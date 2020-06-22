1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Быстрое свидание

Онежская набережная — это музей 🖼 под открытым небом. Километровая дорожка у живописного озера буквально усыпана памятниками: подарками городов-побратимов, необычными скульптурами. Вы увидите изящный монумент основателю города и отыщете «Спящую красавицу», подивитесь авторским задумкам и загадаете сокровенное у Дерева желаний.

История в лицах

Все началось 1 сентября 1703 года. Мы перенесемся в прошлое и поговорим о зарождении литейного дела и планах Петра I. Посетим уникальный квартал со старинной застройкой, где поговорим о быте горожан XIX века, а, прогуливаясь по набережной, — о настоящем и будущем. Я расскажу, какой герой А. С. Пушкина родился в здешних краях, чем уникален местный памятник Ленину и ко скольки морям ведут реки и каналы Петрозаводска.