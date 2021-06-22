Сплав по реке Шуя на рафтах – это водный тур, который проходит по одной из самых популярных и крупных рек южной Карелии на рафтах. Вам предстоит преодолеть препятствия различной сложности в сопровождении опытных инструкторов, пройти два живописных озера, попариться в настоящей походной бане. А порог Большой Толли в конце путешествия не оставит сухим ни одного участника сплава!
Преимущества этого путешествия:
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Трансфер к месту начала сплава по реке Шуя – д. Хаутаваара.
На берегу реки Шуя готовим сплавсредства, пакуем снаряжение, личные вещи и отправляемся в путь.
Во время сплава попадутся несложные шиверы и порог Сизовский (2 к.с.).
Ужин. Ночевка в палатках.
Протяженность: на авто – 100 км, по воде – 15 км.
Завтрак.
Сплав по реке Шуя на рафтах: пор. Собачий (1 к.с.) – ГЭС (обнос по берегу) – пор. Кейнякоски (3 к.с.) – пор. Валойне (2 к.с.) – пор. Островной – пор. Кумио (2 к.с.).
Исходя из условий маршрута в пути обед или перекус.
Ужин.
Ночёвка.
Протяженность: по воде – 24 км.
В этот день предстоит пройти 12-километровый плес до деревни Соддер и выйти в озеро Шотозеро, где водится 16 видов рыб.
В длину оно 17 км, придётся пройти примерно 1/3 озера.
Здесь ужин и ночёвка на косе озера.
Протяженность: по воде – 18 км.
Сегодня дойдём до второго озера Вагатозера и почти полностью пройдём его под мотором.
Ужин.
Ночёвка.
Протяженность: по воде – 20 км.
Отдых.
Рыбалка.
Походная баня – это лучший способ снять напряжение. расслабить мышцы после долгих нагрузок в условиях похода.
После завтрака продолжаем сплав на рафтах по реке Шуя – входим в легендарную Нижнюю Шую, вас ждёт сплав по Киндасовским шиверам длиной 3 км и ещё один небольшой порог.
Протяженность: по воде – 18 км.
Интересный день. Начинаются хорошие пороги (верхняя и нижняя Площадка, 2-километровый порог Юманишки), через 800 м порог Большой Толли в пос. Матросы, катание на пороге.
Далее 5 финишных километров и два порога.
И вот мы вновь встречаемся на полянке.
Ужин.
Подведение итогов.
Баня.
Так заканчивается последний сплавной день и подходит к концу тур на рафтах в Карелии по реке Шуя.
Трансфер до г. Петрозаводска.
Отправление вечерними поездами.
Протяженность: по воде – 10 км, на авто – 30 км.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.
Любой активный по жизни человек, не зависимо от возраста, сможет пойти в водный поход. Главное иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.
Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте. Детям до 12 лет всегда предоставляется скидка.
В наших походах неоднократно участвовали и совсем маленькие дети до 6 лет, но мы не рекомендуем их брать, если это ваш первый поход, вы не представляете куда едете, вы не уверены в своих силах и силах ребенка.
В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4-10. Температура воды +3-6.
В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15-20. Температура воды +15-17. Белые ночи.
В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22-27. Температура воды +21-24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.
В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10-15. Тёмные, холодные ночи 0+5. Температура воды +15. Частые осадки.
Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо заваренный чай.
На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку.
На этой воде мы будем готовить весь наш поход.
Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь.
Ловится на поплавочную удочку и спиннинг.
Клещи и ядовитые змеи на маршруте могут встретиться.
Клещи активны в мае и начале июня, позже – очень редкий случай, поэтому рекомендуем вам сделать прививку от клещевого энцефалита и оформить страховой полис "Антиклещ".
На реке Шуя редко, но встречаются гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен.
Обязательно смотреть под ноги при осмотре порогов и прогулке по лесуя.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Мобильная связь хорошо берет на протяжении всего маршрута, на некоторых стоянках с перебоями.
Лучше всего Мегафон и МТС. Клиенты БиЛайн на наших маршрутах чаще остаются без связи.
Для абонентов Теле2 хорошая связь пока только в зоне г. Петрозаводска.
Наша основная задача – это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
Перед выходом на активную часть маршрута, проводиться инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность на сплаве в Карелии. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды инструктора.
В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности турист может быть снят с любой точки маршрута, без возмещения компенсации.
В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение. На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.
Если вы планируете приехать на автомобиле, вам необходимо добраться до нашего лесного лагеря, который находится на берегу реки Шуя - это конечная точка маршрута. У нас вы сможете оставить автомобиль под присмотром – бесплатно. Можно приехать к вечеру перед днем старта и переночевать в палатке на территории лагеря, также бесплатно.
Если ехать со стороны Москвы/Санкт-Петербурга двигайтесь по трассе М18, после километрового указателя 406 км будет большой перекресток, на котором нужно повернуть налево, двигаетесь до большой поляны, от поляны держитесь левее, останется примерно 1 км по лесной дороге, всё время держитесь левее по хорошей дороге, через 1 км увидите справа забор с въездом, на въезде синий флаг – вы на месте.
Территориально находится между пос. Матросы и пос. Половина. Если ехать со стороны г. Петрозаводска – километровый указатель 998 км, после него перекресток.
Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом (чай, бутерброды, сладости). В перекус входят: хлеб, батон, колбаса, сыр, паштет, конфеты, арахис.
Если вы вегетарианец или у вас аллергия на какие-либо продукты, сообщить нам заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.
Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) – необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.
Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) – идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.
Куртка для водного туризма – способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.
Рафты "Time Trial" (6-10 мест) – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение. Все спасжилеты сертифицированы и подбираются индивидуально на каждого человека по весу и размеру перед началом маршрута. Фиксация спасжилета осуществляется с помощью застежек фастекс.
Гермомешки – герметичные мешки, в которые упаковываются ваши личные вещи. Предоставляются 80 и 100 литровые гермомешки.
Лагерное снаряжение – костровой тент, котлы, таганок и другая утварь для приготовления пищи, палатки, коврики. спальники.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, можно взять с собой на сплав собаку если:
Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.