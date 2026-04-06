Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
У вас есть всего три дня отпуска — и вы мечтаете о Карелии? Мы знаем, как провести их незабываемо!
Приглашаем вас в динамичный экспресс‑тур, где каждая минута — маленькое приключение. В нашем туре вас ждут:
живописная прогулка по набережной Онежского озера и самому Петрозаводску — почувствуйте дыхание северного края и сделайте фото на память;
путешествие на легендарный остров Кижи — увидите шедевры деревянного зодчества, от которых захватывает дух;
встреча с могучим водопадом Кивач — его мощь и красота оставят след в сердце, и другими локациями “Золотого кольца Карелии”.
А ещё вы попробуете Карелию на вкус и продегустируете ароматные калитки! Для ценителей крепких напитков будет возможность продегустировать знаменитый карельский бальзам.
Не упустите шанс за три дня влюбиться в Карелию!
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
- Прогулка по Петрозаводску, остров Кижи и водопад Кивач. Дегустация карельских блюд и бальзама.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску и гора Большая
До 12:00 – встречаемся на ж/д вокзале Петрозаводска или в аэропорту. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прибытия участников тура.
Выделим время на завтрак (заказ самостоятельный).
Далее отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Мы прогуляемся от железнодорожного вокзала по центральному проспекту Ленина, посетим круглую площадь и губернаторский парк. Пройдем по самой первой улице города, которая сейчас называется Карла Маркса и, конечно же, познакомимся с Онежской набережной.
Далее вас будет ждать обед-перекус в формате пикника/ланч-боксов/питания в кафе (включен, формат зависит от сезона и погодных условий).
После чего отправимся на обзорную площадку на горе Большая Ваара. Эта гора – древний вулкан. Отсюда вы насладитесь панорамным видом на Петрозаводскую Губу и Петрозаводск! Также в этом месте вы узнаете что такое Чертов стул и даже сможете его увидеть. По желанию, можем посетить Ботанический сад, который находится на северном склоне Петрозаводской губы.
Возвращаемся в Петрозаводск, где заселимся в отели: Космос Петрозаводск, Саквояж, Питер Инн, Прионежский, Фрегат, Тайвас, Карелия.
Внимание: отель из списка выбирает туроператор на свое усмотрение, вы также можете прислать нам свои пожелания – согласуем вариант в индивидуальном порядке.
Остров Кижи
Завтракаем в отеле.
Сегодня мы отправимся в музей-заповедник «Кижи». До острова, в зависимости от дат поездки, мы будем добираться разными способами.
Май-сентябрь (ориентировочно, по фактической навигации метеоров):
Встречаемся в холле отеля, после чего переедем к месту посадки на метеор.
После 1,5 часовой прогулки на метеоре, на месте мы присоединимся к групповой экскурсии. Кижи – это небольшой остров на северо-западе Онежского озера. В длину остров достигает 5,5 км, а в самой широкой части достигает 800 м. Географически он находится в Медвежьегорском районе республике Карелия, а известен он всему миру благодаря Кижскому архитектурному ансамблю (включен в ЮНЕСКО с 1990 года). Помимо деревянных построек, остров Кижи – это музей крестьянской культуры 18-19 века, где собраны предметы быта, иконы, письменные источники, записи фольклорных экспедиций. Оказавшись на острове, вы окунётесь в прошлое и ощутите атмосферу крестьянского мира жителей Заонежья.
По окончанию экскурсии нас будет ждать обед в формате пикника, ланч-боксов или обеда у местного жителя.
В финале сегодняшнего дня также на метеоре вернемся в Петрозаводск и отель.
Примерно: середина января – середина апреля. Когда Онежское озеро замерзает, на остров Кижи мы отправимся на хивусах – судах на воздушной подушке. В дороге мы проведем ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
В иное время, когда нет катеров и хивусов по Онежскому озеру, мы отправимся на автомобиле до деревни Оятевщина и далее – катер / хивус на сам остров Кижи. Также действуем в случае шторма на Онежском озере и отмены метеоров летом! В данном случае обед возможен в формате перекуса – сухого пайка от организаторов.
Внимание: дорога в одну сторону до д. Оятевщина займет около 3,5 часов!
Шунгит центр - Кивач - Гирвас - Марциальные воды
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
Первым пунктом нашего путешествия сегодня станет посещение Шунгит центра. Вы познакомитесь с уникальным минералом – шунгит, узнаете о его свойствах, увидите огромное разнообразие изделий из шунгита – от простых пирамид и кубов до сложных фигурок, а также сможете приобрести сувениры домой и в подарок.
Альтернативой, по согласованию с гидом, может стать посещение горы Сампо (входной билет оплачивается дополнительно на месте). Название горы происходит от чудесной мельницы Сампо из карело-финского эпоса «Калевала». Согласно легенде, она давала своему владельцу муку, соль и даже золото.
Далее отправимся на водопад Кивач – это наиболее известный и доступный водопад в Карелии. Воспетый знаменитым поэтом Г. Р. Державиным в 18 веке, он является одной из визитных карточек Карелии. Общая высота падения от верхнего зеркала реки Суны до нижнего — 10,7 м. А находящийся рядом с водопадом одноимённый заповедник, познакомит вас растительным и животным миром Карелии.
Выделим время на обед в кафе (заказ на месте самостоятельный).
После чего отправимся на вулкан Гирвас – это древний потухший палеовулкан вулкан в возрастом более 1,8 млрд лет, находящийся в русле реки Суна. Сам вулкан был почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера.
Заедем на курорт Марциальные воды, который основал Петр I в 1719 году на месте обнаруженных на болоте Равдосуо железистых минеральных источников. Попробуем минеральную воду из источников на вкус, а ещё насладимся тишиной и прикоснёмся к истории.
Завершим наш экскурсионной день просмотром необычного арт-объекта – Долины зайцев. Кто придумал вырезать на скале зайцев и как можно стать “хозяином” каменного ушастого – вам расскажет наш гид.
Возвращаемся в сторону Петрозаводска, мы отвезем вас на ж/д вокзал или в аэропорт. Выбирать рейсы и поезда нужно с отправлением после 19 часов.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Петрозаводска / с ж/д вокзала и в аэропорт / на ж/д вокзал
- Проживание в Петрозаводске (отели Космос Петрозаводск, Саквояж, Питер Инн, Прионежский, Фрегат, Тайвас, Карелия), номера с удобствами. Цена тура дана при двухместном размещении
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на о. Кижи
- Экскурсия по «Золотому кольцу» Карелии
- Питание: завтраки в отелях, 2 обеда
- Входные билеты в объекты по маршруту, на метеор / хивус, в комплекс Кижи
Что не входит в цену
- Дорога до Петрозаводска и обратно
- Одноместное размещение - доплата от 5000 руб., зависит от сезона, точную стоимость запрашивайте, подселения нет
- Питание, не включенное в программу
- Посещение горы Сампо - по согласованию с гидом
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты или ж/д билеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.