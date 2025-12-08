Эта поездка познакомит вас с Карелией через её природу и историю.
Вы увидите водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала», узнаете о жизни местных жителей и их предков, услышите легенды и невероятные факты, связанные с этим краем.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Петрозаводска
11:00 — живописные водопады Ахвенкоски. Вы полюбуетесь видами и узнаете, какой фильм снимали в этих местах
12:00 — впечатляющий горный парк «Рускеала». Я расскажу, каких цветов мрамор тут добывали и где его использовали, а ещё — какие знаменитости тут бывали
16:00–19:00 — обратный путь в Петрозаводск
Организационные детали
- Едем на Kia Soul II. Детское кресло и бустер по запросу
- Проедем 520 км
- По желанию вы прокатитесь на ретропоезде — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Константин — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 290 туристов
Я родился и живу в Петрозаводске. Люблю путешествовать и общаться с новыми людьми. Проведение экскурсий — моё любимое хобби, занимаюсь им с 2021 года. С удовольствием покажу вам Карелию! Поездки со мной проходят комфортно и качественно.
