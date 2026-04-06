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от 42 900 ₽ за человека

Описание тура

Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям

У вас есть всего три дня отпуска — и вы мечтаете о Карелии? Мы знаем, как провести их незабываемо!

Приглашаем вас в динамичный экспресс‑тур, где каждая минута — маленькое приключение. В нашем туре вас ждут:

живописная прогулка по набережной Онежского озера и самому Петрозаводску — почувствуйте дыхание северного края и сделайте фото на память;

путешествие на легендарный остров Кижи — увидите шедевры деревянного зодчества, от которых захватывает дух;

встреча с могучим водопадом Кивач — его мощь и красота оставят след в сердце, и другими локациями “Золотого кольца Карелии”.

А ещё вы попробуете Карелию на вкус и продегустируете ароматные калитки! Для ценителей крепких напитков будет возможность продегустировать знаменитый карельский бальзам.

Не упустите шанс за три дня влюбиться в Карелию!

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.