Палеовулкан Гирвас – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Палеовулкан Гирвас» в Петрозаводске, цены от 13 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
На машине
43 отзыва
7 часов
Индивидуальная
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
от 13 800 за человека
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джиппинг
На машине
8 отзывов
14 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на Воттоваару - загадочную гору Карелии
Отправьтесь в путешествие на Воттоваару - высшую точку Западно-Карельской возвышенности. Узнайте о древних саамах, мистических сейдах и необъяснимых явлениях
Начало: Петрозаводск
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
от 32 000 за человека
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Пешая
На автобусе
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Начало: Жд вокзал города Петрозаводска
Расписание: с мая по октябрь
29 апр в 09:00
30 апр в 09:00
22 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 сентября 2024
    Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
    Огромное спасибо нашему гиду Ольге! Мы провели замечательный день, полюбовались великолепной природой Карелии. Особенно понравился водопад Кивач. Незабываемые впечатления!
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
    Тур впечатляющий. Ездили двое взрослых и двое детей 10 и 13 лет. Детям не очень интересно. Взрослым очень понравилось. .
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    Большая благодарность Илье, организатору тура. Забрал утром от дома и туда же доставил вечером. Есть свой автомобиль, но на нём было бы очень затруднительно добраться самим. У Ильи отличный просторный джип, легко справляющийся со всеми препятствиями и трудными дорогами. Илья нам рассказал много исторических фактов и в общем много интересного про Карелию.. Очень душевно и впечатляюще!

  • О
    Оксана
    17 августа 2024
    Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
    Огромная благодарность нашему гиду Илье! С Вами экскурсия прошла замечательно! Чувствовалась Ваше искреннее отношение и желание сделать для нас эту
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    поездку максимально интересной и комфортной! Отдельно спасибо за чай. Сама гора Воттаваара неописуема и удивительна. Путь к ней, конечно, лучше сразу на джипах)

  • Н
    Наталья
    18 сентября 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    Прекрасный тур: и организация/сервис, отношение к гостю, и маршрут с потрясающими местами - очень понравились! Каждая локация - Вдохновляющее приключение и невероятная красота! Большое спасибо и гиду Илье, и всем причастным!
  • М
    Маргарита
    6 сентября 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    За один день увидели все достопримечательности в окрестностях Петрозаводска. Места необыкновенные по красоте, силе природы и зарядом вдохновения еще на
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    целый год до следующего отпуска. Однозначный плюс в джиппинге, так как на автобусе половину мест не увидели бы точно. Пикник в уникальном месте на природе, а самое главное с заботой о природе, был великолепен. Гид и водитель Илья максимально заботлив и внимателен к пассажирам его комфортабельного и везде проходимого внедорожника.

  • П
    Петр
    21 августа 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    Джип-тур, в рамках одного дня весьма содержательный, при этом абсолютно не утомительный, включает в себя наскально-заячий, исторический, вулканический, гастрономический, внедорожный,
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    природно-ландшафтный и водопадные этапы. Илья - замечательный экскурсовод, водитель,, историк, кулинар и неимоверно коммуникабельный и эрудированный человек! Обязательно поедем ещё в подобные туры, как только вновь доберёмся до Карелии!

  • Э
    Эллисон
    9 января 2021
    Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
    Было весело!)
  • A
    Aleksandra
    13 августа 2020
    Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
    Нашим гидом была Наталья - очень приятная женщина с красивым голосом, хорошим чувством юмора и удивительной способностью вливаться в компанию.
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    Места, которые она нам показывала были потрясающими! Семье понравилось на столько, что захотелось вернуться еще, чтобы открыть для себя новые уголки удивительной Карелии!

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2020
    Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
    Волшебная Карелия с волшебным гидом! Анна показала нам с подругой Вулкан Гирвас - каньон Поор-порог - водопад Кивач. Приятно и
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    легко писать отзыв для прекрасного специалиста своего дела. Аня как-будто преподнесла нам на ладошках всю необыкновенную красоту и увлекательную историю этих мест и всей Карелии. Рассказ ее был наполнен как достоверными сведеньями из разных областей знаний о ее любимом крае, так и сказаньями, песнями, сказками народов Карелии. Мы бесконечно благодарны Макарайнен Анне за ее удивительное погружение в детали, за нашу замечательную поездку. Хочется уже начать планировать новое путешествие в Карелию и непременно – с Аней!

  • И
    Иван
    31 января 2020
    О чем поют вулканы Карелии?
    Всем очень довольны! Мы уже больше 7ми лет путешествуем по России, ведь она у нас такая обширная, столько интересных и
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    увлекательных мест, такую возможность упускать просто нельзя! И в прошлом году мы посетили Петразоводск. Хочу выразить большую благодарность нашему экскурсоводу, которым стала Марина Викторовна. Она нам провела замечательную экскурсию на водопад Кивач и вулкан Гирван. Карелия - это что-то потрясающее, впечатления останутся теперь на всю жизнь.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Палеовулкан Гирвас»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
  2. Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
  3. Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Марциальные воды
  4. Самое главное
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Губернаторский парк
  10. Палеовулкан Гирвас
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Палеовулкан Гирвас" можно забронировать 3 экскурсии от 13 800 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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