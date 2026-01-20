Индивидуальная
до 3 чел.
Рубчойла - тайник карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
«Чтобы полюбоваться карельской природой, мы остановимся у красивейшего озера в окрестностях Петрозаводска — Сямозера, или «озера саамов»»
30 янв в 09:00
31 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборПетрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Петрозаводск - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами на Онежское озеро и узнайте больше о его прошлом
Начало: На проспекте Карла Маркса
«Пройдёте по старинным кварталам, заглянете в Губернаторский сад, увидите главные храмы и рассмотрите скульптуры со всего мира на набережной Онежского озера»
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборТворческий мастер-класс в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу Карелии и создайте уникальный сувенир своими руками. Откройте для себя искусство росписи деревянных спилов
Начало: Недалеко от проспекта Ленина
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 16:30
Завтра в 16:30
22 янв в 16:30
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Удивительный Петрозаводск
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, где история и природа сплетаются в единое целое. Пройдите по набережной и узнайте больше о великих правителях
Начало: У набережной
«Мы прогуляемся по набережной Онежского озера — второго по величине в Европе»
15 фев в 11:00
21 фев в 11:00
1200 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборУрочище Чертов стул и финский суп
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: Piter INN (жд вокзал)
«А потом спуститесь к берегу и увидите озеро с другого ракурса»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
23 янв в 10:30
от 2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Чёртов стул, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск - за один день
«Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан»
24 янв в 08:30
25 янв в 08:30
18 950 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Погрузитесь в атмосферу Карелии, посетив Медвежьегорск и его окрестности. Узнайте историю региона и насладитесь природными красотами
«Построенный в рекордно короткие сроки, канал соединил Онежское озеро и Белое море»
23 янв в 09:00
25 янв в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
«Начнём путешествие с главной достопримечательности Онежского озера — парка скульптур под открытым небом»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
Увидеть визитную карточку Петрозаводска, найти интересности на каждом шагу и сделать до 100 снимков
Начало: В центре города на Онежской набережной
«Мы пройдём по главной достопримечательности Петрозаводска: набережной Онежского озера, которая растянулась на полтора километра»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Прогуляться по скалистым сосновым берегам прозрачного озера, прикоснуться к заросшим мхом древним валунам, посмотреть на лес с высоты, выпить горячий чай с травами, шишками и ягодами — вот рецепт настоящей чайной церемонии по-карельски»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
15%
Водная прогулка
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
«Большая часть дороги будет пролегать по хвойному лесу, между десятка чистейших лесных озер, возле которых мы непременно остановимся»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
28 050 ₽
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Ледяное сафари на Онежском озере
Прокатиться на катере-амфибии, высадиться на необитаемом острове и устроить карельское чаепитие
Начало: Набережная Петрозаводска
«Вы прокатитесь по Онежскому озеру на катере-амфибии на воздушной подушке с тёплой закрытой кабиной — он уверенно передвигается по ледяной поверхности и хорошо защищает от ветра»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
16 300 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Петрозаводска в вепсский край: маяк у озера, храмы и этнографический музей
Ощутить связь времён и поколений через старинные дома, святые места и обыденные предметы
Начало: У ж/д вокзала
«Пройдёте пешком около 6 км по живописной дороге к берегу Онежского озера»
Расписание: в субботу в 09:00
24 янв в 09:00
7 фев в 09:00
6900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в январе 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "Озера" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1200 до 28 050 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 426 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Петрозаводске на 2026 год по теме «Озера», 426 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март