Поехали со мной! Я - ваш инструктор и надёжный проводник в сакральные карельские места. Харизматичный молодой карел, проехавший на машине всю страну от Кольского до Камчатки, но оставшийся влюблённым в свою республику. Топовые легенды и истории края, дикие болота и непуганые звери, полудрагоценные находки и (главное!) потрясающая подача - всё это в нашем путешествии на квадро-трофи

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Ваш гид в Петрозаводске

Святослав Ваш гид в Петрозаводске

Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописное водохранилище, основанное ещё при Петре I, с потрясающими пейзажами

Дикое топкое болото, наполненное всеми видами ягеля с нереальной фотозоной: мост, качели и стимпанковская пасхалка для искушённых

Полуостров в окружении соснового бора, где горная река сливается с огромным озером

Нетуристический лес, в котором можно встретить непуганых зверей

На чём едем, о чём говорим

Садимся на вездеходы квадро-трофи — это новая современная техника с электроусилителями руля. Профессиональная экипировка — от сапогов до шлемов 1 класса безопасности — прилагается. Мембранные костюмы или кроссовые джерси выдаются по погоде.

Я научу водить внедорожные квадроциклы по настоящим хардкорным маршрутам даже новичков. Маршрут доступен и безопасен для каждого, несмотря на то, что пролегает по топким и тернистым местам.

Во время отдыха расскажу о происхождении Карелии и особенностях нашего тектонического щита, который хранит несметные богатства всей планеты.

Кому подойдёт поездка

Подойдёт для всех, за исключением трёх категорий путешественников. Не допускаются:

Люди в любом состоянии алкогольного и иного опьянения

Дети до 16 лет

Люди без наличия паспорта или водительского удостоверения

Организационные детали