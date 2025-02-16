5 часов
Групповая
до 15 чел.
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пикником с калитками. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
7 мар в 10:30
3500₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Приглашаем в увлекательное путешествие по Карелии! Вас ждут горы, водопады и старинные крепости, а также вкусные карельские блюда
7 мар в 08:00
16 мар в 08:00
14 667₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
(Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
Обнять самую большую ель Фенноскандии, заглянуть в лавку карельского купца и увидеть Чёртов стул
7 мар в 10:00
8 мар в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 февраля 2025С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты об истории города, о
- ННаталья6 февраля 2025Большое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршруту.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Искусство и музеи»
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