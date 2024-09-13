7 часов
Индивидуальная
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
от 13 800₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на Воттоваару - загадочную гору Карелии
Отправьтесь в путешествие на Воттоваару - высшую точку Западно-Карельской возвышенности. Узнайте о древних саамах, мистических сейдах и необъяснимых явлениях
Начало: Петрозаводск
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
от 32 000₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Начало: Жд вокзал города Петрозаводска
Расписание: с мая по октябрь
29 апр в 09:00
30 апр в 09:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 сентября 2024Огромное спасибо нашему гиду Ольге! Мы провели замечательный день, полюбовались великолепной природой Карелии. Особенно понравился водопад Кивач. Незабываемые впечатления!
- ЕЕкатерина17 августа 2024Тур впечатляющий. Ездили двое взрослых и двое детей 10 и 13 лет. Детям не очень интересно. Взрослым очень понравилось. .
- ООксана17 августа 2024Огромная благодарность нашему гиду Илье! С Вами экскурсия прошла замечательно! Чувствовалась Ваше искреннее отношение и желание сделать для нас эту
- ННаталья18 сентября 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»Прекрасный тур: и организация/сервис, отношение к гостю, и маршрут с потрясающими местами - очень понравились! Каждая локация - Вдохновляющее приключение и невероятная красота! Большое спасибо и гиду Илье, и всем причастным!
- ММаргарита6 сентября 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»За один день увидели все достопримечательности в окрестностях Петрозаводска. Места необыкновенные по красоте, силе природы и зарядом вдохновения еще на
- ППетр21 августа 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»Джип-тур, в рамках одного дня весьма содержательный, при этом абсолютно не утомительный, включает в себя наскально-заячий, исторический, вулканический, гастрономический, внедорожный,
- ЭЭллисон9 января 2021Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порогБыло весело!)
- AAleksandra13 августа 2020Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порогНашим гидом была Наталья - очень приятная женщина с красивым голосом, хорошим чувством юмора и удивительной способностью вливаться в компанию.
- ЕЕкатерина6 августа 2020Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порогВолшебная Карелия с волшебным гидом! Анна показала нам с подругой Вулкан Гирвас - каньон Поор-порог - водопад Кивач. Приятно и
- ИИван31 января 2020О чем поют вулканы Карелии?Всем очень довольны! Мы уже больше 7ми лет путешествуем по России, ведь она у нас такая обширная, столько интересных и
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Палеовулкан Гирвас»
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