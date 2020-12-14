1 отзыв оставили туристы

Краткость — сестра таланта. Всего за час я расскажу самое главное о Петрозаводске: вспомню ключевые события в истории города, выдающихся жителей, местные легенды. Вы увидите главные памятники, насладитесь чудесной панорамой Онежского озера, узнаете об особенностях жизни в Карелии и не успеете заскучать!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Быстрое свидание

Онежская набережная — это музей под открытым небом. Километровая дорожка у живописного озера буквально усыпана памятниками: подарками городов-побратимов, необычными скульптурами. Вы увидите изящный монумент основателю города и отыщете «Спящую красавицу», подивитесь авторским задумкам и загадаете сокровенное у Дерева желаний.

История в лицах

Все началось 1 сентября 1703 года. Мы перенесемся в прошлое и поговорим о зарождении литейного дела и планах Петра I. Посетим уникальный квартал со старинной застройкой, где поговорим о быте горожан XIX века, а, прогуливаясь по набережной, — о настоящем и будущем. Я расскажу, какой герой А. С. Пушкина родился в здешних краях, чем уникален местный памятник Ленину и ко скольки морям ведут реки и каналы Петрозаводска.