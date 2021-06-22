Сплав по реке Южная Шуя на рафтах

Экскурсионный тур «Сплав по реке Южная Шуя на рафтах» на 7 дней

4.4
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Сплав по реке Шуя на рафтах – это водный тур, который проходит по одной из самых популярных и крупных рек южной Карелии на рафтах. Вам предстоит преодолеть препятствия различной сложности в сопровождении опытных инструкторов, пройти два живописных озера, попариться в настоящей походной бане. А порог Большой Толли в конце путешествия не оставит сухим ни одного участника сплава!

Преимущества этого путешествия:

  • сплавимся по самой популярной и крупной реке южной Карелии;
  • отдохнем и насладимся природой;
  • порыбачим;
  • попаримся в настоящей походной бане;
  • пройдем на рафтах два живописных озера.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава по реке Шуя. Порог Сизовский

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Трансфер к месту начала сплава по реке Шуя – д. Хаутаваара.

На берегу реки Шуя готовим сплавсредства, пакуем снаряжение, личные вещи и отправляемся в путь.

Во время сплава попадутся несложные шиверы и порог Сизовский (2 к.с.).

Ужин. Ночевка в палатках.

Протяженность: на авто – 100 км, по воде – 15 км.

2 день
Продолжение сплава: порог Собачий – порог Кумио

Завтрак.

Сплав по реке Шуя на рафтах: пор. Собачий (1 к.с.) – ГЭС (обнос по берегу) – пор. Кейнякоски (3 к.с.) – пор. Валойне (2 к.с.) – пор. Островнойпор. Кумио (2 к.с.).

Исходя из условий маршрута в пути обед или перекус.

Ужин.

Ночёвка.

Протяженность: по воде – 24 км.

3 день
Продолжение сплава: деревня Соддер – озеро Шотозеро

В этот день предстоит пройти 12-километровый плес до деревни Соддер и выйти в озеро Шотозеро, где водится 16 видов рыб.

В длину оно 17 км, придётся пройти примерно 1/3 озера.

Здесь ужин и ночёвка на косе озера.

Протяженность: по воде – 18 км.

4 день
Сплав под мотором по озеру Вагатозеро

Сегодня дойдём до второго озера Вагатозера и почти полностью пройдём его под мотором.

Ужин.

Ночёвка.

Протяженность: по воде – 20 км.

5 день
Дневка

Отдых.

Рыбалка.

Походная баня – это лучший способ снять напряжение. расслабить мышцы после долгих нагрузок в условиях похода.

6 день
Входим в легендарную Нижнюю Шую. Киндасовские шиверы

После завтрака продолжаем сплав на рафтах по реке Шуя – входим в легендарную Нижнюю Шую, вас ждёт сплав по Киндасовским шиверам длиной 3 км и ещё один небольшой порог.

Протяженность: по воде – 18 км.

7 день
Завершение сплава в п. Матросы. Катание на пороге Большой Толли

Интересный день. Начинаются хорошие пороги (верхняя и нижняя Площадка, 2-километровый порог Юманишки), через 800 м порог Большой Толли в пос. Матросы, катание на пороге.

Далее 5 финишных километров и два порога.

И вот мы вновь встречаемся на полянке.

Ужин.

Подведение итогов.

Баня.

Так заканчивается последний сплавной день и подходит к концу тур на рафтах в Карелии по реке Шуя.

Трансфер до г. Петрозаводска.

Отправление вечерними поездами.

Протяженность: по воде – 10 км, на авто – 30 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (рафты, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
  • Аренда мотора и топливо к нему
  • Транспортное обслуживание
  • Закупка и упаковка продуктов
  • Работа инструкторов
  • Баня в конце маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • Туристическая страховка
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

 Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).
Каковые требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.

Любой активный по жизни человек, не зависимо от возраста, сможет пойти в водный поход. Главное иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.

Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте. Детям до 12 лет всегда предоставляется скидка.

В наших походах неоднократно участвовали и совсем маленькие дети до 6 лет, но мы не рекомендуем их брать, если это ваш первый поход, вы не представляете куда едете, вы не уверены в своих силах и силах ребенка.

Какая нас ожидает погода на маршруте?

В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4-10. Температура воды +3-6.

В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15-20. Температура воды +15-17. Белые ночи.

В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22-27. Температура воды +21-24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.

В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10-15. Тёмные, холодные ночи 0+5. Температура воды +15. Частые осадки.

Какая вода в реке Шуя?

Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо заваренный чай.

На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку.

На этой воде мы будем готовить весь наш поход.

Возможна ли рыбалка на реке Шуя?

Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь.

Ловится на поплавочную удочку и спиннинг.

Встретятся ли насекомые и змеи на маршруте?

Клещи и ядовитые змеи на маршруте могут встретиться.

Клещи активны в мае и начале июня, позже – очень редкий случай, поэтому рекомендуем вам сделать прививку от клещевого энцефалита и оформить страховой полис "Антиклещ".

На реке Шуя редко, но встречаются гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен.

Обязательно смотреть под ноги при осмотре порогов и прогулке по лесуя.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь хорошо берет на протяжении всего маршрута, на некоторых стоянках с перебоями.

Лучше всего Мегафон и МТС. Клиенты БиЛайн на наших маршрутах чаще остаются без связи.

Для абонентов Теле2 хорошая связь пока только в зоне г. Петрозаводска.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Наша основная задача – это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

Перед выходом на активную часть маршрута, проводиться инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность на сплаве в Карелии. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды инструктора.

