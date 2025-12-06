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хаски. И ещё в программу входит чай с калиткой и пирожкой. В дороге путевая экскурсия, в резиденции свой гид, рассказывает хорошо и с юмором. Также дают свободное время. Группа у нас была большая, больше 50 человек, но никого не ждали, выехали вовремя, комфортно всё прошло. Из минусов - маловато времени у собак, всего минут 10, хотелось бы больше. А в свободное время к ним без гида нельзя, закрывают территорию. Ещё на территории можно за допплату покататься на собаках, есть хороший сувенирный, туалеты. Всё хорошо организовано.