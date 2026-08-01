Предлагаем вам открыть аутентичные вкусы Севера в гастрономическом путешествии по трём лучшим заведениям Петрозаводска. Вы оцените форель и ягодные настойки в ресторанах «Пётр Шагал» и «Фурындальная», прикоснётесь к истокам карельской выпечки в легендарной «Калиточной». Узнаете, чем питались карелы и какую роль в их жизни играли озёра и лес, ржаная мука и домашняя печь.

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Описание экскурсии

Пройдёмся от вокзала до Онежской набережной и по пути посетим три заведения.

В «Петре Шагале» вы познакомитесь с современными вкусами Петрозаводска. Пробуете карельскую настойку и местную форель горячего копчения. Услышите о городской культуре и о том, как привычные северные продукты получают новое гастрономическое прочтение.

В «Калиточной» переходим к традиционной Карелии. Вас ждёт небольшая экскурсия по заведению, морошковая настойка и калитка от шефа на выбор: с олениной, грибами или форелью.

В «Фурындальной» устраиваем чаепитие у самовара с карельскими калитками. Поговорим о Заонежье — самобытной части Карелии, северном доме, местных травах, ягодах и чайных традициях. Для ценителей предусмотрена клюквенная настойка.

Организационные детали