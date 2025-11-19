Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам

Мы отправимся в путешествие по Петрозаводску: пройдём по уютным улочкам с историческими зданиями, побываем на набережной Онежского озера — удивимся разнообразию арт-объектов. Вы погрузитесь в знаменитый эпос «Калевала» на интерактивной выставке и прикоснётесь к самобытной культуре Карелии. А ещё попробуете приготовить калитки — символ местной кухни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание мастер-класса

Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Круглая площадь, Губернаторский парк с промышленной экспозицией, Соборная площадь, центральные улицы и главная прогулочная зона — Онежская набережная с памятниками, скульптурами и арт-объектами.

Интерактивная выставка «Вселенная Калевала»

Погружение в мир карело-финского эпоса. Мы пройдём по рунопевческому лесу, вдохнём ароматы Карелии, выловим трёхметровую щуку и узнаем калевальскую легенду о сотворении мира.

Мастер-класс по приготовлению калиток

Вы научитесь лепить традиционные пирожки с картошкой и брусникой под руководством опытного мастера. А после продегустируете их, запивая ароматным чаем на местных травах.

Примерный тайминг

8:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску

11:30 — выставка «Вселенная Калевала»

13:00 — обед и мастер-класс по приготовлению калиток

15:00 — завершение программы в кафе «Калиточная»

Организационные детали