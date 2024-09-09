Мои заказы

Путешествие на Соловки: погружение в историю, прогулки на катере, лодке и пешком

Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Отправляемся на Соловки, чтобы познакомиться с историей старинного монастыря и попытаться разгадать тайны древних каменных лабиринтов.

Вы увидите удивительный мир флоры и фауны Белого моря: морских звёзд, медуз, а если повезёт,
читать дальшеуменьшить

и греющихся на солнце тюленей.

Проплывёте по озёрам на гребной лодке, насладитесь чаепитием у мыса Батарейный и полюбуетесь видами с Секирной горы.

Погрузитесь в культуру поморов и, конечно, исследуете Соловецкий монастырь, который успел побывать и тюрьмой, и лагерем особого назначения.

После насыщенного дня будем собираться вместе, чтобы смотреть интересные фильмы или даже проводить музыкально-поэтические вечера.

Просторы, пейзажи, морской бриз и особенная атмосфера растопят наши сердца — влюбимся в Север бесповоротно!

5
1 отзыв
Путешествие на Соловки: погружение в историю, прогулки на катере, лодке и пешком
Путешествие на Соловки: погружение в историю, прогулки на катере, лодке и пешком
Путешествие на Соловки: погружение в историю, прогулки на катере, лодке и пешком

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может меняться из-за погодных условий.

Июнь на Соловках ощущается как весна на материке. Климат морской — прохладное лето и мягкая зима. Погода очень переменчива — в течение дня можно наблюдать перепады давления и температуры, это создаёт удивительные картины облаков в небе, но и одеваться всегда нужно так, чтобы быть в тепле, но можно было раздеться. Возможны дожди, часты ветра.

Средняя температура днём в июне — 11 градусов тепла. В среднем в июне на Соловках около 10 дней с переменной облачностью, 9 ясных, 6 дождливых и 5 пасмурных дней. Дожди преимущественно слабые.

Список личных вещей и снаряжения — что нужно взять с собой:
Снаряжение:
●рюкзак/чемодан/сумка для личных вещей;
●небольшой рюкзак для прогулок;
●влагозащита для телефонов и другой техники;
●фляга для воды;
●термос/термокружка, если вы любите горячие напитки с собой.
Обувь:
●треккинговые ботинки или кроссовки (голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно с защитой от воды: дождь, роса);
●сменная обувь (легкие сандалии или др.) для тёплых дней;
●домашняя обувь (по желанию);
●резиновые сапоги – по желанию, мокрых мест на маршруте немного, при большой необходимости сапоги можно арендовать.
Одежда:
●легкая одежда (футболки, шорты);
●повседневная одежда для активного отдыха;
●треккинговые носки — в дополнение к обуви;
●для женщин необходимы юбки и платки во время посещения монастыря (если это не ваш стиль, можно взять на месте);
●непромокаемая одежда — для плохой погоды и морских прогулок: ветро- и влагозащитная куртка и штаны;
●плащ-дождевик;
●теплая одежда для холодных дней: лёгкий пуховик, флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки, легкие перчатки, легкая шапочка;
●головные уборы для защиты от солнца (кепка, панама, Buff);
●купальные принадлежности (если вы любите купаться в прохладной воде);
●солнцезащитные очки;
●средства личной гигиены, индивидуальная аптечка.

Проживание. Будем жить в гостевом доме:

24-25 июня: частный гостевой дом вблизи монастыря с видом на кремль и море. Тёплый душ и туалет на этаже. Есть два 2-местных номера, один 4-местный, отдельный дом «Вижу море» на 4 человек с террасой, камином и с видом на Белое море (за дополнительную плату).

20-25 августа: уютный кирпичный коттедж с декором в стиле кантри. Есть один 3-местный и четыре 2-местных номера со своей ванной, общая столовая-гостиная, веранда и беседка.

Фото гостевого дома взяты с сайта yandex.ru.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и перекусы:

  • завтраки: каши, сырники, блины, яичница, омлеты;
  • обеды: домашний суп, второе блюдо (мясо/рыба с гарниром: крупы, картофель или овощи), в 3-й и 4-й дни — полевые обеды в пути (меню обсуждается совместно). Напитки: чай чёрный, травяной сбор местных трав, морсы из лесных ягод;
  • перекусы: чай, печенье, шоколад, мармелад из беломорских водорослей, местная выпечка, бутерброды с сыром и мясом.

