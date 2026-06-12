1 день

Прибытие в Петрозаводск и трансфер к началу сплава. Сплав по реке Укса: пор. Мостовой - пор. Лестница - пор. Колокоски - пор. Блюдце

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.

Трансфер к месту начала сплава (В пути около 170 км).

Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Уукса (точка окончания маршрута). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).

Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату).

Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к. с.) – пор. Лестница (2 к. с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к. с.), 12 км.

Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов, в зависимости от общей готовности группы.

Река Уксунйоки порожиста и потому пользуется большой популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160