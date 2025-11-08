Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия по Петровской слободе
Погрузитесь в историю Петрозаводска с квестом без гида. В комфортном темпе исследуйте центр города, решая увлекательные задачи с помощью чат-бота
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1530 ₽
1800 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽
18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППупышев8 ноября 2025Превосходная экскурсия, погружающая в прошлое и настоящее Карелии. Гид Марина - превосходный рассказчик, искренне любящий свою малую родину.
Рекомендую всем, кто впервые посещает Петрозаводск.
P.S: спасибо за тёплый приём и тёплый чай!
- ННаталья5 ноября 2025Отличная экскурсия! Нам очень понравилось. Легкая прогулка с Мариной Юрьевной, никакой лишней информации и пустых фактов. Наш замечательный гид угостил нас домашним чаем из термоса, вкуснее не было ничего. Вернемся ли? Обязательно!
- ДДмитрий1 ноября 2025Посетили экскурсию Петрозаводск: прошлое и настоящее. У нас был замечательный экскурсовод Марина. Все интересно и познавательно рассказала. А в конце путешествия напоила нас наивкуснейшим чаем
- ДДарья9 октября 2025Приятное знакомство с городом в компании человека, любящего его всей душой!
- ВВладимир4 октября 2025Интерсная и содержательная экскурсия. Обязательно рекомендуем
- ККсения23 сентября 2025Нам понравилась прогулка с Мариной. Несмотря на дождь, она получилась комфортная, интересная и содержательная.
Марина ответила на все наши вопросы, адаптировала рассказ под наши интересы.
Спасибо ей большое!
- ООльга15 сентября 2025Марина удивительно приятный экскурсовод, а иначе быть и не может, ведь она всей душой любит свой край и эта любовь
- ММихаил8 сентября 2025Огромная благодарность Марине за интересную экскурсию по Петрозаводску! Несмотря на малую локацию прогулки, очень много интересных фактов. Гид Марина — дала много советов по путешествиям, полезных советов! Всё было прекрасно!
Огромная благодарность!
- ЮЮлия23 августа 2025Спасибо Марине за интересную и содержательную экскурсию по Петрозаводску! Несмотря на дождливую погоду удалось и погулять, и послушать историю края и города.
- ТТатьяна21 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Марина рассказала все: начиная от истории города, заканчивая бытом и традициями местных жителей. Посоветовала музеи, кафе и магазины, которые стоит посетить) Также ответила на все вопросы и сфотографировала на память!)
- ССветлана14 августа 2025Прекрасно провели время, узнали историю города, Марина прекрасный гид и приятный собеседник, очень советуем. Большое спасибо за чудесную экскурсию!
Мария и Светлана.
- ССергей25 июля 2025Спасибо большое Марине за замечательную экскурсию!!! Рекомендую!
- ООльга15 июля 2025Большое спасибо Марине за интересную экскурсию! Нам было очень интересно! Марина ответила на все интересующие вопросы.
- ИИлья10 июля 2025Отличная экскурсия от опытного гида.
- ННаталья8 июля 2025Спасибо Марине за чудесную экскурсию! Интересно и содержательно. Несмотря на прохладную ветренную погоду мы с удовольствием прошли по набережной и улочкам, узнали интересные факты о Петрозаводске, образе жизни и культуре карельского народа
Спасибо
- ВВадим5 июля 2025Замечательный экскурсовод, интересная экскурсия
- ООльга16 июня 2025Очень благодарны экскурсоводу Марине за прекрасную экскурсию по г. Петрозаводску. Очень грамотная речь, отличное знание истории и культуры Карелии. Были учтены все наши пожелания.
- ССергей15 июня 2025Я в восторге от этой экскурсии! Вот почему она заслужила все звёзды:
Нестандартный формат – экскурсия избавлена от утомительных шаблонов. Всё
- ЮЮлия7 января 2025Очень понравилась экскурсия по Петрозаводску. Немного подвела погода, был сильный снегопад, поэтому не все удалось увидеть. Наш экскурсовод Марина интересно рассказала про свой город. Видно сразу, что человек любит и дорожит своим краем. Спасибо большое!