Ужины оплачиваются отдельно. По желанию можно выбрать вегетарианское меню.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе, УАЗе «Буханка», моторном катере и гребных лодках. За доплату возможно заказать лодку с электромотором.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от 10 лет. Главное условие: дети могут пройти пешком 10 км в день. Для детей предусмотрена скидка 25%.

Уровень сложности. Тур активный с пешими прогулками до 10 км в день. Особая физическая подготовка не понадобится.

Связь и интернет. На Соловках доступны МТС, «МегаФон», «Теле2», в гостинице есть Wi-Fi. Со связью бывают перебои.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Соловки и чаепитие у мыса Батарейный

Встречаемся в посёлке Рабочеостровск и в 12:30 на катере отправимся на Соловки. В пути проведём 1,5 часа. Затем пешком (около 15 минут) прогуляемся до гостевого дома, а вещи довезут на автомобиле. Если будет плохая погода или не будет желания гулять, тоже поедем на машине.

Заселимся и пообедаем, а в 16:30 пойдём к мысу Батарейный и насладимся чаепитием на берегу моря. Во время пикника расскажем вам о жизни на Соловецких островах. Ужин — самостоятельно. А в 20:00 соберёмся вместе, чтобы посмотреть фильм о Соловках и обсудить планы.

Прибытие на Соловки и чаепитие у мыса БатарейныйПрибытие на Соловки и чаепитие у мыса БатарейныйПрибытие на Соловки и чаепитие у мыса БатарейныйПрибытие на Соловки и чаепитие у мыса БатарейныйПрибытие на Соловки и чаепитие у мыса БатарейныйПрибытие на Соловки и чаепитие у мыса Батарейный
2 день

Соловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому саду

После завтрака вас ждёт экскурсия по Соловецкому монастырю 15 века. Вы узнаете историю уникального духовного и общественного центра, который успел побывать тюрьмой и лагерем особого назначения.

После обеда в доме прогуляемся по Ботаническому саду Соловецкого музея-заповедника, основанному в 19 веке. Первоначальные грядки, оранжереи и растения не уцелели, но на аллеях можно увидеть 100-летние кедры и плодоносящий яблоневый сад, вишни и сирень. Своим появлением они обязаны одному из соловецких узников — ботанику В. Н. Дегтярёву.

Ужин — самостоятельно в городе. В свободное время по желанию можем устроить просмотр фильмов по теме тура (художественных или документальных), провести импровизированный музыкально-поэтический вечер, организовать дополнительные прогулки с проводниками или за доплату посетить мастер-классы по керамике и ткачеству в Соловецкой школе ремёсел.

Соловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому саду
3 день

На катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музей

Утром запрыгнем на катер и через Долгую губу дойдём до острова Муксалма. Здесь, между островами, расположена валунная дамба через пролив. По пути вы услышите рассказ про удивительный мир беломорской флоры и фауны и увидите всё своими глазами: морских звёзд, медуз, водоросли, а если повезёт, застанем тюленей, греющихся на солнце.

На обед насладимся супом из мидий, который наш капитан приготовит на костре.

По возвращении — самостоятельный ужин в кафе. Затем соберёмся все вместе в общей гостиной и посмотрим кино про Соловки. В трапезной монастыря желающие смогут выпить кофе или съесть по десерту.

В 17:00 заглянем в Морской музей, чтобы познакомиться с тем, как поморы осваивали территории. По возвращении — самостоятельный ужин в кафе.

На катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музейНа катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музейНа катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музейНа катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музейНа катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музейНа катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музейНа катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музейНа катере по Белому морю, Долгая губа и Морской музей
4 день

Секирная гора и прогулка на гребных лодках

Побываем на высшей точке Соловецкого архипелага — на Секирной горе, где когда-то жили отшельниками первые монахи, а затем пребывали в изоляторе заключённые Соловецкого лагеря. До вершины доберёмся на «Буханке» или микроавтобусе, путь займёт около 20 минут.

Прогуляемся до лодочной станции (1,5 км), пройдём инструктаж и на гребных лодках прогуляемся по озёрно-канальной системе Соловецкого архипелага. Искусственные водоёмы позволили обеспечить местных жителей пресной водой. На одном из озёр пообедаем в полевых условиях и пешком вернёмся обратно в посёлок (1 час).

После 17:00 — свободное время, ужин самостоятельно.

