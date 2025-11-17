Добро пожаловать в путешествие, где переплетаются природа и история, легенды и кино! Вас ждут водопады Ахинкоски, мраморные штольни и каньоны горного парка «Рускеала». А также — уютные остановки в дороге и живые рассказы о прошлом и настоящем Карелии.
Описание экскурсии
Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим.
8:00–9:00 — выезд из Петрозаводска
Путь по трассам Е-105 «Кола» и А-121 «Сортавала», знакомство и первые рассказы о Карелии.
10:30 — остановка в кафе Sona (село Колатсельга)
Вы попробуете традиционные карельские калитки и ароматный кофе.
11:30 — фотопауза у Ладожского озера и Дома композиторов
12:00 — прогулка по экотропе у водопадов Ахинкоски
Подвесные мосты над бурными потоками и место съёмок фильмов «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
12:30–13:00 — переезд к горному парку «Рускеала»
По дороге — истории о мраморной добыче, прослушивание финского радио.
13:00–16:00 — свободное время в парке «Рускеала»
Мраморный каньон, Итальянский карьер, штольни, ретропоезд и кафе с местной кухней.
16:00–19:00 — возвращение в Петрозаводск
В пути — карельские песни, сказки и загадки.
Вы узнаете:
- как формировался рельеф Карелии — от древних вулканов и ледников до современных озёр и каньонов
- кто такие саамы и какие следы их культуры сохранились до наших дней
- чем отличаются карельский и финский языки
- как территория переходила из рук в руки и как это отразилось на культуре края
- какие легенды связаны с водопадами Ахинкоски
- как добывали знаменитый рускеальский мрамор, использовавшийся в петербургских дворцах и соборах
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Polo 2019 года. Есть детские кресла и бутилированная вода
- Общая длина маршрута — 512 км (ориентировочно 6 часов в пути с санитарными остановками)
- Программа 3+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в горный парк «Рускеала» — 650 ₽ для взрослых, 450 ₽ для пенсионеров (65+) и студентов, 400 ₽ для школьников
- Водопады Ахинкоски — 500 ₽ для взрослых, 400 ₽ для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 16 включительно, дети до 7 лет — бесплатно
- Обед в лютеранской кирхе — 550 ₽ или в любом кафе по меню
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Полина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 230 туристов
Я родилась в Петрозаводске, но выросла в Пряжинском национальном районе. По образованию — бакалавр международных отношений и референт-переводчик (ПетрГУ). Первая в Карелии сдала аккредитацию гида по республике сразу на двух
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
17 ноя 2025
Поездка в Рускеала прошла замечательно! Нашим гидом была Полина, с ее стороны была очень грамотная организация! Всю дорогу Полина рассказывала интересные факты о Карелии и не только! Мы путешествовали с
Юлия
22 сен 2025
Смешанные впечатления от экскурсии. Сама поездка прошла хорошо, всё, что планировали — посмотрели. Гид Михаил отличный водитель, у него комфортный автомобиль.
Что смутило: в описании экскурсии была заявлена большая информационная часть.
Цитирую:
«Вы
