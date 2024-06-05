На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Поехали со мной! Я - ваш инструктор и надёжный проводник в сакральные карельские места.

Харизматичный молодой карел, проехавший на машине всю страну от Кольского до Камчатки, но оставшийся влюблённым в свою республику.

Топовые легенды и истории края, дикие болота и непуганые звери, полудрагоценные находки и (главное!) потрясающая подача - всё это в нашем путешествии на квадро-трофи
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальные маршруты
  2. 🚜 Новая современная техника
  3. 📸 Нереальные фотозоны
  4. 🐾 Встреча с дикой природой
  5. 🛡️ Профессиональная экипировка

Что можно увидеть

  • Живописное водохранилище
  • Дикое топкое болото
  • Полуостров в окружении соснового бора
  • Нетуристический лес
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Живописное водохранилище, основанное ещё при Петре I, с потрясающими пейзажами
  • Дикое топкое болото, наполненное всеми видами ягеля с нереальной фотозоной: мост, качели и стимпанковская пасхалка для искушённых
  • Полуостров в окружении соснового бора, где горная река сливается с огромным озером
  • Нетуристический лес, в котором можно встретить непуганых зверей

На чём едем, о чём говорим

Садимся на вездеходы квадро-трофи — это новая современная техника с электроусилителями руля. Профессиональная экипировка — от сапогов до шлемов 1 класса безопасности — прилагается. Мембранные костюмы или кроссовые джерси выдаются по погоде.

Я научу водить внедорожные квадроциклы по настоящим хардкорным маршрутам даже новичков. Маршрут доступен и безопасен для каждого, несмотря на то, что пролегает по топким и тернистым местам.

Во время отдыха расскажу о происхождении Карелии и особенностях нашего тектонического щита, который хранит несметные богатства всей планеты.

Кому подойдёт поездка

Подойдёт для всех, за исключением трёх категорий путешественников. Не допускаются:

  • Люди в любом состоянии алкогольного и иного опьянения
  • Дети до 16 лет
  • Люди без наличия паспорта или водительского удостоверения

Организационные детали

  • Важно: на квадроцикле может ехать только 2 человека. Стоимость 6000 руб. за человека указана при условии, что на квадроцикле едут двое. Если вы хотите ехать на квадроцикле в одиночку, стоимость будет 10000 руб.
  • Все квадроциклы проходят сервисное обслуживание у официального дилера и находятся в исправном состоянии
  • Каждый путешественник подписывает технику инструктажа и материальную ответственность за предоставляемую технику
  • Вы можете добраться до места старта из Петрозаводска на такси, своём автомобиле или договориться со мной о трансфере за дополнительную стоимость

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Два человека на квадроцикле6 000 ₽
Один человек на квадроцикле10 000 ₽
Три квадроцикла (индивидуальный заезд)25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В глэмпинге «Ёлки» на Горке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Никита
5 июня 2024
Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали на живописное болото!

Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая!
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Электроуселитель руля особенно доставил, после турецких квадроциклах, где тяжело поворачивается руль - здесь чувствуешь себя, словно в мерседесе.
Второе - экипировка. Я переживал в чем ехать и какая будет погода. У инструктора на базе и мембранные непросокаемые костюмы, мотоциклетные джерси, если жарко, сапоги всех размеров и, конечно, крутые шлема! Будьте готовы - они тяжелые, оказывается так должны весить профессиональные шлема. Было комфортно и я чувствовал себя защищенным!
Третье - гид. Специально выложил его фото с нашей группой. Очень яркий, жизнерадостный представитель Карелии. Он не только поведал нам миллиард легенд и рассказов о Карелии, но и влюбил в этот невероятный край навсегда. Теперь планирую приехать к нему на двухчасовой маршрут на заброшенную военную базу. Очень круто путешествовать с местным еще и с таким позитивным и знающим рассказчиком!
Четвертое - кафе! По приезду на базе оказывается есть полноценное кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и полноценно и очень вкусно поесть!

Про локации - молчу, фото сами за себя говорят.

Рекомендую и сам приеду снова!

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