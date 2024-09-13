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легко писать отзыв для прекрасного специалиста своего дела. Аня как-будто преподнесла нам на ладошках всю необыкновенную красоту и увлекательную историю этих мест и всей Карелии. Рассказ ее был наполнен как достоверными сведеньями из разных областей знаний о ее любимом крае, так и сказаньями, песнями, сказками народов Карелии. Мы бесконечно благодарны Макарайнен Анне за ее удивительное погружение в детали, за нашу замечательную поездку. Хочется уже начать планировать новое путешествие в Карелию и непременно – с Аней!