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Приглашаем познакомиться с нашим краем и его традициями через простую, экологичную и очень вкусную кухню.



В арт-студии недалеко от Онежской набережной мы будем готовить калитки с тремя начинками, пить ароматный чай и общаться. Наш мастер-класс — нечто большее, чем гастрономическое мероприятие. В нём соединились дух, душа и сила Карелии, её красота, тепло и любовь.