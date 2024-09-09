Отправляемся на Соловки, чтобы познакомиться с историей старинного монастыря и попытаться разгадать тайны древних каменных лабиринтов.Вы увидите удивительный мир флоры и фауны Белого моря: морских звёзд, медуз, а если повезёт,

и греющихся на солнце тюленей. Проплывёте по озёрам на гребной лодке, насладитесь чаепитием у мыса Батарейный и полюбуетесь видами с Секирной горы. Погрузитесь в культуру поморов и, конечно, исследуете Соловецкий монастырь, который успел побывать и тюрьмой, и лагерем особого назначения. После насыщенного дня будем собираться вместе, чтобы смотреть интересные фильмы или даже проводить музыкально-поэтические вечера. Просторы, пейзажи, морской бриз и особенная атмосфера растопят наши сердца — влюбимся в Север бесповоротно!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может меняться из-за погодных условий.

Июнь на Соловках ощущается как весна на материке. Климат морской — прохладное лето и мягкая зима. Погода очень переменчива — в течение дня можно наблюдать перепады давления и температуры, это создаёт удивительные картины облаков в небе, но и одеваться всегда нужно так, чтобы быть в тепле, но можно было раздеться. Возможны дожди, часты ветра.

Средняя температура днём в июне — 11 градусов тепла. В среднем в июне на Соловках около 10 дней с переменной облачностью, 9 ясных, 6 дождливых и 5 пасмурных дней. Дожди преимущественно слабые.

Список личных вещей и снаряжения — что нужно взять с собой:

Снаряжение:

●рюкзак/чемодан/сумка для личных вещей;

●небольшой рюкзак для прогулок;

●влагозащита для телефонов и другой техники;

●фляга для воды;

●термос/термокружка, если вы любите горячие напитки с собой.

Обувь:

●треккинговые ботинки или кроссовки (голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно с защитой от воды: дождь, роса);

●сменная обувь (легкие сандалии или др.) для тёплых дней;

●домашняя обувь (по желанию);

●резиновые сапоги – по желанию, мокрых мест на маршруте немного, при большой необходимости сапоги можно арендовать.

Одежда:

●легкая одежда (футболки, шорты);

●повседневная одежда для активного отдыха;

●треккинговые носки — в дополнение к обуви;

●для женщин необходимы юбки и платки во время посещения монастыря (если это не ваш стиль, можно взять на месте);

●непромокаемая одежда — для плохой погоды и морских прогулок: ветро- и влагозащитная куртка и штаны;

●плащ-дождевик;

●теплая одежда для холодных дней: лёгкий пуховик, флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки, легкие перчатки, легкая шапочка;

●головные уборы для защиты от солнца (кепка, панама, Buff);

●купальные принадлежности (если вы любите купаться в прохладной воде);

●солнцезащитные очки;

●средства личной гигиены, индивидуальная аптечка.