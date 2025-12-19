Эта поездка познакомит вас с северной природой и жизнью Карелии.
Вы вдохнёте морозный воздух, пообщаетесь с северными оленями и прокатитесь по сказочному зимнему лесу на собачьей упряжке. А ещё увидите знаменитый водопад Кивач и по желанию побываете в центре шунгита.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Петрозаводска
Проедем по живописным местам и поговорим о традициях и природе Карелии.
10:00 — питомник хаски
Встреча и инструктаж. Вы познакомитесь с сибирскими и аляскинскими хаски, погладите и покормите северных оленей ягелем, увидите северных лошадей с густой зимней шерстью.
Прокатитесь на собачьих упряжках по подготовленной 3-километровой трассе в сопровождении инструктора — по два человека на одной нарте, а каюром может стать каждый из вас.
Чаепитие в гриль-беседке у живого огня: северные травы и вкусняшки.
12:00 — выезд на водопад Кивач
12:30 — Кивач и музей природы
Посмотрите на знаменитый водопад, воспетый Державиным, и посетите экспозицию музея природы.
14:00–15:00 — дорога в Петрозаводск
По желанию заедем в музей шунгита (дополнительно 45 минут).
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle
- Надевайте многослойную тёплую одежду, удобную обувь, не забудьте рукавички
- В стоимость входит трансфер, путевая информация, экскурсия на водопаде Кивач, программа в питомнике хаски
- Сезон проведения: с 1 декабря по 15 апреля (при наличии снега)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
