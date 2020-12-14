1 отзыв оставили туристы

Краткость — сестра таланта.
Всего за час я расскажу самое главное о Петрозаводске: вспомню ключевые события в истории города, выдающихся жителей, местные легенды.
Вы увидите главные памятники, насладитесь чудесной панорамой Онежского озера, узнаете об особенностях жизни в Карелии и не успеете заскучать!
Всего за час я расскажу самое главное о Петрозаводске: вспомню ключевые события в истории города, выдающихся жителей, местные легенды.
Вы увидите главные памятники, насладитесь чудесной панорамой Онежского озера, узнаете об особенностях жизни в Карелии и не успеете заскучать!
Описание экскурсии
Быстрое свидание
Онежская набережная — это музей под открытым небом. Километровая дорожка у живописного озера буквально усыпана памятниками: подарками городов-побратимов, необычными скульптурами. Вы увидите изящный монумент основателю города и отыщете «Спящую красавицу», подивитесь авторским задумкам и загадаете сокровенное у Дерева желаний.
История в лицах
Все началось 1 сентября 1703 года. Мы перенесемся в прошлое и поговорим о зарождении литейного дела и планах Петра I. Посетим уникальный квартал со старинной застройкой, где поговорим о быте горожан XIX века, а, прогуливаясь по набережной, — о настоящем и будущем. Я расскажу, какой герой А. С. Пушкина родился в здешних краях, чем уникален местный памятник Ленину и ко скольки морям ведут реки и каналы Петрозаводска.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 21 час 50 минут
Провёл экскурсии для 745 туристов
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением поможем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо огромное за экскурсии. Артем очень приятный человек и профессионал своего дела! Было интересно и взрослым и детям! Очень познавательно и интересно. Хорошо поставленная и грамотная речь. Ни один вопрос
Вам был полезен этот отзыв?
Познавательная и содержательная экскурсия, очень хорошо подходит для тех, у кого очень ограниченное количество времени и очень большое желание узнать про город Петрозаводск. Продуманный маршрут по знаковым местам, подробный и увлекательный рассказ с отсылками к историческим и современным событиям. Спасибо Артему за знакомство с Петрозаводском и горячее желание приехать ещё раз)
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Глубина и ширина знаний - супер!
Рассказ ведёт с большим интересом и чувствуется, что Артём любит и знает свой регион.
Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода.
P.S. Экскурсия идёт по набережной, ветер ого-го, так что одевайтесь теплее.
Рассказ ведёт с большим интересом и чувствуется, что Артём любит и знает свой регион.
Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода.
P.S. Экскурсия идёт по набережной, ветер ого-го, так что одевайтесь теплее.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная Экскурсия для первого знакомства с городом и Карелие в целом! Наша Болтшая компания была в восторге. После нас ещё подождал водитель, Артём и Егор пошли на все наши прихоти, а на. На минутку было очень много 😂 все прошло супер🌟
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё очень интересно, доступно. Не смотря на суровую погоду, настроение после экскурсии - солнечное!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Артем отличный гид. Экскурсия очень понравилась. Первое знакомство с Петрозаводском прошло успешно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Петрозаводск: первое знакомство»
Мини-группа
до 11 чел.
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Пройти по Онежскому озеру недалко от островов Неглинный и Лой и насладиться пейзажами
Начало: На улице Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:00 и 21:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Наш Петрозаводск
Петрозаводск скрывает множество историй. От Крепостной площади до сталинских проспектов - узнайте, почему Гаскойн велик, а Онего великолепно
11 авг в 10:00
12 авг в 18:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
и узнать о нём
Начало: У ж/д вокзала
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Удивительный Петрозаводск
Прогуляться по набережной, полюбоваться Онежским озером и услышать, как развивался город
Начало: У набережной
10 авг в 11:00
11 авг в 15:00
1200 ₽ за человека
от 2340 ₽ за экскурсию