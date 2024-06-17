Побываем в
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально (для одной семьи, для друзей).
Проживание. Будем жить в гостинице «Малая Медвежка» в Медвежьегорске и в гостинице в гостинице «Причал», «Кемка» или «Юма», 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях/гостиницах/комплексах в зависимости от количества мест.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Проведение тура возможно в любые даты.
Программа тура по дням
Встреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и Медвежьегорск
Встречаемся в Петрозаводске и сразу отправимся в Медвежьегорск. По дороге заедем в заповедник «Кивач» и посетим старейший в России курорт «Марциальные воды», куда приезжал поправить здоровье даже Пётр Первый.
Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет!
Прибудем в Медвежьегорск и посетим дом, где жили герои фильма «Любовь и голуби».
Остров Кижи
Утром поедем на остров Кижи — настоящий музей под открытым небом. Главный символ комплекса — ансамбль «Кижский погост», куда входят церкви Покрова и Преображения, шатровая колокольня и частично сохранившееся старинное кладбище с деревянным частоколом.
А ещё сегодня побываем у родника «Царицын ключ». Говорят, вода здесь — целебная, и даже сама инокиня Марфа, мать Михаила Романова, пила из него.
Вечером вернёмся в Медвежьегорск.
Наскальная живопись на берегу Онежского озера
Отправимся исследовать петроглифы на мысе Бесов нос у берегов Онежского озера. Вы увидите древнюю наскальную живопись. На камнях первобытные люди изображали птиц, животных, рыб и солярные символы. Всего насчитывается более 1200 рисунков!
Затем вернёмся в Медвежьегорск.
Петроглифы Белого моря
Сегодня держим курс на берег Белого моря. По дороге сделаем остановку на местах скоплений петроглифов: Залавруга и Бесовы следки. Осмотрим рисунки на живописных скалах. Древние люди запечатлели на камнях свою повседневную жизнь: сцены охоты, шамана, рыбацкую лодку, оленей и военные сюжеты.
Ночевать будем в городе Кемь.
Соловецкий монастырь
С утра сядем на катер и помчим по волнам Белого моря на Соловецкие острова. На экскурсии вы узнаете, как живёт Соловецкий монастырь, основанный в 15 веке и ставший свидетелем множества важных и трагичных событий. Святыня выступала и в качестве очага сопротивления старообрядцев, и оборонительной крепостью во время войны, и местом ссылки, и одним из корпусов исправительно-трудового лагеря.
Ночевать будем в городе Кемь.
Отъезд
Вот и подошло к концу наше путешествие. На поезде вы сможете самостоятельно добраться в Москву или Санкт-Петербург. Желающие смогут продолжить тур: мы побываем в рунопевческих деревнях Карелии, пройдём по следам Элиаса Лённрота и изведаем лесные тропы, которыми бродили коробейники.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по всему маршруту
- Все экскурсии по программе
- Сопровождение гида
- Частный катер на Соловецкие острова
- При группе из 2 человек стоимость тура - 159 400 руб. за тур или 79 700 руб. за 1 человека
- При группе из 3 человек - 207 450 руб. за тур или 69 150 руб. за 1 человека
- При группе из 4 человек - 283 100 руб. за тур или 70 775 руб. за 1 человека
- При группе из 5 человек - 331 800 руб. за тур или 66 360 руб. за 1 человека
- При группе из 6 человек - 349 700 руб. за тур или 58 300 руб. за 1 человека
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно из города Кемь
- Питание