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Водопады и вулканы Карелии: Гирвас — Кивач — Поор-порог

5
1 отзыв
Анна М.
Анна М. – Гид из Петрозаводска
Карелия — это сказочный мир.

Иногда хочется сказать «такого не может быть!».

Но нет, это реальность.

И эту реальность я хочу показать вам.

Я искренне люблю свой край и готова показать все его красоты.

Наш маршрут пройдет через таинственные леса, горные реки и суровые скалы.

Это все для того, чтобы увидеть мощный водопад Кивач, вулканический каньон Поор-порог и просто насладиться девственной природой Карелии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 20 000 ₽ за экскурсию

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Водопады и вулканы Карелии: Гирвас — Кивач — Поор-порог
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас — Кивач — Поор-порог

Что вы увидите

  • Первый российский курорт Марциальные воды
  • источники целебной воды (дегустация)
  • церковь Апостола Петра (18 век)
  • путевой домик Александра Второго
  • заповедник Кивач
  • водопад Кивач.
В путешествии мы отправимся на 3, 5 миллиарда лет в прошлое и поговорим о том, с чего начиналось формирование карельской природы. В Гирвасской дельте вас встретит «лунный пейзаж» уснувшего палеовулкана Гирвас, изрезанного ледниками и водами реки Суна. Вы насладитесь тишиной и единением с природой в лавовом каньоне Поор-порог, который создан миллионы лет назад силой вулкана, а сейчас наполнен каскадами озер и тихими сосновыми рощами. Здесь редко встретишь туристов, зато можно увидеть первых жителей планеты — строматолиты, а если позволит погода, даже искупаться в небольшом озере, образовавшемся в жерле древнего Гирваса. А после вас ждет прогулка 👣 по красивейшему заповеднику Кивач, где находится одна из главных природных «визитных карточек» Карелии — равнинный водопад, который мощными потоками падает по серым ступеням скал. Когда-то видами водопада Кивач вдохновлялись поэт Державин и император Александр II — теперь ваша очередь!
Об истории 📖 Карелии я расскажу не только с точки зрения геологии, ведь этот северный край наполнен сказками. Вы узнаете о культуре карелов, которые издревле населяли эти земли, но всегда оставались загадочными для остальных народов России. Магия карельской природы тесно переплелась с верованиями и традициями местных жителей, в чем вы убедитесь во время нашего путешествия: вы услышите руны «Калевала», звуки кантеле и тайны, что хранят леса Карелии.
В зимнее время проводится экскурсия ⛳ по маршруту: Марциальные воды - Кивач.
Что входит
  • Работа квалифицированного экскурсовода: путевая экскурсия и экскурсии на объектах
  • транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты на водопад Кивач - 200 рублей.
Начало и место завершения
🚩 жд вокзал города Петрозаводска
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас — Кивач — Поор-порог
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас — Кивач — Поор-порог
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас — Кивач — Поор-порог

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна М.
Анна М.
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1 отзыв оставили туристы

Анна М. проводит ещё 2 экскурсии

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