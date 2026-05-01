Активный отдых в Карелии. Семейный сплав на каяках с острова Кильпола

Открываем шхеры в новом формате семейного похода. Уже много лет мы доказываем, что дети — это ещё один повод сходить в поход. Ведь что может быть лучше, чем разделить красоту
мира с самыми близкими. А уж красоту мы вам гарантируем невероятную! Ладожские шхеры — уголок первозданной северной природы.

Смотреть красоту шхер, конечно, нужно с воды! А точнее — из морского каяка, устойчивого к любой волне. Каяки оснащены рулем, и управлять ими одно удовольствие.

В семейном выезде мы не совершаем дальние вылазки, а устраиваем короткие прогулки на соседние острова и погружаемся в прелести походного быта. Живем в палатках в кемпинге с душем, туалетом и кухней, в доступе теплая вода, а также питьевая. На территории большая поляна для активных игр, детская площадка, горка, батут.

Все дополняется огромным опытом наших инструкторов в проведении детских выездов, так что обязательно придумаем игры и развлечения для всех возрастов. Детям от 4 до 12 лет цена 16 900 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Программа тура по дням

1 день

Едем в наш кемпинг на острове Кильпола

Встречаемся в кемпинге на острове Кильпола.

Лучше приехать, по возможности, днем, чтобы спокойно поставить палатки и освоиться. Дорога от города займет порядка 3 часов. Добраться легко на машине, предусмотрена парковка. При групповом запросе сможем организовать трансфер.

На месте знакомимся с группой и инструкторами, обживаемся в палатках, играем в активные игры на поляне, веселимся на батуте и готовим наш первый обед, а позже ужин.

Вечером устроим костер с маршмеллоу и начнем считать звезды (может, к концу похода досчитаем?).

  • Переезд 3 часа — личное авто/электричка и такси.
  • Проживание в обустроенном кемпинге.
  • В кемпинге будет wi-fi.
  • Заезжать можно начиная с 16:00.
2 день

Прогулка по островам на каяках и русская банька

Утро в палатке. У кого-то – первое в жизни.

Начинаем день с активной зарядки и вкусного завтрака. Затем знакомимся с каяками — нашими лучшими друзьями на ближайшие два дня. Внимательно слушаем инструктаж и рассаживаемся. Дети с комфортом смогут сесть или в центральный грузовой отсек, или к родителям на ручки — кокпит у морского каяка просторный. Вода непривычно близко, нежно гладит борта.

Поскольку кемпинг находится в бухте в самих шхерах, то большой волны тут не будет, сплав пройдет максимально безопасно, родители освоятся с управлением.

Пойдем до ближайших или далеких островов (в зависимости от среднего возраста группы, погоды и сил). Там и устроим обед в настоящих походных условиях. Что может быть вкуснее горячего супа с видом на бескрайний горизонт! Если повезет с теплой погодой, можем даже искупаться.

После обеда возвращаемся в лагерь и отдыхаем на все оставшиеся силы! Тем более, что на сегодня запланирована баня. Пока родители парятся, дети создают памятные поделки о своем, возможно, первом водном приключении.

  • Жаркая русская баня.
  • Гребем по силам и возможностям группы до 7 км.
  • Можно и покупаться.
  • Обед на острове.
3 день

Активный отдых на любой вкус и дорога домой

Завтракаем, можно ещё немного покататься на сапах, каяках, моторной лодке или порыбачить, а также просто провести время в кемпинге и собраться неспеша. Согласуем наши планы на этот день накануне или в чатике группы. Все активности завершаем к обеду.

Собираем лагерь и выезжаем, каждый в своем режиме. Впереди еще большая и очень интересная дорога, рекомендуем заехать в Долину водопадов или крепость Корела в Приозерске. Обращайтесь — точки скинем и маршрут подскажем!

  • Каяк, сап, моторная и весельная лодка — на выбор.
  • Собираем лагерь.
  • Переезд порядка 3-4 часов.
  • Интересные локации на пути.
Проживание

Обратите внимание! Стоимость на июньские праздники (12-14.06) составляет 19 900 ₽, на остальные даты — 18 900 ₽.

