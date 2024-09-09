Описание тура
Организационные детали
Программа тура может меняться из-за погодных условий.
Июнь на Соловках ощущается как весна на материке. Климат морской — прохладное лето и мягкая зима. Погода очень переменчива — в течение дня можно наблюдать перепады давления и температуры, это создаёт удивительные картины облаков в небе, но и одеваться всегда нужно так, чтобы быть в тепле, но можно было раздеться. Возможны дожди, часты ветра.
Средняя температура днём в июне — 11 градусов тепла. В среднем в июне на Соловках около 10 дней с переменной облачностью, 9 ясных, 6 дождливых и 5 пасмурных дней. Дожди преимущественно слабые.
Список личных вещей и снаряжения — что нужно взять с собой:
Снаряжение:
●рюкзак/чемодан/сумка для личных вещей;
●небольшой рюкзак для прогулок;
●влагозащита для телефонов и другой техники;
●фляга для воды;
●термос/термокружка, если вы любите горячие напитки с собой.
Обувь:
●треккинговые ботинки или кроссовки (голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно с защитой от воды: дождь, роса);
●сменная обувь (легкие сандалии или др.) для тёплых дней;
●домашняя обувь (по желанию);
●резиновые сапоги – по желанию, мокрых мест на маршруте немного, при большой необходимости сапоги можно арендовать.
Одежда:
●легкая одежда (футболки, шорты);
●повседневная одежда для активного отдыха;
●треккинговые носки — в дополнение к обуви;
●для женщин необходимы юбки и платки во время посещения монастыря (если это не ваш стиль, можно взять на месте);
●непромокаемая одежда — для плохой погоды и морских прогулок: ветро- и влагозащитная куртка и штаны;
●плащ-дождевик;
●теплая одежда для холодных дней: лёгкий пуховик, флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки, легкие перчатки, легкая шапочка;
●головные уборы для защиты от солнца (кепка, панама, Buff);
●купальные принадлежности (если вы любите купаться в прохладной воде);
●солнцезащитные очки;
●средства личной гигиены, индивидуальная аптечка.
Проживание. Будем жить в гостевом доме:
24-25 июня: частный гостевой дом вблизи монастыря с видом на кремль и море. Тёплый душ и туалет на этаже. Есть два 2-местных номера, один 4-местный, отдельный дом «Вижу море» на 4 человек с террасой, камином и с видом на Белое море (за дополнительную плату).
20-25 августа: уютный кирпичный коттедж с декором в стиле кантри. Есть один 3-местный и четыре 2-местных номера со своей ванной, общая столовая-гостиная, веранда и беседка.
Фото гостевого дома взяты с сайта yandex.ru.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и перекусы:
- завтраки: каши, сырники, блины, яичница, омлеты;
- обеды: домашний суп, второе блюдо (мясо/рыба с гарниром: крупы, картофель или овощи), в 3-й и 4-й дни — полевые обеды в пути (меню обсуждается совместно). Напитки: чай чёрный, травяной сбор местных трав, морсы из лесных ягод;
- перекусы: чай, печенье, шоколад, мармелад из беломорских водорослей, местная выпечка, бутерброды с сыром и мясом.
Ужины оплачиваются отдельно. По желанию можно выбрать вегетарианское меню.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе, УАЗе «Буханка», моторном катере и гребных лодках. За доплату возможно заказать лодку с электромотором.
Возраст участников. Возможно участие с детьми от 10 лет. Главное условие: дети могут пройти пешком 10 км в день. Для детей предусмотрена скидка 25%.
Уровень сложности. Тур активный с пешими прогулками до 10 км в день. Особая физическая подготовка не понадобится.
Связь и интернет. На Соловках доступны МТС, «МегаФон», «Теле2», в гостинице есть Wi-Fi. Со связью бывают перебои.
Программа тура по дням
Прибытие на Соловки и чаепитие у мыса Батарейный
Встречаемся в посёлке Рабочеостровск и в 12:30 на катере отправимся на Соловки. В пути проведём 1,5 часа. Затем пешком (около 15 минут) прогуляемся до гостевого дома, а вещи довезут на автомобиле. Если будет плохая погода или не будет желания гулять, тоже поедем на машине.
Заселимся и пообедаем, а в 16:30 пойдём к мысу Батарейный и насладимся чаепитием на берегу моря. Во время пикника расскажем вам о жизни на Соловецких островах. Ужин — самостоятельно. А в 20:00 соберёмся вместе, чтобы посмотреть фильм о Соловках и обсудить планы.
Соловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому саду
После завтрака вас ждёт экскурсия по Соловецкому монастырю 15 века. Вы узнаете историю уникального духовного и общественного центра, который успел побывать тюрьмой и лагерем особого назначения.
После обеда в доме прогуляемся по Ботаническому саду Соловецкого музея-заповедника, основанному в 19 веке. Первоначальные грядки, оранжереи и растения не уцелели, но на аллеях можно увидеть 100-летние кедры и плодоносящий яблоневый сад, вишни и сирень. Своим появлением они обязаны одному из соловецких узников — ботанику В. Н. Дегтярёву.
Ужин — самостоятельно в городе. В свободное время по желанию можем устроить просмотр фильмов по теме тура (художественных или документальных), провести импровизированный музыкально-поэтический вечер, организовать дополнительные прогулки с проводниками или за доплату посетить мастер-классы по керамике и ткачеству в Соловецкой школе ремёсел.
На катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музей
Утром запрыгнем на катер и через Долгую губу дойдём до острова Муксалма. Здесь, между островами, расположена валунная дамба через пролив. По пути вы услышите рассказ про удивительный мир беломорской флоры и фауны и увидите всё своими глазами: морских звёзд, медуз, водоросли, а если повезёт, застанем тюленей, греющихся на солнце.
На обед насладимся супом из мидий, который наш капитан приготовит на костре.
По возвращении — самостоятельный ужин в кафе. Затем соберёмся все вместе в общей гостиной и посмотрим кино про Соловки. В трапезной монастыря желающие смогут выпить кофе или съесть по десерту.
В 17:00 заглянем в Морской музей, чтобы познакомиться с тем, как поморы осваивали территории. По возвращении — самостоятельный ужин в кафе.
Секирная гора и прогулка на гребных лодках
Побываем на высшей точке Соловецкого архипелага — на Секирной горе, где когда-то жили отшельниками первые монахи, а затем пребывали в изоляторе заключённые Соловецкого лагеря. До вершины доберёмся на «Буханке» или микроавтобусе, путь займёт около 20 минут.
Прогуляемся до лодочной станции (1,5 км), пройдём инструктаж и на гребных лодках прогуляемся по озёрно-канальной системе Соловецкого архипелага. Искусственные водоёмы позволили обеспечить местных жителей пресной водой. На одном из озёр пообедаем в полевых условиях и пешком вернёмся обратно в посёлок (1 час).
После 17:00 — свободное время, ужин самостоятельно.
Большой Заяйцкий остров
После завтрака, по желанию, можно посетить воскресную службу в монастыре в 10:00. В 12:00 помчим по Белому морю на катере до Большого Заяцкого острова (15-30 минут). Вы увидите каменные лабиринты эпохи неолита и услышите версии историков о том, как необычные сооружения здесь появились и для чего служили. Ещё рассмотрим древнейшее морское инженерное сооружение — валунную гавань. Увидим и Андреевскую церковь, возведённую по приказу Петра I.
После экскурсии вернёмся назад в посёлок и в 15:00 пообедаем в гостевом доме. Затем — свободное время, а после ужина снова соберёмся вместе и поделимся впечатлениями от тура.
Отъезд
Утро в вашем распоряжении. Вы сможете прогуляться по окрестностям, побыть наедине с Белым морем на берегу и пополнить запас сувениров. В 12:00 пообедаем в монастырской трапезной или в гостевом доме, отправим вещи трансфером, а сами пешком прогуляемся до причала. Вернёмся в Кемь. Если у вас будет время, можно посетить краеведческий музей «Поморье» и осмотреть деревянный Успенский собор 18 века.
Стоимость тура
|94 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и перекусы
- Трансферы по программе
- Катер для перемещения на соседние острова с предоставлением спасжилетов
- Аренда лодок на лодочной станции
- Экскурсионная программа и тематические прогулки с проводниками
- Снаряжение (пенки для сидения, спасательные жилеты во время водных прогулок, общие термосы и походная посуда)
Что не входит в цену
- Билеты до Кеми и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное проживание (3000 ₽/сутки)
- Ужины
- Страховка
- Дополнительные трансферы по острову (такси, велосипеды)
- Дополнительные экскурсии индивидуально или в составе других групп
- Билеты на экспозиции Соловецкого музея-заповедника, не входящие в экскурсионные маршруты
- Лодки с электромотором
- Защитная одежда и резиновые сапоги
- Мастер-классы (выбираются индивидуально)
- Стоимость тура для детей до 12 лет - 66 750 ₽ (скидка 25%)
