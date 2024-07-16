Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся

Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Приглашаем познакомиться с нашим краем и его традициями через простую, экологичную и очень вкусную кухню.

В арт-студии недалеко от Онежской набережной мы будем готовить калитки с тремя начинками, пить ароматный чай и общаться. Наш мастер-класс — нечто большее, чем гастрономическое мероприятие. В нём соединились дух, душа и сила Карелии, её красота, тепло и любовь.
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание мастер-класса

  • Вы раскроете все секреты приготовления карельских калиток и некоторых других национальных блюд
  • Услышите историю происхождения традиционных пирожков
  • Приготовите калитки с тремя видами начинок
  • Попьёте ароматный морс и чай
  • Узнаете о традициях, обычаях и характере карелов

В подарок каждый участник получит десерт с брусникой и толокном, а также открытку с рецептом.

Организационные детали

  • Наши арт-встречи подходят для детей с 6 лет. Дети младше могут прийти только в сопровождении взрослого
  • Мастер-класс для вас проведёт одна из мастериц нашей творческой студии, коренная карелка

во вторник в 18:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Петрозаводска

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровВечерниеЛетниеМастер-классыГастрономическиеВ помещенииМастер-классы для детейДля студентовАктивностиС набережной

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