Ночевать мы будем в оборудованном кемпинге. На территории есть:

  • общая кухня с холодильником, газовой плитой, питьевой водой и электрочайником;
  • дрова для костра и уютная зона для вечерних посиделок;
  • электричество для зарядки;
  • душ, туалеты и умывальники;
  • баня, которую можно забронировать дополнительно к программе;
  • охраняемая стоянка для авто.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночевки в оборудованном комфортабельном кемпинге
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина и ароматный компот, приготовленный на костре)
  • Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
  • Прокат морских каяков со спасжилетами, веслами, юбками, а также детские спасжилеты
  • Обучение азам гребли на каяках для взрослых (предварительный опыт не требуется)
  • Гермомешок 40 л для вещей на каждого участника
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытных инструкторов
  • Оплата парковки на базе
  • Разрешение на посещение нацпарка Ладожские шхеры
  • Оформление заявки в МЧС
  • Жаркая русская банька
  • Канцелярия и игровой инвентарь
  • Подарки детям
Что не входит в цену
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка (по необходимости)
  • Трансфер на остров Кильпола (переезд на электричке до Кузнечного и такси 20 мин до нашего кемпинга или водителем-пассажиром на личном авто)
  • Аренда сапов
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Лахденпохский район, Хийтольское сельское поселение, остров Кильпола
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одна большая сумка или походный рюкзак вам потребуются для перевозки вещей до кемпинга на острове, также возьмите с собой небольшой рюкзачок для всего необходимого: влажных салфеток, бутылочки воды, пауэрбанка и пр.

Во время катания на каяках ваши вещи будут в гермомешке, каждому будет выдано по 1 мешку. На сапах можно будет кататься налегке. Отдельно продумайте и соберите вещи на ребенка. Более подробный список мы вышлем уже в чатике группы, смело консультируйтесь по всем вопросам.

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандалии

Личные вещи:

  • непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • термос;
  • фотоаппарат;
  • платье;
  • пауэрбанк;
  • пуховик тонкий.
Что такое морские каяки, и чем они отличаются от байдарок?

Морские каяки более прочные, даже при сильных волнениях они не теряют быстроходность и курс движения. Они не боятся большой волны, с лёгкостью штурмуют её и скатываются (большие волны на Ладоге — не редкость).

Благодаря хорошей инерции имеют большую отдачу при гребке. Жёсткий корпус морского каяка крайне сложно пробить или порвать о скалистые берега. Наши каяки более устойчивы, поскольку они туристические, а не спортивные. Внутри есть отсеки с герметичными крышками под общественные и личные вещи.

Экипажу выдаём не только весла и гермомешки, но и защитные юбки.

Внимание: вода может попадать в каяк с весла или во время дождя — это нормально!

Как организовано питание?

В нашем походе организовано трёхразовое питание (в пятницу — ужин, в субботу — завтрак, обед и ужин, в воскресенье — завтрак, обед). Дополнительную еду можно не брать (только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость).

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. Для готовки кипятим воду из Ладоги.

В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в котле окажется мясо. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).

Мы также учтём все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным перед готовкой.

Приготовлением еды занимаются участники под чутким руководством инструктора. На каждое дежурство гид назначит группу из 3-5 человек.

Будет ли связь на маршруте?

Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Ладожские Шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу! В кемпинге есть wi-fi.

Есть ли парковка возле кемпинга?

Да, на территории базы с кемпингом есть закрытая парковка. Турклуб оплатит стоянку вашего автомобиля.

Если ребенок младше 4 лет, можно ли участвовать?

Программа рассчитана на детей от 4 лет, если вашему ребёнку меньше, то ему может быть тяжеловато усидеть в каяке долгое время.

Поэтому участвовать с малышами можно, но при условии, что хотя бы 1 родитель готов всегда находиться рядом с ребёнком и, при необходимости, занимать его играми и не грести или даже оставаться в лагере отдыхать, если водные переходы совсем не понравятся малышу.

И на время активностей в лагере малыши обычно с радостью во всем участвуют, но кто‑то из родителей всегда должен быть рядом с ребёнком (то есть отдать ребёнка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится).

Если вы готовы к таким условиям, мы с удовольствием вас примем. Скидку на участие малыша мы посчитаем вам отдельно по запросу. Напишите нашим консультантам.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

