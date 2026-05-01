Программа тура по дням
Едем в наш кемпинг на острове Кильпола
Встречаемся в кемпинге на острове Кильпола.
Лучше приехать, по возможности, днем, чтобы спокойно поставить палатки и освоиться. Дорога от города займет порядка 3 часов. Добраться легко на машине, предусмотрена парковка. При групповом запросе сможем организовать трансфер.
На месте знакомимся с группой и инструкторами, обживаемся в палатках, играем в активные игры на поляне, веселимся на батуте и готовим наш первый обед, а позже ужин.
Вечером устроим костер с маршмеллоу и начнем считать звезды (может, к концу похода досчитаем?).
- Переезд 3 часа — личное авто/электричка и такси.
- Проживание в обустроенном кемпинге.
- В кемпинге будет wi-fi.
- Заезжать можно начиная с 16:00.
Прогулка по островам на каяках и русская банька
Утро в палатке. У кого-то – первое в жизни.
Начинаем день с активной зарядки и вкусного завтрака. Затем знакомимся с каяками — нашими лучшими друзьями на ближайшие два дня. Внимательно слушаем инструктаж и рассаживаемся. Дети с комфортом смогут сесть или в центральный грузовой отсек, или к родителям на ручки — кокпит у морского каяка просторный. Вода непривычно близко, нежно гладит борта.
Поскольку кемпинг находится в бухте в самих шхерах, то большой волны тут не будет, сплав пройдет максимально безопасно, родители освоятся с управлением.
Пойдем до ближайших или далеких островов (в зависимости от среднего возраста группы, погоды и сил). Там и устроим обед в настоящих походных условиях. Что может быть вкуснее горячего супа с видом на бескрайний горизонт! Если повезет с теплой погодой, можем даже искупаться.
После обеда возвращаемся в лагерь и отдыхаем на все оставшиеся силы! Тем более, что на сегодня запланирована баня. Пока родители парятся, дети создают памятные поделки о своем, возможно, первом водном приключении.
- Жаркая русская баня.
- Гребем по силам и возможностям группы до 7 км.
- Можно и покупаться.
- Обед на острове.
Активный отдых на любой вкус и дорога домой
Завтракаем, можно ещё немного покататься на сапах, каяках, моторной лодке или порыбачить, а также просто провести время в кемпинге и собраться неспеша. Согласуем наши планы на этот день накануне или в чатике группы. Все активности завершаем к обеду.
Собираем лагерь и выезжаем, каждый в своем режиме. Впереди еще большая и очень интересная дорога, рекомендуем заехать в Долину водопадов или крепость Корела в Приозерске. Обращайтесь — точки скинем и маршрут подскажем!
- Каяк, сап, моторная и весельная лодка — на выбор.
- Собираем лагерь.
- Переезд порядка 3-4 часов.
- Интересные локации на пути.
Проживание
Обратите внимание! Стоимость на июньские праздники (12-14.06) составляет 19 900 ₽, на остальные даты — 18 900 ₽.
Ночевать мы будем в оборудованном кемпинге. На территории есть:
- общая кухня с холодильником, газовой плитой, питьевой водой и электрочайником;
- дрова для костра и уютная зона для вечерних посиделок;
- электричество для зарядки;
- душ, туалеты и умывальники;
- баня, которую можно забронировать дополнительно к программе;
- охраняемая стоянка для авто.
Варианты проживания
Палатка в оборудованном кемпинге
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночевки в оборудованном комфортабельном кемпинге
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина и ароматный компот, приготовленный на костре)
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
- Прокат морских каяков со спасжилетами, веслами, юбками, а также детские спасжилеты
- Обучение азам гребли на каяках для взрослых (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок 40 л для вещей на каждого участника
- Групповая аптечка
- Услуги опытных инструкторов
- Оплата парковки на базе
- Разрешение на посещение нацпарка Ладожские шхеры
- Оформление заявки в МЧС
- Жаркая русская банька
- Канцелярия и игровой инвентарь
- Подарки детям
Что не входит в цену
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка (по необходимости)
- Трансфер на остров Кильпола (переезд на электричке до Кузнечного и такси 20 мин до нашего кемпинга или водителем-пассажиром на личном авто)
- Аренда сапов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одна большая сумка или походный рюкзак вам потребуются для перевозки вещей до кемпинга на острове, также возьмите с собой небольшой рюкзачок для всего необходимого: влажных салфеток, бутылочки воды, пауэрбанка и пр.
Во время катания на каяках ваши вещи будут в гермомешке, каждому будет выдано по 1 мешку. На сапах можно будет кататься налегке. Отдельно продумайте и соберите вещи на ребенка. Более подробный список мы вышлем уже в чатике группы, смело консультируйтесь по всем вопросам.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- фотоаппарат;
- платье;
- пауэрбанк;
- пуховик тонкий.
Что такое морские каяки, и чем они отличаются от байдарок?
Морские каяки более прочные, даже при сильных волнениях они не теряют быстроходность и курс движения. Они не боятся большой волны, с лёгкостью штурмуют её и скатываются (большие волны на Ладоге — не редкость).
Благодаря хорошей инерции имеют большую отдачу при гребке. Жёсткий корпус морского каяка крайне сложно пробить или порвать о скалистые берега. Наши каяки более устойчивы, поскольку они туристические, а не спортивные. Внутри есть отсеки с герметичными крышками под общественные и личные вещи.
Экипажу выдаём не только весла и гермомешки, но и защитные юбки.
Внимание: вода может попадать в каяк с весла или во время дождя — это нормально!
Как организовано питание?
В нашем походе организовано трёхразовое питание (в пятницу — ужин, в субботу — завтрак, обед и ужин, в воскресенье — завтрак, обед). Дополнительную еду можно не брать (только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость).
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. Для готовки кипятим воду из Ладоги.
В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в котле окажется мясо. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).
Мы также учтём все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным перед готовкой.
Приготовлением еды занимаются участники под чутким руководством инструктора. На каждое дежурство гид назначит группу из 3-5 человек.
Будет ли связь на маршруте?
Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Ладожские Шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу! В кемпинге есть wi-fi.
Есть ли парковка возле кемпинга?
Да, на территории базы с кемпингом есть закрытая парковка. Турклуб оплатит стоянку вашего автомобиля.
Если ребенок младше 4 лет, можно ли участвовать?
Программа рассчитана на детей от 4 лет, если вашему ребёнку меньше, то ему может быть тяжеловато усидеть в каяке долгое время.
Поэтому участвовать с малышами можно, но при условии, что хотя бы 1 родитель готов всегда находиться рядом с ребёнком и, при необходимости, занимать его играми и не грести или даже оставаться в лагере отдыхать, если водные переходы совсем не понравятся малышу.
И на время активностей в лагере малыши обычно с радостью во всем участвуют, но кто‑то из родителей всегда должен быть рядом с ребёнком (то есть отдать ребёнка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится).
Если вы готовы к таким условиям, мы с удовольствием вас примем. Скидку на участие малыша мы посчитаем вам отдельно по запросу. Напишите нашим консультантам.