Талви Укко, известный как Зимний Дед, приглашает в свою резиденцию недалеко от Петрозаводска.
В группе до 50 человек можно отправиться на экскурсию по оленьей ферме и крупнейшему в России питомнику ездовых
В группе до 50 человек можно отправиться на экскурсию по оленьей ферме и крупнейшему в России питомнику ездовых
6 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Уникальная оленья ферма
- 🐕 Питомник ездовых собак
- 🌲 Живописные леса Карелии
- 🍵 Чай на карельских травах
- 👥 Групповая экскурсия до 50 человек
- 🚍 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Оленья ферма
- Питомник ездовых собак
Описание экскурсии
Из Петрозаводска мы выезжаем на комфортабельном автобусе или автомобиле; дорога займет около 30 км. В резиденции Зимнего Деда вас ждут:
- Прогулка по оленьей ферме. Вместе с помощниками Талви Укко вы познакомитесь с жизнью фермы, узнаете любопытные факты о её обитателях и понаблюдаете за оленями и оленятами
- Питомник ездовых собак. Здесь вы увидите сибирских и аляскинских хаски и маламутов, сделаете с ними милые снимки. Инструкторы расскажут о летних и зимних видах спорта, об особенностях ездовых пород и распределении ролей в команде пушистых бегунов
- Свободное время. За доплату вы можете посетить лабораторию чудес Зимнего Деда и дворец Лумикки — карельской Снегурочки. Прокатиться в упряжи с хаски по живописному лесу (на санях или на специальных картах; длина трека 500 метров), а зимой покататься на зимних горках и поиграть в снежки
- Чаепитие (по желанию за доплату). Вы также можете попробовать чай на целебных травах и ароматную карельскую выпечку
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортном автобусе в группе до 50 человек
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы, экскурсии по оленьей ферме и питомнику хаски
- Отдельно оплачиваются:
— Чаепитие с карельской выпечкой
— Посещение лаборатории чудес Зимнего Деда
— Посещение дворца Лумикки, карельской Снегурочки
— Катание на оленьей упряжке (от 2000 ₽/взрослый)
— Катание на собачьей упряжке (от 2000 ₽/взрослый)
в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3950 ₽
|Дети до 14 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Еремеева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 13741 туриста
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё прошло отлично, комфортно,интересно! Не зря выбрала именно этот тур, дети были довольны. Катание, прогулка, рассказы и история очень интересно. Комфортеый автобус и аккуратный водитель, гид наш Елена это просто мастер своего дела. Всё на твёрдую десятку, по пятибальной шкале. Удачи Вам и так держать!!!!
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прекрасный гид, Лада, рекомендую, очень интересно, познавательно, спасибо за незабываемые впечатления!
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В
Прочитали отзывы на трипстере и хотели было уже отменить. Да только лень уже было отменять.
И по итогу хорошая экскурсия если не завышать ожидания.
Народу было мало ибо сентябрь,наверное в другие времена
И по итогу хорошая экскурсия если не завышать ожидания.
Народу было мало ибо сентябрь,наверное в другие времена
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Н
Замечательная экскурсия. Хаски такие позитивные лапочки.
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Отличная познавательная экскурсия, особенно для родителей с детьми. Во-первых, недалеко ехать, всего 30 минут. Во-вторых, интересное наполнение поездки - резиденция карельского деда Мороза Талви Укко, снегурочки Луммики, посещение оленей и
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С
Была уже второй раз, но восторг такой же сильный!
Замечательное место, где можно отдохнуть от городской суеты и снова оказаться в детстве. Особенно нравится кормить оленей и гладить собак. Олени спокойно подходят и берут ягель прямо из рук, а хаски очень дружелюбные.
Дети будут в восторге!
Замечательное место, где можно отдохнуть от городской суеты и снова оказаться в детстве. Особенно нравится кормить оленей и гладить собак. Олени спокойно подходят и берут ягель прямо из рук, а хаски очень дружелюбные.
Дети будут в восторге!
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