знаменитых горожанах. Логично выстроен маршрут, до дальних локаций доезжали на машине, что очень удобно, особенно зимой. Светлана прекрасный рассказчик и интересный человек, а как она рассказывает калевальские руны!! Рекомендую однозначно эту экскурсию со Светланой!

С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты об истории города, о