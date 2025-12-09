Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите один день среди северной природы Карелии! Мы познакомимся с удивительной историей края и побываем в его самых интересных уголках: живописные водопады, Мраморный каньон, уютный городок Сортавала.



Путешествие пройдет на комфортном микроавтобусе в мини-группе — у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться локациями.

Описание экскурсии Карельские пейзажи, фьорды и водопады Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о «незнаменитой» Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы позавтракаем, оценив национальные карельские блюда — рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку — любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы доедем до залива Кирьявалахти, чтобы полюбоваться «карельскими фьордами» — так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни «Долго будет Карелия сниться». Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Горный парк Рускеала Самая дальняя точка нашего маршрута — жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке, прогулка по подвесному мостику). Важная информация: Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь. Экскурсия проходит на автобусе, рассчитанном на 18 человек. Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду. Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания. Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди. С животными — нельзя.

