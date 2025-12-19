Мои заказы

Дыхание Севера: водопад Кивач, хаски, олени и лошади (из Петрозаводска)

Провести зимний день на природе и услышать карельские истории у очага
Эта поездка познакомит вас с северной природой и жизнью Карелии.

Вы вдохнёте морозный воздух, пообщаетесь с северными оленями и прокатитесь по сказочному зимнему лесу на собачьей упряжке. А ещё увидите знаменитый водопад Кивач и по желанию побываете в центре шунгита.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Петрозаводска

Проедем по живописным местам и поговорим о традициях и природе Карелии.

10:00 — питомник хаски

Встреча и инструктаж. Вы познакомитесь с сибирскими и аляскинскими хаски, погладите и покормите северных оленей ягелем, увидите северных лошадей с густой зимней шерстью.

Прокатитесь на собачьих упряжках по подготовленной 3-километровой трассе в сопровождении инструктора — по два человека на одной нарте, а каюром может стать каждый из вас.

Чаепитие в гриль-беседке у живого огня: северные травы и вкусняшки.

12:00 — выезд на водопад Кивач

12:30 — Кивач и музей природы

Посмотрите на знаменитый водопад, воспетый Державиным, и посетите экспозицию музея природы.

14:00–15:00 — дорога в Петрозаводск

По желанию заедем в музей шунгита (дополнительно 45 минут).

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle
  • Надевайте многослойную тёплую одежду, удобную обувь, не забудьте рукавички
  • В стоимость входит трансфер, путевая информация, экскурсия на водопаде Кивач, программа в питомнике хаски
  • Сезон проведения: с 1 декабря по 15 апреля (при наличии снега)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!

