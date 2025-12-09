Проведите один день среди северной природы Карелии! Мы познакомимся с удивительной историей края и побываем в его самых интересных уголках: живописные водопады, Мраморный каньон, уютный городок Сортавала.
Путешествие пройдет на комфортном микроавтобусе в мини-группе — у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться локациями.
Описание экскурсииКарельские пейзажи, фьорды и водопады Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о «незнаменитой» Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы позавтракаем, оценив национальные карельские блюда — рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку — любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы доедем до залива Кирьявалахти, чтобы полюбоваться «карельскими фьордами» — так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни «Долго будет Карелия сниться». Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Горный парк Рускеала Самая дальняя точка нашего маршрута — жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке, прогулка по подвесному мостику). Важная информация: Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь. Экскурсия проходит на автобусе, рассчитанном на 18 человек. Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду. Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания. Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди. С животными — нельзя.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела
- Сортавала
- Ладожские шхеры (заливы Кирьявалахти или Рауталахти)
- Водопады Ахвинкоски (возможно посещение Долины Водопадов)
- Горный парк Рускеала
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются питание, входные билеты и активности в парке (по желанию)
- Водопады Ахинкоски: 500 ₽/взрослые, 400 ₽/дети от 7 до 16 лет, студенты очной формы обучения и пенсионеры
- Комплексный билет Долина водопадов + экоферма с оленями - 1250 ₽/взрослый, 1000 ₽/льготный. /nТолько водопады, без оленей - 800₽
- Рускеала: 650 ₽/взрослые 450 ₽/лица старше 60 лет и студенты: 400 ₽/школьники детям до 7 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
Завершение: Санкт-Петербург, площадь Искусств, дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь
- Экскурсия проходит на автобусе, рассчитанном на 18 человек
- Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду
- Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания
- Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди
- С животными - нельзя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
