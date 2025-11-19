Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам

Мы отправимся в путешествие по Петрозаводску: пройдём по уютным улочкам с историческими зданиями, побываем на набережной Онежского озера — удивимся разнообразию арт-объектов.
Вы погрузитесь в знаменитый эпос «Калевала» на интерактивной выставке и прикоснётесь к самобытной культуре Карелии. А ещё попробуете приготовить калитки — символ местной кухни.
Описание мастер-класса
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Круглая площадь, Губернаторский парк с промышленной экспозицией, Соборная площадь, центральные улицы и главная прогулочная зона — Онежская набережная с памятниками, скульптурами и арт-объектами.
Интерактивная выставка «Вселенная Калевала»
Погружение в мир карело-финского эпоса. Мы пройдём по рунопевческому лесу, вдохнём ароматы Карелии, выловим трёхметровую щуку и узнаем калевальскую легенду о сотворении мира.
Мастер-класс по приготовлению калиток
Вы научитесь лепить традиционные пирожки с картошкой и брусникой под руководством опытного мастера. А после продегустируете их, запивая ароматным чаем на местных травах.
Примерный тайминг
8:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску
11:30 — выставка «Вселенная Калевала»
13:00 — обед и мастер-класс по приготовлению калиток
15:00 — завершение программы в кафе «Калиточная»
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автобусе, обед, входные билеты по программе, мастер-класс по карельской выпечке
- Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет
- Экскурсия проходит на автобусе с остановками для прогулок и осмотра объектов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 08:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4850 ₽
|Пенсионеры, инвалиды, ветераны БД
|4700 ₽
|Дети 3-14 лет
|4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 10829 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.
