Эта программа — увлекательное путешествие из Петрозаводска, наполненное открытиями, знаниями и впечатлениями о Карелии.
По пути вы узнаете об истории региона, от древних вулканов до современности, раскроете секреты и особенности Карелии.
Посетите Долину зайцев и гору Сампо, где узнаете о карелах, эпосе «Калевала» и разнице карельского и финского языков.
Описание экскурсииЭта программа — увлекательное путешествие из Петрозаводска, полное открытий, знаний и впечатлений о Карелии. По дороге гид-водитель расскажет об истории региона, от древних времен до современности. В программе:
- Заберем и отвезем по адресу пребывания в пределах Петрозаводска. Время начала программы по согласованию с Вами - у нас нет строгих таймингов как в автобусных турах.
- Посещение арт-объекта «Долина зайцев» и горы Сампо, где можно узнать о карелах, эпосе «Калевала» и загадать желание.
- Дегустация минеральной воды на первом российском курорте «Марциальные Воды», основанном Петром I, и осмотр церкви Святого Апостола Петра.
- По желанию и за дополнительную плату — поездка к древнему палеовулкану «Гирвас» с возможностью фотосессии. Вулкан недоступен, когда лежит снег.
- Посещение заповедника «Кивач», где можно увидеть второй по величине равнинный водопад Европы, Музей природы и карельскую березу.
- На обратном пути — знакомство с карельской музыкой и рассказом о том, чем живёт республика в настоящее время.
- В завершение — посещение музея «Центр Шунгит» «Центр шунгита» — уникальное сочетание музея, места для отдыха и оздоровления. Сотрудники музея проведут для вас мини-презентацию шунгита и его свойств, Вы посетите шунгитовую комнату, а в конце экскурсии Вас ждёт дегустация иван-чая и горячительных напитков. Затем я отвезу Вас по адресу пребывания/пожелания в пределах Петрозаводска, а также отправлю накануне список ресторанов, музеев и кафе, которые можно будет посетить в свободное время. Длина маршрута: 180 км. (без вулкана Гирвас) или 215 км. (с вулканом Гирвас).
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арт-объект «Долина зайцев»
- Гора Сампо
- Первый российский курорт «Марциальные Воды»
- Заповедник «Кивач»
- Музей Центр Шунгит
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Авторская экскурсия и путевая информация о Карелии и достопримечательностях по маршруту
- Раздаточные и информационные материалы
- Минеральная вода «Карельская жемчужина»
- Детский бустер и детское кресло
Что не входит в цену
- Входной билет Гора Сампо - 400 руб. (взр.) / 250 руб. (дети 7-17 лет, пенсионеры/ дети до 6 лет бесплатно
- Входной билет Заповедник «Кивач» - 320 руб. (взр.) /школьники, дошкольники, пенсионеры бесплатно
- Поездка на палеовулкан Гирвас - 1500 руб. за машину (трансфер 35 км, прогулка на палеовулкан)
- "Входной билет парк /"Гирвас/" - 250 руб. (взр) /200 руб. (студенты
- Лица 60+
- 150 руб. (школьники) ", "Личные расходы"
- Сувениры и питание
Место начала и завершения?
Петрозаводск, пл. Гагарина 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 ноя 2025
Полина отличный гид! Очень интересно рассказала о достопримечательностях Карелии. Внимательна и заботлива!) Будем рекомендовать её своим друзьям!
Х
Христина
3 ноя 2025
Здравствуйте, увидели основные достопримечательности Карелии. Всё очень понравилось. Экскурсия, организованная гидом Михаилом, была хорошо продуманная, интересная. Михаил учёл все наши пожелания, порекомендовал хорошее кафе для обеда. Экскурсия прошла спокойно без лишней суеты. Большое спасибо!
М
Марина
28 окт 2025
М
Марина
22 окт 2025
Экскурсия на твердую "5"! С Полиной было интересно, увлекательно, познавательно. В свободной и доступной форме она рассказала об истории родного края, его природе и людях. Все достопримечательности были показаны и иссоедованы, время прошло незаметно.
П
Пначина
1 окт 2025
Экскурсия подарила нам настоящее погружение в природу осенней Карелии. Мы побывали в Долине Зайцев, прикоснулись к древним породам вулкана Гирвас и насладились красотой местного водопада. Особая благодарность гиду Артёму — увлекательный рассказ, искренняя увлеченность своим делом, готовность ответить на любые вопросы и талант оживлять историю, сделать ее по-настоящему близкой и ощутимой. Спасибо за впечатления!
А
Александр
15 сен 2025
Были на экскурсии 14 сентября 2025 года с водителем и гидом Артёмом. Поразило то, что Артём, приятный молодой человек, обладает обширной информацией о Карелии, а так же искренне влюблён в
И
Игорь
13 сен 2025
Ездили по так называемому золотому кольцу Карелии с гидом Артемом. Экскурсия индивидуальная, примерно 6 часов заняла. Все время получали информацию о Карелии, истории, местах посещения в подробном и доступном изложении. Все понравилось. Гида Артема будем рекомендовать однозначно. Один из лучших!!!
М
Мария
10 сен 2025
Т
Татьяна
9 сен 2025
Очень довольна поездкой! Спасибо гиду Артёму за прекрасное путешествие! Мы посетили долину зайцев, Марциальные воды, водопад Кивач, оборудованную живописную Калевалу со множеством местных мифов и их воплощений. Экскурсионный маршрут был
Е
Евгения
30 авг 2025
Это увлекательная экскурсия по прекрасным местам Карелии. Вы движетесь в своём ритме, ограничения по времени нет, увидите и узнаете намного больше, чем при групповом посещении. Хочу сказать огромное спасибо Полине
М
Михаил
19 авг 2025
И
Иван
16 авг 2025
Экскурсия очень увлекательная, гид Артем ходил с нами и показывал и рассказывал о тех местах, которые посетили. Безумно увлекательно и много нового узнали
К
Катя
1 авг 2025
Экскурсия 🔥 от начала и до конца! Экскурсовод Артем, не только интересно, познавательно рассказывал о достопримечательностях, но и прекрасно вел автомобиль 🚙! Не забываемое путешествие!!! Спасибо огромное за информацию, и конечно же за прогулку!!! 👌🤝
Н
Наталья
27 июл 2025
Я и мои дочки в Карелии впервые. И я очень рада,что первый день начался у нас со знакомством с основными достопримечательностями. Мы посетили индивидуальную экскурсию Золотое кольцо Карелии. Нашим экскурсоводом
М
Марина
7 июл 2025
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию!
