Кафедральный собор Александра Невского – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 6 экскурсий в категории «Кафедральный собор Александра Невского» в Петрозаводске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
На автобусе
2 часа
96 отзывов
Групповая
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 08:45
11 дек в 08:45
1350 ₽ за человека
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Пешая
2 часа
75 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 11:00
12 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Наш Петрозаводск
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск скрывает множество историй. От Крепостной площади до сталинских проспектов - узнайте, почему Гаскойн велик, а Онего великолепно
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Наш Петрозаводск
    Наш замечательный гид Павел с первых минут нашей встречи заинтересовал историей Петрозаводска! Много интересной информации, замечательная подача дополненная фотографиями из далекого прошлого города)) очень эрудированный, интересующийся своим краем человек!!! Вождение комфортное, машина чистая)) Рекомендуем всем Павла на 200%
  • Д
    Дарья
    4 ноября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Побывали с семьёй на ноябрьские праздники в Петрозаводске. От данного агента брали 2 экскурсии: обзорную по городу и в Рускеалу.
    Все очень понравилось! Организация хорошая, все точно по времени, никаких задержек. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие свое дело люди. Спасибо большое Елене и Андрею за ёмкие и интересные рассказы, а Сергею (водитель) за спокойную и ровную дорогу!

  • Л
    Людмила
    4 ноября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень хорошая обзорная экскурсия: недолгая, но со всеми главными достопримечательностями города познакомили. У нас была гид Елена - прекрасно знает
    материал, без заминок, мэканий и пауз, всё доступно и понятно. Отвечала на вопросы, и вообще видно, что любит своё дело и знает гораздо больше, чем может вместить в отведенное время. Еще плюс для нас было, что сбор прямо возле ж/д вокзала, мы приехали с утра на поезде и через полчаса уже садились в автобус. Нам всё очень понравилось, спасибо!

  • Л
    Лидия
    3 ноября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Нормальная экскурсия
  • Н
    Наталья
    14 октября 2025
    Наш Петрозаводск
    Были на экскурсии 6 октября. Павел настолько интересно рассказывал, что не хотелось расставаться! Он настолько влюблен в свой город, с
    гордостью рассказывал и о жителях, и о постройках, и о людях которые внесли огромный вклад в развитие города и не только города. Петрозаводск поистине город воинской славы!!! Спасибо Павлу за увлекательную экскурсию.

  • О
    Ольга
    11 октября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Спасибо за столь интересную экскурсию. Всё доступно и понятно.
  • Н
    Николай
    8 октября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Замечательная экскурсия. Удобный формат. Расказ экскурсовода Елены - великолепен. На все дополнительные вопросы отвечалала. Все заявленное посетили. Где встретились, там и разошлись. Водитель Дмитрий приветлив. По окончании можно было еще побеседовать с экскурсоводом.
  • А
    Анна
    29 сентября 2025
    Наш Петрозаводск
    Прекрасное знание истории города и умение увлечь не только взрослых - историков по образованию, но 13летнего подростка, что бывает крайне редко. Спасибо, Павел! Наше знакомство с городом состоялось!!!
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Наш Петрозаводск
    Всем любознательным туристам рекомендуем данную экскурсию. С нами работал замечательный гид Павел. Благодарим за прекрасное знание города, великолепную речь, любовь к городу, грамотную логистику и положительные эмоции, полученные во время экскурсии. Вернемся еще раз!
  • О
    Ольга
    23 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Хочу поблагодарить нашего гида Елену за любовь и неравнодушие к своему городу и интересную экскурсию. Не омрачило даже опоздание автобуса.
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Хороший экскурсовод Ирина. Интересно рассказывала, с воодушевлением и юмором.
    немного напрягали организационные моменты:
    1. порой очень тихо говорила, вроде есть микрофон и
    динамик, но он очень тихий, и не слышно, особенно когда на улице шумно, а экскурсовод идет и говорит, а ты за его спиной, звук-то уходит вперед, а не назад.
    2. нам не повезло с погодой, шел мелкий дождь почти все 2 часа. Почему-то нас забрали возле памятника Петру, а высадили в итоге на площади у Национального музея, а не на точке сбора, и нам пришлось под дождем минут 20-25 топать обратно к месту сбора, потому что там и находится наша гостиница. В итоге наутро проснулись простывшие.
    3. хотелось бы в обзорной экскурсии получить побольше информации и рекомендаций о музеях и местах в городе, которые можно было бы посетить. Обычно в других городах на обзорных экскурсиях этому уделяют время, т. к. туристы с обзорки и начинают, чтобы в дальнейшем иметь представление о городе и своих дальнейших планах на времяпрепровождение.

  • И
    Игорь
    21 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Хорошая экскурсия, несмотря на моросящий дождь, всё прошло великолепно. Материал отложился в голове. Проходила экскурсия на автобусе, с небольшими пешими передвижениями. Большое спасибо Ирине, и водителю Дмитрию.
  • А
    Андрей
    17 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсия будет интересна тем, кто уже интересовался городом, знает его историю. К экскурсоводу претензий нет, рассказывает интересно. Но, честно говоря, смотреть в городе особо нечего.
  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Живой и захватывающий рассказ экскурсовода Елены. Рекомендую!
  • С
    Султан
    15 сентября 2025
    Наш Петрозаводск
    Очень энергичный, интенсивный, насыщенный рассказ. Павел очень увлеченно рассказывает.
    Интересно, спасибо из Красноярска 👋👋
  • В
    Вера
    14 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия по городу. Елена прекрасный экскурсовод, знающий очень хорошо историю города, даты, фамилии. Очень грамотно рассказывала, владеет огромным багажом знаний. Слушать ее одно удовольствие. Всем рекомендую
  • М
    Мария
    29 августа 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Гид Елена очень одушевленно и интересно провела экскурсию, заинтересовала историей города. Мне очень понравилось!
  • А
    Анна
    27 августа 2025
    Наш Петрозаводск
    Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему экскурсоводу!!! Павел - человек - энциклопедия, человек, влюблённый в свой город, человек, прекрасно знающий историю
    Петрозаводска. Он рассказывает так интересно и увлекательно, что хочется слушать ещё и ещё. Павел пунктуален, уважителен и внимателен. Очень рекомендую этого экскурсовода тем, кто хочет узнать старинный и увидеть современный Петрозаводск. АВ СПб

  • М
    Мария
    25 августа 2025
    Наш Петрозаводск
    Прекрасная экскурсия по интереснейшему городу. Огромная благодарность Павлу, за невероятно интересные и так здорово рассказанные истории Петрозаводска.
    Обязательно поедем и на
    другие экскурсии Павла и всем очень рекомендую. После неожиданной и совершенно новой информации Павла город выглядит еще более объемным и интересным

  • П
    Павел
    25 августа 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Шикарная Экскурсия по городу. Очень много информации по основанию и развитию Петрозаводска и Карелии. Елена очень подробно и с душой
    провела экскурсию, очень добрый, внимательный человек, профессионал в своём деле. Экскурсия прошла очень легко, и даже на час больше запланированного. Были и смешные моменты, супер, рекомендую

