Во время сплава вы отдохнете на берегу, насладитесь походной кухней, поучаствуете в мастер-классе по приготовлению красной рыбы и получите незабываемые эмоции от прохождения порогов под руководством опытных инструкторов.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск и трансфер к началу сплава. Сплав по реке Укса: пор. Мостовой - пор. Лестница - пор. Колокоски - пор. Блюдце
Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.
Трансфер к месту начала сплава (В пути около 170 км).
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Уукса (точка окончания маршрута). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату).
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к. с.) – пор. Лестница (2 к. с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к. с.), 12 км.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов, в зависимости от общей готовности группы.
Река Уксунйоки порожиста и потому пользуется большой популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Продолжение сплава: пор. Лососевый - пор. Сирнитсанкоски - пор. Мельница
Завтрак в лагере.
Вас ждет сплав по маршруту: пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски (или «Розовый слон») – пор. Мельница (4 к. с.).
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов, в зависимости от общей готовности группы.
Розовый слон – порог водопадного типа, а назван так в честь большого розового камня, расположившегося в нескольких метрах от него.
На спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
В пути для вас будет организован перекус.
Вечером инструкторы проведут для вас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Ужин.
Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.
Ночевка в полевых условиях.
Завершение сплава: пор. Мельница - пор. Каньон - пор. Храмина - шивера Лихая - п. Уукса
После завтрака в лагере вы продолжите сплав по Уксе: пор. Мельница (4 к. с.) – пор. Каньон (3-4 к. с.) – пор. Храмина (4 к. с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – деревня Ууксу. Общая длина маршрута – 10 км.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов, в зависимости от общей готовности группы.
В деревне Ууксу собираем и сдаем снаряжение. Здесь вас ждет обед и баня.
Трансфер в г. Петрозаводск (230 км).
У вас будет свободное время в г. Петрозаводск, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Петрозаводска не ранее 21:00 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в трёхместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плав. средства:
|Сплав на 2-местном катамаране
|2 участника, без инструктора
|22 600 руб.
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|25 100 руб.
|Сплав на 4-местном катамаране
|3 участника + инструктор
|30 100 руб.
Заявки на участие в туре на 2- и 4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.
Доплата за аренду одноместной или двухместной палатки (по желанию) — 1 000 руб. /тур.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Варианты проживания
Палатка
На протяжении тура ночевки в трёхместных туристических палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе (кроме ужина в последний день)
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамараны и рафты, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. (оплачивается при бронировании тура)
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 2700 руб. /тур. (по желанию)
- Аренда одноместной или двухместной палатки - 1000 руб. /тур (по желанию)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья —"городская".
7. Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
11. В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое. Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке участников тура?
На туре по р. Укса нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Как организовано питание на маршруте?
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута).
До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки – трехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
В точке начала маршрута мобильная связь очень неустойчивая. «Ловит» только «МегаФон» возле трассы.
Далее во время сплава мобильной связи нет, она появляется местами после порога «Розовый Слон». Устойчивый сигнал есть на финише маршрута.