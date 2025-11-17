Добро пожаловать в путешествие, где переплетаются природа и история, легенды и кино! Вас ждут водопады Ахинкоски, мраморные штольни и каньоны горного парка «Рускеала». А также — уютные остановки в дороге и живые рассказы о прошлом и настоящем Карелии.

Описание экскурсии

Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим.

8:00–9:00 — выезд из Петрозаводска

Путь по трассам Е-105 «Кола» и А-121 «Сортавала», знакомство и первые рассказы о Карелии.

10:30 — остановка в кафе Sona (село Колатсельга)

Вы попробуете традиционные карельские калитки и ароматный кофе.

11:30 — фотопауза у Ладожского озера и Дома композиторов

12:00 — прогулка по экотропе у водопадов Ахинкоски

Подвесные мосты над бурными потоками и место съёмок фильмов «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».

12:30–13:00 — переезд к горному парку «Рускеала»

По дороге — истории о мраморной добыче, прослушивание финского радио.

13:00–16:00 — свободное время в парке «Рускеала»

Мраморный каньон, Итальянский карьер, штольни, ретропоезд и кафе с местной кухней.

16:00–19:00 — возвращение в Петрозаводск

В пути — карельские песни, сказки и загадки.

Вы узнаете:

как формировался рельеф Карелии — от древних вулканов и ледников до современных озёр и каньонов

кто такие саамы и какие следы их культуры сохранились до наших дней

чем отличаются карельский и финский языки

как территория переходила из рук в руки и как это отразилось на культуре края

какие легенды связаны с водопадами Ахинкоски

как добывали знаменитый рускеальский мрамор, использовавшийся в петербургских дворцах и соборах

Организационные детали

Поедем на Volkswagen Polo 2019 года. Есть детские кресла и бутилированная вода

Общая длина маршрута — 512 км (ориентировочно 6 часов в пути с санитарными остановками)

Программа 3+

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

