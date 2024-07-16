Приглашаем познакомиться с нашим краем и его традициями через простую, экологичную и очень вкусную кухню.
В арт-студии недалеко от Онежской набережной мы будем готовить калитки с тремя начинками, пить ароматный чай и общаться. Наш мастер-класс — нечто большее, чем гастрономическое мероприятие. В нём соединились дух, душа и сила Карелии, её красота, тепло и любовь.
В арт-студии недалеко от Онежской набережной мы будем готовить калитки с тремя начинками, пить ароматный чай и общаться. Наш мастер-класс — нечто большее, чем гастрономическое мероприятие. В нём соединились дух, душа и сила Карелии, её красота, тепло и любовь.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание мастер-класса
- Вы раскроете все секреты приготовления карельских калиток и некоторых других национальных блюд
- Услышите историю происхождения традиционных пирожков
- Приготовите калитки с тремя видами начинок
- Попьёте ароматный морс и чай
- Узнаете о традициях, обычаях и характере карелов
В подарок каждый участник получит десерт с брусникой и толокном, а также открытку с рецептом.
Организационные детали
- Наши арт-встречи подходят для детей с 6 лет. Дети младше могут прийти только в сопровождении взрослого
- Мастер-класс для вас проведёт одна из мастериц нашей творческой студии, коренная карелка
во вторник в 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Петрозаводске
Команда мастеров творческой студии в Петрозаводске рада приветствовать вас! Мы находимся в живописном месте в центре города, в 100 метрах от набережной. Каждый из нас — большой знаток своего ремесла, все творческие встречи проводим с большой любовью к своему делу.Задать вопрос
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