1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
«Вулкан действовал 2,5 миллиарда лет назад, после потух, был скован и отшлифован ледником»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
«Разгадаете тайну саамского лабиринта и совершите небольшой треккинг по сосновому бору к подножию древнего вулкана»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Безмолвный свидетель истории Дальше наш путь лежит к вулкану Гирвас — уникальному по своей красоте природному объекту»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Палеовулкан Гирвас — древнейший потухший вулкан на земле»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
12 июня в 09:00
30 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор3 июня 2024Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
- ЕЕлена1 июня 2024Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
- ЕЕлена29 мая 2024Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
- ААлександр29 мая 2024Увидели что запланировали. Гид Никита очень хорошо и понятно провел все экскурсии. Единственное пожелание не экономить на охлаждении салона автобуса на стоянках.
- ООльга28 мая 2024Здравствуйте, ездили на экскурсию 25.05. Гид Ольга очень понравилась, интересно рассказывала и главное-не нудно. Из недостатков: Сам вулкан не увидели,
- РРоман27 мая 2024Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
- ППавел27 мая 2024Очень интересная поездка! Посетили красивейшие природные достопримечательности, интересные финские укрепления. Дмитрий - замечательный рассказчик, очень знающий. Однозначно рекомендую!
- ННаталия8 мая 2024Экскурсия была очень интересная, гид внимательно слушает пожелания туристов - это приятно, рекомендую и вам обязательно познакомиться ближе с Карелией!
- ААня2 мая 2024Очень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родному региону. По ходу экскурсии мы дополнили маршрут, Светлана откликнулась на просьбу и гибко перестроила экскурсию. Большое спасибо!
- ААлександр10 октября 2023Увидели все, что обещало название экскурсии и в добавок вкусно пообедали в Гирвасе, побывали в шунгитовой мастерской и приобрели уникальные
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Вулканы»
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