Что вас ожидает: В путешествии мы отправимся на 3, 5 миллиарда лет в прошлое и поговорим о том, с чего начиналось формирование карельской природы. В Гирвасской дельте вас встретит «лунный пейзаж» уснувшего палеовулкана Гирвас, изрезанного ледниками и водами реки Суна.

Вы насладитесь тишиной и единением с природой в лавовом каньоне Поор-порог, который создан миллионы лет назад силой вулкана, а сейчас наполнен каскадами озер и тихими сосновыми рощами. Здесь редко встретишь туристов, зато можно увидеть первых жителей планеты — строматолитов, а если позволит погода, даже искупаться в небольшом озере, образовавшемся в жерле древнего Гирваса.

А после вас ждет прогулка 👣 по красивейшему заповеднику Кивач, где находится одна из главных природных «визитных карточек» Карелии — равнинный водопад, который мощными потоками падает по серым ступеням скал. Когда-то видами водопада Кивач вдохновлялись поэт Державин и император Александр II — теперь ваша очередь!