В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности турист может быть снят с любой точки маршрута, без возмещения компенсации.

В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение. На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.

Как добраться на автомобиле к месту начала сплава?

Если вы планируете приехать на автомобиле, вам необходимо добраться до нашего лесного лагеря, который находится на берегу реки Шуя - это конечная точка маршрута. У нас вы сможете оставить автомобиль под присмотром – бесплатно. Можно приехать к вечеру перед днем старта и переночевать в палатке на территории лагеря, также бесплатно.

Если ехать со стороны Москвы/Санкт-Петербурга двигайтесь по трассе М18, после километрового указателя 406 км будет большой перекресток, на котором нужно повернуть налево, двигаетесь до большой поляны, от поляны держитесь левее, останется примерно 1 км по лесной дороге, всё время держитесь левее по хорошей дороге, через 1 км увидите справа забор с въездом, на въезде синий флаг – вы на месте.

Территориально находится между пос. Матросы и пос. Половина. Если ехать со стороны г. Петрозаводска – километровый указатель 998 км, после него перекресток.

Как организовано питание на маршруте?

Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.

В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.

Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.

Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом (чай, бутерброды, сладости). В перекус входят: хлеб, батон, колбаса, сыр, паштет, конфеты, арахис.

Если вы вегетарианец или у вас аллергия на какие-либо продукты, сообщить нам заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.

Каковы рекомендации по выбору спецодежды для сплава?

Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) – необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.

Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) – идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.

Куртка для водного туризма – способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.

Какое предоставляется групповое снаряжение на маршруте?

Рафты "Time Trial" (6-10 мест) – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение. Все спасжилеты сертифицированы и подбираются индивидуально на каждого человека по весу и размеру перед началом маршрута. Фиксация спасжилета осуществляется с помощью застежек фастекс.

Гермомешки – герметичные мешки, в которые упаковываются ваши личные вещи. Предоставляются 80 и 100 литровые гермомешки.

Лагерное снаряжение – костровой тент, котлы, таганок и другая утварь для приготовления пищи, палатки, коврики. спальники.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли пойти на сплав с собакой?

Да, можно взять с собой на сплав собаку если:

  • собака должна знать основные команды «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!», «Рядом!» и «Ко мне!»;
  • собака должна быть привита и обработана от клещей. Также средство от клещей должно быть взято с собой на все время похода;
  • полезным будет надеть на собаку жетон или ошейник с вашим адресом, чтобы ее могли вернуть вам если она потеряется;
  • обязательно возьмите с собой: поводок и намордник, справку о прививках, собачью аптечку, миску и щетку;
  • дополнительно взять не помешает любимую собачью игрушку, ее подстилку и спасательный собачий жилет для сплавов.
Есть ли в туре скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.

Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
И
22 июня 2021
Тур сбалансирован по нагрузке.
Соответствует 2 к. С.
Снаряжение в хорошем состоянии.
Еды слишком много))) можно уменьшать и немного разнообразить. Пекли оладушки и торты)))
А
15 июля 2020
Тур очень понравился, была на сплаве в первый раз. Команда была очень веселая и дружная. Друг другу помогали. Подкачал инструктор Денис и стажёр Володя. Готовили пищу для себя мы сами, инструктор отказался готовить. Даже костер иногда сами разжигали.
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🧳Экскурсионные туры7-дневные туры⚓️По рекам и каналамВодные развлеченияРечные прогулкиРафтинг

Похожие туры в Петрозаводске

Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
4 дня
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
5
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Экскурсионный тур «Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя» на 4 дня
11 июля
1 авг
8 авг
15 авг
27 000 за 1 человека
4 дня на реке Укса. Сплав на катамаранах и рафтах
4 дня
⚓️ По рекам и каналам
Авторский тур
до 17 чел.
5
3 отзыва
4 дня на реке Укса. Сплав на катамаранах и рафтах
Экскурсионный тур «4 дня на реке Укса. Сплав на катамаранах и рафтах» на 4 дня
30 апр
1 мая
7 мая
2 июня
от 16 700 за 1 человека
Сплав по реке Шуя
8 часов
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Karelovm
Karelovm
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя
Этот тур позволит легко и быстро решить вопрос о проведении выходного дня на природе с семьей или друзьями
2 200 за 1 человека
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
4 дня
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 17 чел.
5
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Экскурсионный тур «Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня» на 4 дня
3 мая
от 13 700 за 1 человека
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций. За 5 дней вы увидите, какая разнообразная, удивительная
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
от 18 950 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Каждое воскресенье мы думаем о том, что еще денечек выходных был бы очень кстати. Трехдневный тур включающий пять
25 июня
29 июня
2 июля
6 июля
от 20 900 за 1 человека
Активный отдых в Карелии
3 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
47 900 за 1 человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
5 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя. Добраться до места
890 за 1 человека
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
24 июня
1 июля
5 июля
8 июля
от 20 900 за 1 человека
На квадрациклах по Карелии
2 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Karelovm
Karelovm
Нет отзывов
На квадрациклах по Карелии
Отлично проложенный маршрут по песчаным горкам, лесным дорогам
от 5 900 за 1 человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
18 500 за 1 человека
Майские выходные в Карелии
3 дня
Авторский тур
5
3 отзыва
Майские выходные в Карелии
Экскурсионный тур «Майские выходные в Карелии» на 3 дня
1 мая
7 мая
8 мая
от 14 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