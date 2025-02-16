Искусство и музеи – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Петрозаводске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
На автобусе
1 отзыв
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пикником с калитками. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
7 мар в 10:30
3500 за человека
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Приглашаем в увлекательное путешествие по Карелии! Вас ждут горы, водопады и старинные крепости, а также вкусные карельские блюда
7 мар в 08:00
16 мар в 08:00
14 667 за всё до 4 чел.
(Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
(Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
Обнять самую большую ель Фенноскандии, заглянуть в лавку карельского купца и увидеть Чёртов стул
7 мар в 10:00
8 мар в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 февраля 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты об истории города, о
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    знаменитых горожанах. Логично выстроен маршрут, до дальних локаций доезжали на машине, что очень удобно, особенно зимой. Светлана прекрасный рассказчик и интересный человек, а как она рассказывает калевальские руны!! Рекомендую однозначно эту экскурсию со Светланой!

    С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные фактыС большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные фактыС большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные фактыС большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные фактыС большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты
  • Н
    Наталья
    6 февраля 2025
    Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
    Большое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршруту.
    Большое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршрутуБольшое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршрутуБольшое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршрутуБольшое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршрутуБольшое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршруту

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Искусство и музеи»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
  2. Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
  3. (Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
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  2. Набережная
  3. Марциальные воды
  4. Самое главное
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Кивач
  8. Площадь Кирова
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Губернаторский парк
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в марте 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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