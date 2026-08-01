Предлагаем вам открыть аутентичные вкусы Севера в гастрономическом путешествии по трём лучшим заведениям Петрозаводска.
Вы оцените форель и ягодные настойки в ресторанах «Пётр Шагал» и «Фурындальная», прикоснётесь к истокам карельской выпечки в легендарной «Калиточной».
Узнаете, чем питались карелы и какую роль в их жизни играли озёра и лес, ржаная мука и домашняя печь.
Вы оцените форель и ягодные настойки в ресторанах «Пётр Шагал» и «Фурындальная», прикоснётесь к истокам карельской выпечки в легендарной «Калиточной».
Узнаете, чем питались карелы и какую роль в их жизни играли озёра и лес, ржаная мука и домашняя печь.
Описание экскурсии
Пройдёмся от вокзала до Онежской набережной и по пути посетим три заведения.
В «Петре Шагале» вы познакомитесь с современными вкусами Петрозаводска. Пробуете карельскую настойку и местную форель горячего копчения. Услышите о городской культуре и о том, как привычные северные продукты получают новое гастрономическое прочтение.
В «Калиточной» переходим к традиционной Карелии. Вас ждёт небольшая экскурсия по заведению, морошковая настойка и калитка от шефа на выбор: с олениной, грибами или форелью.
В «Фурындальной» устраиваем чаепитие у самовара с карельскими калитками. Поговорим о Заонежье — самобытной части Карелии, северном доме, местных травах, ягодах и чайных традициях. Для ценителей предусмотрена клюквенная настойка.
Организационные детали
- В стоимость включены: форель горячего копчения, калитка от шефа на выбор (оленина, грибы или форель), карельские калитки и чаепитие у самовара, дегустация морошковой и клюквенной настоек для гостей 18+ (есть безалкогольные альтернативы)
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник и субботу в 18:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 14170 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.
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