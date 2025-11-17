Мои заказы

Южная Карелия: Рускела и окрестности

Ладога, водопады Ахинкоски, мраморные штольни и древние легенды - на экскурсии из Петрозаводска
Добро пожаловать в путешествие, где переплетаются природа и история, легенды и кино! Вас ждут водопады Ахинкоски, мраморные штольни и каньоны горного парка «Рускеала». А также — уютные остановки в дороге и живые рассказы о прошлом и настоящем Карелии.
4.5
2 отзыва
Описание экскурсии

Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим.

8:00–9:00 — выезд из Петрозаводска

Путь по трассам Е-105 «Кола» и А-121 «Сортавала», знакомство и первые рассказы о Карелии.

10:30 — остановка в кафе Sona (село Колатсельга)

Вы попробуете традиционные карельские калитки и ароматный кофе.

11:30 — фотопауза у Ладожского озера и Дома композиторов

12:00 — прогулка по экотропе у водопадов Ахинкоски

Подвесные мосты над бурными потоками и место съёмок фильмов «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».

12:30–13:00 — переезд к горному парку «Рускеала»

По дороге — истории о мраморной добыче, прослушивание финского радио.

13:00–16:00 — свободное время в парке «Рускеала»

Мраморный каньон, Итальянский карьер, штольни, ретропоезд и кафе с местной кухней.

16:00–19:00 — возвращение в Петрозаводск

В пути — карельские песни, сказки и загадки.

Вы узнаете:

  • как формировался рельеф Карелии — от древних вулканов и ледников до современных озёр и каньонов
  • кто такие саамы и какие следы их культуры сохранились до наших дней
  • чем отличаются карельский и финский языки
  • как территория переходила из рук в руки и как это отразилось на культуре края
  • какие легенды связаны с водопадами Ахинкоски
  • как добывали знаменитый рускеальский мрамор, использовавшийся в петербургских дворцах и соборах

Организационные детали

  • Поедем на Volkswagen Polo 2019 года. Есть детские кресла и бутилированная вода
  • Общая длина маршрута — 512 км (ориентировочно 6 часов в пути с санитарными остановками)
  • Программа 3+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в горный парк «Рускеала» — 650 ₽ для взрослых, 450 ₽ для пенсионеров (65+) и студентов, 400 ₽ для школьников
  • Водопады Ахинкоски — 500 ₽ для взрослых, 400 ₽ для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 16 включительно, дети до 7 лет — бесплатно
  • Обед в лютеранской кирхе — 550 ₽ или в любом кафе по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 230 туристов
Я родилась в Петрозаводске, но выросла в Пряжинском национальном районе. По образованию — бакалавр международных отношений и референт-переводчик (ПетрГУ). Первая в Карелии сдала аккредитацию гида по республике сразу на двух
читать дальше

языках — русском и английском. В туризме с 2014 года, а с 2021 работаю как гид-водитель на своём авто — Volkswagen Polo. Люблю дорогу, историю, северный характер Карелии и делаю всё, чтобы каждая поездка запоминалась. Вместе со мной в команде работают три гида-водителя с большим стажем и собственным подходом. У каждого — свои авторские материалы, любимые маршруты и карельская музыка в пути. Мы не просто везём — сопровождаем с душой. Наши маршруты всегда безопасны, уютны, познавательны и проходят по самым живописным уголкам Карелии.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Виктория
Виктория
17 ноя 2025
Поездка в Рускеала прошла замечательно! Нашим гидом была Полина, с ее стороны была очень грамотная организация! Всю дорогу Полина рассказывала интересные факты о Карелии и не только! Мы путешествовали с
читать дальше

ребенком 11-ти лет, ему было очень интересно на протяжении всей поездки! По пути мы заезжали полюбоваться чудесными пейзажами, а также вкусно перекусить калитками и необычным мороженым 😍
Всё было продумано до мелочей, и даже пасмурная погода не испортила впечатление, а наоборот создала атмосферу. Отлично, что была возможность так активно и интересно провести время!! Спасибо за отличное настроение, поддержку, вкусную еду и шикарные фото! Однозначно рекомендуем!

Юлия
Юлия
22 сен 2025
Смешанные впечатления от экскурсии. Сама поездка прошла хорошо, всё, что планировали — посмотрели. Гид Михаил отличный водитель, у него комфортный автомобиль.
Что смутило: в описании экскурсии была заявлена большая информационная часть.
Цитирую:
«Вы
читать дальше

узнаете:
как формировался рельеф Карелии — от древних вулканов и ледников до современных озёр и каньонов,
кто такие саамы и какие следы их культуры сохранились до наших дней,
чем отличаются карельский и финский языки,
как территория переходила из рук в руки и как это отразилось на культуре края» и т. д.

Собственно, ничего из этого мы не узнали. Гид позиционировал себя именно как сопровождающий. Он нас привез и отвез, всё показал, но никакой экскурсии не было. При этом Михаил нас вовсе не игнорировал — общались всю поездку, но больше «про жизнь». Не знаю, почему так получилось: то ли организатор Полина не договорилась с гидом, в чем будет состоять его роль, то ли он сам решил так провести эту поездку.

Подчеркну — моя претензия возникла из-за несовпадения заявленного и фактического. Будь в описании экскурсии сказано — это не про исторический экскурс, а просто сопровождение вас из пункта А в пункт Б — вопросов бы не было.

Надеюсь, организатор учтёт этот момент в следующих поездках.

Входит в следующие категории Петрозаводска