Секирная гора и прогулка на гребных лодкахСекирная гора и прогулка на гребных лодкахСекирная гора и прогулка на гребных лодкахСекирная гора и прогулка на гребных лодкахСекирная гора и прогулка на гребных лодках
5 день

Большой Заяйцкий остров

После завтрака, по желанию, можно посетить воскресную службу в монастыре в 10:00. В 12:00 помчим по Белому морю на катере до Большого Заяцкого острова (15-30 минут). Вы увидите каменные лабиринты эпохи неолита и услышите версии историков о том, как необычные сооружения здесь появились и для чего служили. Ещё рассмотрим древнейшее морское инженерное сооружение — валунную гавань. Увидим и Андреевскую церковь, возведённую по приказу Петра I.

После экскурсии вернёмся назад в посёлок и в 15:00 пообедаем в гостевом доме. Затем — свободное время, а после ужина снова соберёмся вместе и поделимся впечатлениями от тура.

Большой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий островБольшой Заяйцкий остров
6 день

Отъезд

Утро в вашем распоряжении. Вы сможете прогуляться по окрестностям, побыть наедине с Белым морем на берегу и пополнить запас сувениров. В 12:00 пообедаем в монастырской трапезной или в гостевом доме, отправим вещи трансфером, а сами пешком прогуляемся до причала. Вернёмся в Кемь. Если у вас будет время, можно посетить краеведческий музей «Поморье» и осмотреть деревянный Успенский собор 18 века.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник94 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и перекусы
  • Трансферы по программе
  • Катер для перемещения на соседние острова с предоставлением спасжилетов
  • Аренда лодок на лодочной станции
  • Экскурсионная программа и тематические прогулки с проводниками
  • Снаряжение (пенки для сидения, спасательные жилеты во время водных прогулок, общие термосы и походная посуда)
Что не входит в цену
  • Билеты до Кеми и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное проживание (3000 ₽/сутки)
  • Ужины
  • Страховка
  • Дополнительные трансферы по острову (такси, велосипеды)
  • Дополнительные экскурсии индивидуально или в составе других групп
  • Билеты на экспозиции Соловецкого музея-заповедника, не входящие в экскурсионные маршруты
  • Лодки с электромотором
  • Защитная одежда и резиновые сапоги
  • Мастер-классы (выбираются индивидуально)
  • Стоимость тура для детей до 12 лет - 66 750 ₽ (скидка 25%)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Рабочеостровск, причал рядом с г. Кемь, 12:30
Завершение: Ж/д станция Кемь, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Мы — команда энтузиастов и романтиков, объединённых любовью к морю, ветру и творчеству. Вместе совершаем экспедиции, исследуем культуру и уклад самой первой русской морской традиции и строим деревянные корабли. Для
читать дальшеуменьшить

путешествий мы выбираем места, в которые влюбились сами: дальние поморские деревни, древние монастыри и великой красоты природные объекты. Наши путешествия доступны всем, независимо от опыта и подготовки. Мы позаботимся о вашем комфорте и познакомим вас с Русским Севером.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за тур. Замечательные локации, гиды обладающие интересной и познавательной информацией.
Ощущение дорогого гостя не покидает тебя
читать дальшеуменьшить

ни на минуту. О тебе заботятся. Твои пожелания принимаются.
Соловецкие острова - это то что необходимо увидеть самому, чтобы почувствовать их. Пройти по их земле, вдохнуть их воздух, услышать крик чаек кружащих над ними, пообщаться с людьми живущими на них
Комфорт и забота сопровождают тебя в течении всего тура. Гостевой дом с радушными хозяевами. Тепло и уютно. Мелочи в обстановки которые радуют взор. Чистота, вкусные по- домашнему сытные завтраки и обеды. Запах выпечки по утрам возвращает в детство, к бабушкиным блинчикам, пирожкам и оладикам.
Чудесные тур. Огромное спасибо за его организацию.

Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности заПутешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Путешествие на Соловки: погружение в историю, прогулки на катере, лодке и пешком»

Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
На машине
На катере
6 дней
5 отзывов
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи - по договорённости
22 июн в 08:00
29 июн в 08:00
169 400 ₽ за всё до 4 чел.
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 4 дня
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от 56 600 ₽ за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур по Карелии
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур по Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 115 150 ₽ за человека
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 дней
На автобусе
5 дней
-
5%
3 отзыва
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
80 655 ₽84 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
94 000 ₽ за человека