В путешествии мы отправимся на 3, 5 миллиарда лет в прошлое и поговорим о том, с чего начиналось формирование карельской природы. В Гирвасской дельте вас встретит «лунный пейзаж» уснувшего палеовулкана Гирвас, изрезанного ледниками и водами реки Суна. Вы насладитесь тишиной и единением с природой в лавовом каньоне Поор-порог, который создан миллионы лет назад силой вулкана, а сейчас наполнен каскадами озер и тихими сосновыми рощами. Здесь редко встретишь туристов, зато можно увидеть первых жителей планеты — строматолиты, а если позволит погода, даже искупаться в небольшом озере, образовавшемся в жерле древнего Гирваса. А после вас ждет прогулка 👣 по красивейшему заповеднику Кивач, где находится одна из главных природных «визитных карточек» Карелии — равнинный водопад, который мощными потоками падает по серым ступеням скал. Когда-то видами водопада Кивач вдохновлялись поэт Державин и император Александр II — теперь ваша очередь!

Об истории 📖 Карелии я расскажу не только с точки зрения геологии, ведь этот северный край наполнен сказками. Вы узнаете о культуре карелов, которые издревле населяли эти земли, но всегда оставались загадочными для остальных народов России. Магия карельской природы тесно переплелась с верованиями и традициями местных жителей, в чем вы убедитесь во время нашего путешествия: вы услышите руны «Калевала», звуки кантеле и тайны, что хранят леса Карелии.

В зимнее время проводится экскурсия ⛳ по маршруту: Марциальные воды - Кивач.