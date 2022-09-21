Железнодорожный круиз в Карелию

Наши железнодорожные путешествия в Карелию - настоящая современная туристическая классика российских путешественников

Наши железнодорожные путешествия в Карелию — настоящая современная туристическая классика российских путешественников.

Осенью мы подготовили для вас особый маршрут, который соединяет времена и способен в полной мере раскрыть духовность и благородство этого удивительного края.

От карельской столицы, портового Петрозаводска, до старинного города Сортавала и Горного парка Рускеала, а затем — к Выборгу, сохранившему рыцарский дух Средневековья.

Сочетание благородства и уюта, а также воспоминания, которые невозможно забыть, — это «Карельский вояж», к которому мы относимся с особым трепетом.
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Железнодорожный круиз в Карелию
Ближайшие даты:
7
окт
14
окт
21
окт
28
окт
3
ноя

Что вас ожидает 🤩

Дом Кантеле
Дом Кантеле
Погрузимся в историю карельского кантеле, попробуем на нем сыграть и разучим национальный танец
Путешествие на ретро-поезде
Путешествие на ретро-поезде
Отправимся в путь через осенний лес на знаменитом «Рускеальском экспрессе»
Мраморные каньоны
Мраморные каньоны
Нам откроются невероятные виды мраморных скал, которые уходят в изумрудно-зеленые озера

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере).

21:08 – отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Петрозаводск

Завтрак в поезде.

07:50 – прибытие поезда в Петрозаводск.

08:30 – встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Посещение «Дома Кантеле», экскурсия по «Дому Кантеле» + мастер-класс (изучение элементов народных танцев, либо игра на кантеле).

Посетители «Дома Кантеле» познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления кантеле и сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» национальных костюмов коренных народов Карелии.

Гости прикоснутся к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и спустятся по старинной винтовой лестнице (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Далее наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.

Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводску.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии.

К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников (продолжительность ~ 1 час. 30 мин.).

Окончание программы около 13:00.

Свободное время.

22:20 – отправление поезда в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
3 день

Сортавала. Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

08:25 – прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская (высадка группы).

Встреча с гидами на перроне.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.

10:00 – отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.

11:24 – прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона.

Пройдите в «Сухой штольне» и познакомьтесь с историей горного дела.

На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

14:10 – трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива – трансфер на автобусе).

14:50 – прибытие на жд ст. Сортавала

15:09 – отправление со ст. Сортавала в Выборг.

17:30 – прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы.

Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове.

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.

Трансфер на вокзал.

23:42 – отправление поезда.

Сортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. Выборг
4 день

Возвращение в Москву

09:47 – прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в октябре, руб:

Стоимость на заезды в октябре

Категория

Четырехместное

купе

Двухместное

купе

Люкс

Заезд

07.10.2022

Взрослые

37 910

43 900

74 900

Дети до 9 лет включительно

28 200

31 900

24 500** (до 5-ти лет)

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в ноябре, руб:

Категория

Четырехместное

купе

Двухместное

купе

Люкс

Заезд

07.10.2022

Взрослые

42 300

49 800

74 900

Дети до 9 лет включительно

36 300

39 800

24 500** (до 5-ти лет)

**стоимость на 1 ребенка до 5 лет включительно при размещении с 2 взрослыми.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Можно ли выкупать дополнительные места в поезде?

Да, стоимость мест:

  • выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 21 985 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в двухместном купе – 33 950 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в ЛЮКС – 37 650 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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