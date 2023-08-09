С ветерком на теплоходе. После завтрака возможно несколько вариантов: поездка на «Метеоре» на Валаам (под запрос). Если квота мест закончилась, то взамен мы предлагаем «Водную прогулку на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер».

Вариант 1: на «Метеоре» на Валаам.

Прогулки по Валааму. После завтрака соберёмся в 08:00 и отправимся к причалу, откуда на катере доберёмся до Валаама. Накануне вам будет отправлено смс-сообщение с контактной информацией гида и точным временем сбора. Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить ваучер, который вам выпишет ваш гид во второй день тура. В 10:00 — прибытие на остров. Сначала вас ждёт 2-частовая обзорная экскурсия, которая познакомит со всеми основными достопримечательностями: начнем с Монастырской бухты, посмотрим Спасо-Преображенский собор, затем через гору Фавор поднимемся к многовековому монастырскому саду. Окажемся у Святых врат и попадем в монастырское каре к жилым келейным корпусам.

Музыка монастыря и вкусная трапеза. У вас будет время, чтобы послушать концерт певчих Валаамского монастыря, а летом, если повезет, попасть на какой-нибудь фестиваль, здесь они проводятся довольно часто. После прогулки зайдем в трапезную и пообедаем свежей монастырской едой, приготовленной монахами. Затем продолжим экскурсию по местности, получившей название «Новый Иерусалим». Вы увидите Воскресенский скит, в нижней церкви которого устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От скита лесная дорога уведёт нас в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где расположен небольшой Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим прогулку на Елеонской горе, откуда открывается живописный вид на Ладогу. Обратите внимание: организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит». В 16:00 – возвращение в Сортавала, свободное время. Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями.

Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.

(предлагается при отсутствии мест на Метеоре), без экскурсии и обеда.

В 9 утра отправляемся на Валаам на катере. Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам

историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах. Наш катер причалит в удивительной красоты месте — Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным

отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале. У вас будет время на самостоятельное изучение Валаама.

В 13 часов отправимся на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги. Ладожские шхеры — это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду — десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера. Солнце играет лучами в водах озера, камни величественно выступают из воды, зеленые острова создают потрясающий контраст — прогулка точно впечатлит всех неравнодушных к природе Русского Севера.

Частичка Финляндии. В 16 часов мы вернемся в Сортавалу. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному финскому городу, посмотреть памятник Рунопевцу и исследовать финскую архитектуру. В центре довольно много сувенирных магазинчиков, можно набрать подарков для друзей и близких. Из Сортавалы обычно привозят рыбную продукцию, знаменитую карельскую настойку и варенье из шишек.

После возвращения у вас будет свободное время, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню. А потом вернуться домой на поезде (самостоятельно). 18:45 — Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка» (прибытие в 22:43), 18:20 — Отправление в Москву на поезде № 160А (прибытие на следующий день в 10:16).