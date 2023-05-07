2 дня
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
«Будем слушать карельские легенды, гулять по экотропам и живописным лесам, исследовать мраморные узоры рускеальских каньонов и наслаждаться звуками водопадов»
23 сен в 07:50
25 сен в 07:50
15 895₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Каникулы в Карелии: семейное путешествие по лучшим локациям
Увидеть мраморный каньон и водопады, испечь калитки и посетить питомник в резиденции Деда Мороза
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, рано утром
«Вы побываете в знаменитом горном парке «Рускеала», увидите каньон с бирюзовой водой и бурлящие водопады — и всё это на фоне хвойного карельского леса»
2 ноя в 07:00
2550022 950₽ за человека
4 дня
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 7:30 - ...
«Прогуляетесь вокруг Мраморного каньона в знаменитом горном парке, повеселитесь вместе с жителями деревни Киндасово, послушаете об особенностях породы хаски и полюбуетесь незамерзающими водопадами»
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
31 405₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 мая 2023Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Каньоны»
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