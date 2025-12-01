Групповая
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 08:45
11 дек в 08:45
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 11:00
12 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Наш Петрозаводск
Петрозаводск скрывает множество историй. От Крепостной площади до сталинских проспектов - узнайте, почему Гаскойн велик, а Онего великолепно
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 декабря 2025Наш замечательный гид Павел с первых минут нашей встречи заинтересовал историей Петрозаводска! Много интересной информации, замечательная подача дополненная фотографиями из далекого прошлого города)) очень эрудированный, интересующийся своим краем человек!!! Вождение комфортное, машина чистая)) Рекомендуем всем Павла на 200%
- ДДарья4 ноября 2025Побывали с семьёй на ноябрьские праздники в Петрозаводске. От данного агента брали 2 экскурсии: обзорную по городу и в Рускеалу.
- ЛЛюдмила4 ноября 2025Очень хорошая обзорная экскурсия: недолгая, но со всеми главными достопримечательностями города познакомили. У нас была гид Елена - прекрасно знает
- ЛЛидия3 ноября 2025Нормальная экскурсия
- ННаталья14 октября 2025Были на экскурсии 6 октября. Павел настолько интересно рассказывал, что не хотелось расставаться! Он настолько влюблен в свой город, с
- ООльга11 октября 2025Спасибо за столь интересную экскурсию. Всё доступно и понятно.
- ННиколай8 октября 2025Замечательная экскурсия. Удобный формат. Расказ экскурсовода Елены - великолепен. На все дополнительные вопросы отвечалала. Все заявленное посетили. Где встретились, там и разошлись. Водитель Дмитрий приветлив. По окончании можно было еще побеседовать с экскурсоводом.
- ААнна29 сентября 2025Прекрасное знание истории города и умение увлечь не только взрослых - историков по образованию, но 13летнего подростка, что бывает крайне редко. Спасибо, Павел! Наше знакомство с городом состоялось!!!
- ТТатьяна23 сентября 2025Всем любознательным туристам рекомендуем данную экскурсию. С нами работал замечательный гид Павел. Благодарим за прекрасное знание города, великолепную речь, любовь к городу, грамотную логистику и положительные эмоции, полученные во время экскурсии. Вернемся еще раз!
- ООльга23 сентября 2025Хочу поблагодарить нашего гида Елену за любовь и неравнодушие к своему городу и интересную экскурсию. Не омрачило даже опоздание автобуса.
- ЮЮлия22 сентября 2025Хороший экскурсовод Ирина. Интересно рассказывала, с воодушевлением и юмором.
немного напрягали организационные моменты:
1. порой очень тихо говорила, вроде есть микрофон и
- ИИгорь21 сентября 2025Хорошая экскурсия, несмотря на моросящий дождь, всё прошло великолепно. Материал отложился в голове. Проходила экскурсия на автобусе, с небольшими пешими передвижениями. Большое спасибо Ирине, и водителю Дмитрию.
- ААндрей17 сентября 2025Экскурсия будет интересна тем, кто уже интересовался городом, знает его историю. К экскурсоводу претензий нет, рассказывает интересно. Но, честно говоря, смотреть в городе особо нечего.
- ЮЮлия17 сентября 2025Очень интересная, содержательная экскурсия. Живой и захватывающий рассказ экскурсовода Елены. Рекомендую!
- ССултан15 сентября 2025Очень энергичный, интенсивный, насыщенный рассказ. Павел очень увлеченно рассказывает.
Интересно, спасибо из Красноярска 👋👋
- ВВера14 сентября 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Елена прекрасный экскурсовод, знающий очень хорошо историю города, даты, фамилии. Очень грамотно рассказывала, владеет огромным багажом знаний. Слушать ее одно удовольствие. Всем рекомендую
- ММария29 августа 2025Гид Елена очень одушевленно и интересно провела экскурсию, заинтересовала историей города. Мне очень понравилось!
- ААнна27 августа 2025Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему экскурсоводу!!! Павел - человек - энциклопедия, человек, влюблённый в свой город, человек, прекрасно знающий историю
- ММария25 августа 2025Прекрасная экскурсия по интереснейшему городу. Огромная благодарность Павлу, за невероятно интересные и так здорово рассказанные истории Петрозаводска.
Обязательно поедем и на
- ППавел25 августа 2025Шикарная Экскурсия по городу. Очень много информации по основанию и развитию Петрозаводска и Карелии. Елена очень подробно и с душой
