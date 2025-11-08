читать дальше

свою малую Родину. Он не только очень интересно и подробно рассказывал о местах, которые были в программе нашей экскурсии (долина зайцев, гора Сампо, Марциальные источники, вулкан Гривас, заповедник и водопад Кивач), но и давал очень интересную историческую информацию. Очень талантливый и перспективный гид, с которым мы реально очень интересно и познавательно провели время.

Очень аккуратно водит автомобиль, и ни где нас не торопил. Нам была представлена полная свобода действий.

И, ещё один бонус от гида Артёма, он привез нас в очень красивое место, которого не было в нашем маршруте (к сожалению не знаю, как оно называется), но это место нам понравилось даже больше, чем виды на вулкане Гривас.

Огромное спасибо Артёму за экскурсию 14 сентября 2025 года по Золотому кольцу Карелии!

Желаем Артёму всего самого наилучшего, счастья, здоровья и любви.

С такими патриотами своего края, у нашей страны есть будущее!