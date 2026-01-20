Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Кулинарные мастер-классы» в Петрозаводске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер-класс по калиткам
1.5 часа
71 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
«Приглашаем вас поближе познакомиться с карельской кухней на мастер-классе по созданию калиток»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2000 ₽ за человека
Урочище Чертов стул и финский суп
Пешая
3.5 часа
226 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Урочище Чертов стул и финский суп
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: Piter INN (жд вокзал)
«Приглашаю погрузиться в историю, фольклор и кухню Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
23 янв в 10:30
от 2700 ₽ за человека
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
1 час
45 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Начало: Пр. Ленина д. 26
«Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла»
Расписание: Согласно расписанию
2000 ₽ за человека
Мастер-класс по венским вафлям в Петрозаводске
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по венским вафлям в Петрозаводске
Погрузиться в историю вафель и открыть необычные вкусы карельского мороженого
Начало: В историческом центре Петрозаводска
«Дегустация десерта с мягким мороженым от местного производителя»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
На автобусе
Автобусные
6 часов
Групповая
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
Познакомиться с историей, культурой и вкусами столицы Карелии
Начало: На ж/д вокзале Петрозаводска
«А ещё попробуете приготовить калитки — символ местной кухни»
Расписание: в пятницу в 08:30
6 мар в 08:30
13 мар в 08:30
4850 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Мастер-класс по калиткам;
  2. Урочище Чертов стул и финский суп;
  3. Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам);
  4. Мастер-класс по венским вафлям в Петрозаводске;
  5. Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам.
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Водопад Кивач;
  2. Самое главное;
  3. Онежская набережная;
  4. Набережная;
  5. Марциальные воды;
  6. Кижи;
  7. Площадь Кирова;
  8. Памятник-фонтан «Рождение Петрозаводска»;
  9. Ботанический сад ПетрГУ;
  10. Здание железнодорожного вокзала.
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в январе 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Петрозаводске на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 342 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март