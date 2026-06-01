Во время сплава вы отдохнете на берегу, насладитесь походной кухней, поучаствуете в мастер-классе по приготовлению красной рыбы и получите незабываемые эмоции от прохождения порогов под руководством опытных инструкторов.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск и трансфер к началу сплава. Сплав по реке Укса: пор. Мостовой - пор. Лестница - пор. Колокоски - пор. Блюдце
Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.
Трансфер к месту начала сплава (В пути около 170 км).
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Уукса (точка окончания маршрута). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку.
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату).
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к. с.) – пор. Лестница (2 к. с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к. с.), 12 км.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов, в зависимости от общей готовности группы.
Река Уксунйоки порожиста и потому пользуется большой популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Продолжение сплава: пор. Лососевый - пор. Сирнитсанкоски - пор. Мельница
Завтрак в лагере.
Вас ждет сплав по маршруту: пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски (или «Розовый слон») – пор. Мельница (4 к. с.).
Перед прохождением пороги осматриваются с берега на предмет локальных препятствий.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов, в зависимости от общей готовности группы.
Розовый слон – порог водопадного типа, а назван так в честь большого розового камня, расположившегося в нескольких метрах от него.
На спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами. В пути для вас будет организован перекус.
Вечером инструкторы проведут для вас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Ужин.
Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.
Ночевка в полевых условиях.
Дневка
Завтрак в лагере.
У вас будет свободное время в лагере. Можно покататься на пороге Розовый слон, попариться в туристской бане, прогуляться по лесу или просто отдохнуть.
Туристская баня Мобиба – лучший способ снять усталость в условиях похода. «Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Завершение сплава: пор. Мельница - пор. Каньон - пор. Храмина - шивера Лихая - п. Уукса
После завтрака в лагере вы продолжите сплав по Уксе: пор. Мельница (4 к. с.) – пор. Каньон (3-4 к. с.) – пор. Храмина (4 к. с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – деревня Ууксу. Общая длина маршрута – 10 км.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов, в зависимости от общей готовности группы.
В деревне Ууксу собираем и сдаем снаряжение. Здесь вас ждет обед и баня.
Трансфер в г. Петрозаводск (230 км).
У вас будет свободное время в г. Петрозаводск, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Петрозаводска не ранее 21:00 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в трёхместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плав. средства:
|Сплав на 2-местном катамаране
|2 участника, без инструктора
|26 500 руб.
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|29 000 руб.
|Сплав на 4-местном катамаране
|3 участника + инструктор
|35 000 руб.
Заявки на участие в туре на 2- и 4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.
Доплата за аренду одноместной или двухместной палатки (по желанию) — 1 000 руб. /тур.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На протяжении тура ночевки в трёхместных туристических палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе (кроме ужина в последний день)
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамараны и рафты, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. (оплачивается при бронировании тура)
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 2700 руб. /тур. (по желанию)
- Аренда одноместной или двухместной палатки - 1000 руб. /тур (по желанию)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку;
- спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Нужен ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда (по желанию).
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое. Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Помните! Инструктор объяснит на каждом этапе, что необходимо делать и к чему приготовиться.
Самый полезный совет: подобрать индивидуальную экипировку, быть здоровым, отправляясь в путешествие, взять побольше репеллентов от комаров и приготовиться к отдыху на природе.
Каковы требования к физической подготовке участников тура?
На туре по р. Укса нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Ууксу (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб. /сутки).
До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека.
Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому.
Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Туристическая баня Мобиба — компактная и легкая мобильная баня «Мобиба».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Личное снаряжение можно взять с собой?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Что такое готовый экипаж?
Готовый экипаж — это сформированная группа туристов, которая может самостоятельно управлять плавсредством.
Заявки на участие в туре на 2-4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.
На 4-местном катамаране вы можете поехать своей компанией вместе с инструктором (с доп. платой) или без.
Можно ли взять с собой собаку?
Мы не рекомендуем брать с собой животных, так как это большой стресс для них, но если собаку не с кем оставить, то вы можете взять ее с собой.
Есть несколько условий для участников с собакой.
Если ваша собака:
- не боится новых людей и негромко лает;
- умеет плавать и имеет свой спасательный жилет;
- небольшого размера;
- спокойно относится к рафтам;
- не берёт еду со стола.
В наших турах периодически ездят туристы с собаками. Дополнительные вопросы вы можете задать менеджеру при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
В точке начала маршрута мобильная связь очень неустойчивая. «Ловит» только «МегаФон» возле трассы.
Далее во время сплава мобильной связи нет, она появляется местами после порога «Розовый Слон». Устойчивый сигнал есть на финише маршрута.