Поехали со мной! Я - ваш инструктор и надёжный проводник в сакральные карельские места.
Харизматичный молодой карел, проехавший на машине всю страну от Кольского до Камчатки, но оставшийся влюблённым в свою республику.
Топовые легенды и истории края, дикие болота и непуганые звери, полудрагоценные находки и (главное!) потрясающая подача - всё это в нашем путешествии на квадро-трофи
Харизматичный молодой карел, проехавший на машине всю страну от Кольского до Камчатки, но оставшийся влюблённым в свою республику.
Топовые легенды и истории края, дикие болота и непуганые звери, полудрагоценные находки и (главное!) потрясающая подача - всё это в нашем путешествии на квадро-трофи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные маршруты
- 🚜 Новая современная техника
- 📸 Нереальные фотозоны
- 🐾 Встреча с дикой природой
- 🛡️ Профессиональная экипировка
Что можно увидеть
- Живописное водохранилище
- Дикое топкое болото
- Полуостров в окружении соснового бора
- Нетуристический лес
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Живописное водохранилище, основанное ещё при Петре I, с потрясающими пейзажами
- Дикое топкое болото, наполненное всеми видами ягеля с нереальной фотозоной: мост, качели и стимпанковская пасхалка для искушённых
- Полуостров в окружении соснового бора, где горная река сливается с огромным озером
- Нетуристический лес, в котором можно встретить непуганых зверей
На чём едем, о чём говорим
Садимся на вездеходы квадро-трофи — это новая современная техника с электроусилителями руля. Профессиональная экипировка — от сапогов до шлемов 1 класса безопасности — прилагается. Мембранные костюмы или кроссовые джерси выдаются по погоде.
Я научу водить внедорожные квадроциклы по настоящим хардкорным маршрутам даже новичков. Маршрут доступен и безопасен для каждого, несмотря на то, что пролегает по топким и тернистым местам.
Во время отдыха расскажу о происхождении Карелии и особенностях нашего тектонического щита, который хранит несметные богатства всей планеты.
Кому подойдёт поездка
Подойдёт для всех, за исключением трёх категорий путешественников. Не допускаются:
- Люди в любом состоянии алкогольного и иного опьянения
- Дети до 16 лет
- Люди без наличия паспорта или водительского удостоверения
Организационные детали
- Важно: на квадроцикле может ехать только 2 человека. Стоимость 6000 руб. за человека указана при условии, что на квадроцикле едут двое. Если вы хотите ехать на квадроцикле в одиночку, стоимость будет 10000 руб.
- Все квадроциклы проходят сервисное обслуживание у официального дилера и находятся в исправном состоянии
- Каждый путешественник подписывает технику инструктажа и материальную ответственность за предоставляемую технику
- Вы можете добраться до места старта из Петрозаводска на такси, своём автомобиле или договориться со мной о трансфере за дополнительную стоимость
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Два человека на квадроцикле
|6 000 ₽
|Один человек на квадроцикле
|10 000 ₽
|Три квадроцикла (индивидуальный заезд)
|25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В глэмпинге «Ёлки» на Горке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав — ваш гид в Петрозаводске
Путешественник, этнический карел, рунопевец. Проехал на машине всю нашу необъятную страну от Кольского до Камчатки. Знаю все легенды и предания о каждом нашем регионе. Местный от мозга костей и доЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никита
5 июня 2024
Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали на живописное болото!
Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая!
Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая!
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