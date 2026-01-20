Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
«Приглашаем вас поближе познакомиться с карельской кухней на мастер-классе по созданию калиток»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборУрочище Чертов стул и финский суп
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: Piter INN (жд вокзал)
«Приглашаю погрузиться в историю, фольклор и кухню Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
23 янв в 10:30
от 2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Начало: Пр. Ленина д. 26
«Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла»
Расписание: Согласно расписанию
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по венским вафлям в Петрозаводске
Погрузиться в историю вафель и открыть необычные вкусы карельского мороженого
Начало: В историческом центре Петрозаводска
«Дегустация десерта с мягким мороженым от местного производителя»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
Познакомиться с историей, культурой и вкусами столицы Карелии
Начало: На ж/д вокзале Петрозаводска
«А ещё попробуете приготовить калитки — символ местной кухни»
Расписание: в пятницу в 08:30
6 мар в 08:30
13 мар в 08:30
4850 ₽ за человека
