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О чем поют вулканы Карелии?

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10 отзывов
Марина С.
Марина С. – Гид из Петрозаводска
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом.

Вы отправитесь в заповедник Кивач к мощному водопаду, ставшему символом Карелии, побродите по вулканическим ландшафтам каньона Поор-порог и насладитесь дикой и спокойной красотой дельты древнего вулкана Гирвас.

А по пути прикоснетесь к традициям карелов, отраженным в песнях, сказках и легендарном эпосе «Калевала».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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О чем поют вулканы Карелии?
О чем поют вулканы Карелии?

Что вы увидите

  • Палеовулкан Гирвас
  • Лавовый каньон Поор-порог
  • Водопад Кивач
  • Строматолиты
Что вас ожидает: В путешествии мы отправимся на 3, 5 миллиарда лет в прошлое и поговорим о том, с чего начиналось формирование карельской природы. В Гирвасской дельте вас встретит «лунный пейзаж» уснувшего палеовулкана Гирвас, изрезанного ледниками и водами реки Суна.
Вы насладитесь тишиной и единением с природой в лавовом каньоне Поор-порог, который создан миллионы лет назад силой вулкана, а сейчас наполнен каскадами озер и тихими сосновыми рощами. Здесь редко встретишь туристов, зато можно увидеть первых жителей планеты — строматолитов, а если позволит погода, даже искупаться в небольшом озере, образовавшемся в жерле древнего Гирваса.
А после вас ждет прогулка 👣 по красивейшему заповеднику Кивач, где находится одна из главных природных «визитных карточек» Карелии — равнинный водопад, который мощными потоками падает по серым ступеням скал. Когда-то видами водопада Кивач вдохновлялись поэт Державин и император Александр II — теперь ваша очередь!
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты на водопад Кивач — 200 руб. с человека
  • Входные билеты на вулкан Гирвас -— 100 руб. с человека
  • Обед в лесном кафе — от 450 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 ж/д вокзал, Петрозаводск
О чем поют вулканы Карелии?
О чем поют вулканы Карелии?
О чем поют вулканы Карелии?
О чем поют вулканы Карелии?
О чем поют вулканы Карелии?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина С.
Марина С.
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10 отзывов оставили туристы

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