Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь

Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Отправляемся к Онежском озеру и Белому морю, что испокон веков хранят древние тайны на своих берегах. Вы увидите сразу несколько групп петроглифов, запечатлевших сцены жизни и охоты первобытных людей.

Побываем в
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настоящем музее под открытым небом и полюбуемся ансамблем «Кижский погост», а ещё узнаем полную трагичных событий историю Соловецкого монастыря.

В Медвежьегорске покажем тот самый дом, где снимали фильм «Любовь и голуби», и посетим курорт «Марциальные воды», куда приезжал на лечение даже Пётр Первый!

Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально (для одной семьи, для друзей).

Проживание. Будем жить в гостинице «Малая Медвежка» в Медвежьегорске и в гостинице в гостинице «Причал», «Кемка» или «Юма», 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях/гостиницах/комплексах в зависимости от количества мест.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Проведение тура возможно в любые даты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и Медвежьегорск

Встречаемся в Петрозаводске и сразу отправимся в Медвежьегорск. По дороге заедем в заповедник «Кивач» и посетим старейший в России курорт «Марциальные воды», куда приезжал поправить здоровье даже Пётр Первый.

Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет!

Прибудем в Медвежьегорск и посетим дом, где жили герои фильма «Любовь и голуби».

Встреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и Медвежьегорск
2 день

Остров Кижи

Утром поедем на остров Кижи — настоящий музей под открытым небом. Главный символ комплекса — ансамбль «Кижский погост», куда входят церкви Покрова и Преображения, шатровая колокольня и частично сохранившееся старинное кладбище с деревянным частоколом.

А ещё сегодня побываем у родника «Царицын ключ». Говорят, вода здесь — целебная, и даже сама инокиня Марфа, мать Михаила Романова, пила из него.

Вечером вернёмся в Медвежьегорск.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
3 день

Наскальная живопись на берегу Онежского озера

Отправимся исследовать петроглифы на мысе Бесов нос у берегов Онежского озера. Вы увидите древнюю наскальную живопись. На камнях первобытные люди изображали птиц, животных, рыб и солярные символы. Всего насчитывается более 1200 рисунков!

Затем вернёмся в Медвежьегорск.

Наскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озера
4 день

Петроглифы Белого моря

Сегодня держим курс на берег Белого моря. По дороге сделаем остановку на местах скоплений петроглифов: Залавруга и Бесовы следки. Осмотрим рисунки на живописных скалах. Древние люди запечатлели на камнях свою повседневную жизнь: сцены охоты, шамана, рыбацкую лодку, оленей и военные сюжеты.

Ночевать будем в городе Кемь.

Петроглифы Белого моряПетроглифы Белого моряПетроглифы Белого моряПетроглифы Белого моряПетроглифы Белого моряПетроглифы Белого моряПетроглифы Белого моря
5 день

Соловецкий монастырь

С утра сядем на катер и помчим по волнам Белого моря на Соловецкие острова. На экскурсии вы узнаете, как живёт Соловецкий монастырь, основанный в 15 веке и ставший свидетелем множества важных и трагичных событий. Святыня выступала и в качестве очага сопротивления старообрядцев, и оборонительной крепостью во время войны, и местом ссылки, и одним из корпусов исправительно-трудового лагеря.

Ночевать будем в городе Кемь.

Соловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырь
6 день

Отъезд

Вот и подошло к концу наше путешествие. На поезде вы сможете самостоятельно добраться в Москву или Санкт-Петербург. Желающие смогут продолжить тур: мы побываем в рунопевческих деревнях Карелии, пройдём по следам Элиаса Лённрота и изведаем лесные тропы, которыми бродили коробейники.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по всему маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Частный катер на Соловецкие острова
  • При группе из 2 человек стоимость тура - 159 400 руб. за тур или 79 700 руб. за 1 человека
  • При группе из 3 человек - 207 450 руб. за тур или 69 150 руб. за 1 человека
  • При группе из 4 человек - 283 100 руб. за тур или 70 775 руб. за 1 человека
  • При группе из 5 человек - 331 800 руб. за тур или 66 360 руб. за 1 человека
  • При группе из 6 человек - 349 700 руб. за тур или 58 300 руб. за 1 человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно из города Кемь
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
Завершение: Кемь, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКижиВсе туры6-дневные турыМарциальные водыПопулярные местаВодные развлеченияПрирода и пейзажиСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНа катереВулканы

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