Необычные дома в Петрозаводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Петрозаводске, цены от 1530 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
Пешая
1 час
-
15%
22 отзыва
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия по Петровской слободе
Погрузитесь в историю Петрозаводска с квестом без гида. В комфортном темпе исследуйте центр города, решая увлекательные задачи с помощью чат-бота
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1530 ₽1800 ₽ за всё до 7 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
9 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽18 999 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пупышев
    8 ноября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Превосходная экскурсия, погружающая в прошлое и настоящее Карелии. Гид Марина - превосходный рассказчик, искренне любящий свою малую родину.
    Рекомендую всем, кто впервые посещает Петрозаводск.
    P.S: спасибо за тёплый приём и тёплый чай!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Отличная экскурсия! Нам очень понравилось. Легкая прогулка с Мариной Юрьевной, никакой лишней информации и пустых фактов. Наш замечательный гид угостил нас домашним чаем из термоса, вкуснее не было ничего. Вернемся ли? Обязательно!
  • Д
    Дмитрий
    1 ноября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Посетили экскурсию Петрозаводск: прошлое и настоящее. У нас был замечательный экскурсовод Марина. Все интересно и познавательно рассказала. А в конце путешествия напоила нас наивкуснейшим чаем
  • Д
    Дарья
    9 октября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Приятное знакомство с городом в компании человека, любящего его всей душой!
  • В
    Владимир
    4 октября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Интерсная и содержательная экскурсия. Обязательно рекомендуем
  • К
    Ксения
    23 сентября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Нам понравилась прогулка с Мариной. Несмотря на дождь, она получилась комфортная, интересная и содержательная.
    Марина ответила на все наши вопросы, адаптировала рассказ под наши интересы.
    Спасибо ей большое!
  • О
    Ольга
    15 сентября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Марина удивительно приятный экскурсовод, а иначе быть и не может, ведь она всей душой любит свой край и эта любовь
    передаётся путешественникам! Я с родителями восхищена экскурсией по Петрозаводску, обязательно приедем ещё раз, чтобы продолжить знакомство с Карелией и её Жителями и безусловно будем просить Марину быть нашими проводником!

  • М
    Михаил
    8 сентября 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Огромная благодарность Марине за интересную экскурсию по Петрозаводску! Несмотря на малую локацию прогулки, очень много интересных фактов. Гид Марина — дала много советов по путешествиям, полезных советов! Всё было прекрасно!
    Огромная благодарность!
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Спасибо Марине за интересную и содержательную экскурсию по Петрозаводску! Несмотря на дождливую погоду удалось и погулять, и послушать историю края и города.
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Марина рассказала все: начиная от истории города, заканчивая бытом и традициями местных жителей. Посоветовала музеи, кафе и магазины, которые стоит посетить) Также ответила на все вопросы и сфотографировала на память!)
  • С
    Светлана
    14 августа 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Прекрасно провели время, узнали историю города, Марина прекрасный гид и приятный собеседник, очень советуем. Большое спасибо за чудесную экскурсию!
    Мария и Светлана.
  • С
    Сергей
    25 июля 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Спасибо большое Марине за замечательную экскурсию!!! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Большое спасибо Марине за интересную экскурсию! Нам было очень интересно! Марина ответила на все интересующие вопросы.
  • И
    Илья
    10 июля 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Отличная экскурсия от опытного гида.
  • Н
    Наталья
    8 июля 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Спасибо Марине за чудесную экскурсию! Интересно и содержательно. Несмотря на прохладную ветренную погоду мы с удовольствием прошли по набережной и улочкам, узнали интересные факты о Петрозаводске, образе жизни и культуре карельского народа
    Спасибо
  • В
    Вадим
    5 июля 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Замечательный экскурсовод, интересная экскурсия
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Очень благодарны экскурсоводу Марине за прекрасную экскурсию по г. Петрозаводску. Очень грамотная речь, отличное знание истории и культуры Карелии. Были учтены все наши пожелания.
  • С
    Сергей
    15 июня 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Я в восторге от этой экскурсии! Вот почему она заслужила все звёзды:

    Нестандартный формат – экскурсия избавлена от утомительных шаблонов. Всё
    продумано до мелочей — от маршрута до подачи историй. Это не просто прогулка, а увлекательное погружение в атмосферу города.

    Профессиональный гид – настоящий знаток, который живёт и дышит историей, рассказывает с страстью и юмором. Информации — в меру, подано так, что хочется слушать и смеяться одновременно.

    Эмоции и впечатления – такие туры остаются в сердце! Это активный формат, не сухое перечисление фактов, а эмоциональный квест с открытиями, осознаниями и крутой энергетикой. Именно тот опыт, который будешь вспоминать ещё долго после тура.

  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Петрозаводск: прошлое и настоящее
    Очень понравилась экскурсия по Петрозаводску. Немного подвела погода, был сильный снегопад, поэтому не все удалось увидеть. Наш экскурсовод Марина интересно рассказала про свой город. Видно сразу, что человек любит и дорожит своим краем. Спасибо большое!
