Туры по каньонам

Найдено 3 тура в категории «Каньоны» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
На автобусе
2 отзыва
2 дня
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
«Будем слушать карельские легенды, гулять по экотропам и живописным лесам, исследовать мраморные узоры рускеальских каньонов и наслаждаться звуками водопадов»
23 сен в 07:50
25 сен в 07:50
15 895 за человека
Каникулы в Карелии: семейное путешествие по лучшим локациям
На автобусе
скидка
10%
3 дня
Каникулы в Карелии: семейное путешествие по лучшим локациям
Увидеть мраморный каньон и водопады, испечь калитки и посетить питомник в резиденции Деда Мороза
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, рано утром
«Вы побываете в знаменитом горном парке «Рускеала», увидите каньон с бирюзовой водой и бурлящие водопады — и всё это на фоне хвойного карельского леса»
2 ноя в 07:00
2550022 950 за человека
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
На автобусе
4 дня
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 7:30 - ...
«Прогуляетесь вокруг Мраморного каньона в знаменитом горном парке, повеселитесь вместе с жителями деревни Киндасово, послушаете об особенностях породы хаски и полюбуетесь незамерзающими водопадами»
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
31 405 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Каньоны»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
  2. Каникулы в Карелии: семейное путешествие по лучшим локациям
  3. Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Питомник хаски
  10. Мраморный каньон
Сколько стоит тур в Петрозаводске в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Каньоны" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 31 405 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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