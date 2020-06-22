1 отзыв оставили туристы

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Петрозаводск: первое знакомство

Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий

5
1 отзыв
Artem
Artem – Гид из Петрозаводска
Краткость — сестра таланта.

Всего за час я расскажу самое главное о Петрозаводске: вспомню ключевые события в истории 📖 города, выдающихся жителей, местные легенды.

Вы увидите главные памятники, насладитесь чудесной панорамой Онежского озера, узнаете об особенностях жизни в Карелии и не успеете заскучать!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство

Что вас ожидает

Быстрое свидание
Онежская набережная — это музей 🖼 под открытым небом. Километровая дорожка у живописного озера буквально усыпана памятниками: подарками городов-побратимов, необычными скульптурами. Вы увидите изящный монумент основателю города и отыщете «Спящую красавицу», подивитесь авторским задумкам и загадаете сокровенное у Дерева желаний.

История в лицах
Все началось 1 сентября 1703 года. Мы перенесемся в прошлое и поговорим о зарождении литейного дела и планах Петра I. Посетим уникальный квартал со старинной застройкой, где поговорим о быте горожан XIX века, а, прогуливаясь по набережной, — о настоящем и будущем. Я расскажу, какой герой А. С. Пушкина родился в здешних краях, чем уникален местный памятник Ленину и ко скольки морям ведут реки и каналы Петрозаводска.

Начало и место завершения
🚩 в районе набережной
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Artem
Artem
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением вам в этом помогу!
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1 отзыв оставили туристы

22 июня 2020
Артем отличный гид. Экскурсия очень понравилась. Первое знакомство с Петрозаводском прошло успешно.

Artem проводит ещё 5 экскурсий

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