10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
Начало: Площадь Восстания, Санкт-Петербург
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
12 950 ₽ за человека
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10%
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня
Начало: Г. Петрозаводск
«В ходе этой поездки вы сможете увидеть множество живописных мест: от густых лесов на юге, где можно найти красивый водопад и добыть гранат, до каменных лабиринтов, островов и заливов Ладожских шхер»
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
43 920 ₽
48 800 ₽ за человека
ТОП места Карелии 2: Рускеала, водопады из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Погуляйте у водопада, исследуйте тайные тропы и слушайте удивительные рассказы»
Сегодня в 09:00
4 июл в 09:00
11 350 ₽ за человека
ТОП места Карелии 3: Рускеала, Кижи, Водопады из Петрозаводска
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
«5 топовых мест Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, набережная Онежского озера, музей-заповедник «Кижи», самая веселая деревня Карелии Киндасово»
5 июл в 10:15
12 июл в 10:15
17 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Чегемские водопады»
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