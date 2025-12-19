Эта поездка познакомит вас с северной природой и жизнью Карелии. Вы вдохнёте морозный воздух, пообщаетесь с северными оленями и прокатитесь по сказочному зимнему лесу на собачьей упряжке. А ещё увидите знаменитый водопад Кивач и по желанию побываете в центре шунгита.

Ваш гид в Петрозаводске

Светлана

9:00 — выезд из Петрозаводска

Проедем по живописным местам и поговорим о традициях и природе Карелии.

10:00 — питомник хаски

Встреча и инструктаж. Вы познакомитесь с сибирскими и аляскинскими хаски, погладите и покормите северных оленей ягелем, увидите северных лошадей с густой зимней шерстью.

Прокатитесь на собачьих упряжках по подготовленной 3-километровой трассе в сопровождении инструктора — по два человека на одной нарте, а каюром может стать каждый из вас.

Чаепитие в гриль-беседке у живого огня: северные травы и вкусняшки.

12:00 — выезд на водопад Кивач

12:30 — Кивач и музей природы

Посмотрите на знаменитый водопад, воспетый Державиным, и посетите экспозицию музея природы.

14:00–15:00 — дорога в Петрозаводск

По желанию заедем в музей шунгита (дополнительно 45 минут).

Организационные детали