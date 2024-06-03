Экскурсии к вулкану из Петрозаводска

Найдено 5 экскурсий в категории «Вулканы» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
«Вулкан действовал 2,5 миллиарда лет назад, после потух, был скован и отшлифован ледником»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
«Разгадаете тайну саамского лабиринта и совершите небольшой треккинг по сосновому бору к подножию древнего вулкана»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
767 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Безмолвный свидетель истории Дальше наш путь лежит к вулкану Гирвас — уникальному по своей красоте природному объекту»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Палеовулкан Гирвас — древнейший потухший вулкан на земле»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за человека
Петрозаводск с необычного ракурса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
12 июня в 09:00
30 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
    читать дальше

    в наши планы, решили ехать туда не самостоятельно, а с Дмитрием. Прекрасно продуманный маршрут, доступная и интересная информация по истории, географии, культуре, гастрономии… Любовались водопадом Кивач, побывали на Гирвасе, Марциальных водах (как врачу, интересна была история болезни Петра I), попробовали той самой исцеляющей воды, в Медвежьегорске посетили интереснейший железнодорожный музей, общались с замечательным хранителем музея, а также увидели финские укрепления времён ВОВ (к сожалению, для меня совсем неизвестная страница истории). С Дмитрием интересно везде. Не спешит, учитывает все пожелания, делится информацией, даёт советы, что посмотреть в следующие дни отпуска. Также побывали на месте съёмок фильма "Любовь и голуби". Хозяин усадьбы очень приветлив, предлагает атрибуты для фото. На обратном пути Дмитрий показал Беломорканал. Немаловажно, что Дмитрий очень хороший водитель и знает, где вкусно накормить своих туристов, мы пробовали бесподобную финскую уху лохикейтто. Если вернёмся в Карелию, то вновь обратимся к Дмитрию за впечатлениями!

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Увидели что запланировали. Гид Никита очень хорошо и понятно провел все экскурсии. Единственное пожелание не экономить на охлаждении салона автобуса на стоянках.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Здравствуйте, ездили на экскурсию 25.05. Гид Ольга очень понравилась, интересно рассказывала и главное-не нудно. Из недостатков: Сам вулкан не увидели,
    читать дальше

    тк думали что он как гора, а он оказывается весь под водой. Об этом не было указано в самой экскурсии, поэтому просто посмотрели фотки 🫤. Но это единственный минус экскурсии.

  • Р
    Роман
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Очень интересная поездка! Посетили красивейшие природные достопримечательности, интересные финские укрепления. Дмитрий - замечательный рассказчик, очень знающий. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Экскурсия была очень интересная, гид внимательно слушает пожелания туристов - это приятно, рекомендую и вам обязательно познакомиться ближе с Карелией!
  • А
    Аня
    2 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Очень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родному региону. По ходу экскурсии мы дополнили маршрут, Светлана откликнулась на просьбу и гибко перестроила экскурсию. Большое спасибо!
    Очень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родномуОчень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родномуОчень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родномуОчень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родному
  • А
    Александр
    10 октября 2023
    Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
    Увидели все, что обещало название экскурсии и в добавок вкусно пообедали в Гирвасе, побывали в шунгитовой мастерской и приобрели уникальные
    читать дальше

    сувениры. Кроме того познакомились с историей развития курорта Марциальные воды и побывали в церкви, построенной еще при Петре 1. Гид Ольга, машина красный жук и природа Карелии выше всяких похвал. Поразило количество рыжиков в лесу около палеовулкана Гирвас. Лучше могла быть только погода.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Вулканы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
  2. Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
  3. Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
  4. Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
  5. Петрозаводск с необычного ракурса
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Вулканы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 16 950. Туристы уже оставили гидам 816 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Петрозаводске на 2024 год по теме «Вулканы», 816 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам