Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Мы подготовили для вас программу по самым знаменитым местам в Карелии: музею-заповеднику Кижи, горному парку Рускеала и острову Валаам.
Вам не придется ни о чем беспокоиться и стоять в длинных очередях за билетами — мы все сделаем за вас. Все экскурсии уже включены и позволяют сэкономить до 20%.
Вы увидите наследие ЮНЕСКО, насладитесь красотой северной природы и погуляете по заповедным тропинкам — и все это по очень выгодной и недорогой цене.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 165 ₽
Описание
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе. Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи
На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. Выбирайте для путешествия удобную обувь, в которой будет комфортно ходить у нас будет пешая экскурсия по острову.
Проживание. Категория «оптима» в Петрозаводске (первая ночь): «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Ауринко», «Петрозаодск».
Категория «хит»: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Гостеприимство», «Спа-отель Карелия», «Космос». Конкретный отель подтверждается накануне.
Вторая ночь в городе Сортавала. Категория «оптима»: «Сортавала», «Сеурахуоне», «Ладога», «Golden Rose»; категория «хит»: «Пийпун Пиха», «Ласточкино гнездо», «Каунис».
Питание. В программу включены завтраки в гостинице, а также обед в монастырской трапезной на острове Валаам (при подтверждении экскурсии на «Метеоре»). Есть возможность заказать комплексные обеды, чтобы не тратить много времени за счет экскурсий. На ужины можно сходить в любое кафе или ресторан — мы подскажем хорошие варианты.
Программа тура по дням
Петрозаводск и остров Кижи
Встреча и знакомство с Петрозаводском. Рекомендуем вам приехать на поезде № 018 «Карелия», который приходит в Петрозаводск в 7:50 — это самый удобный вариант. В 8 утра можно сходить на завтрак (шведский стол) в Питер Инн, расположенный рядом с вокзалом. Если вам нужен будет завтрак (за дополнительную плату), сообщите, пожалуйста, нам об этом заранее. В 9:00 от отеля Питер Инн отправляется трансфер, который довезет вас до отеля, где вы будете проживать и, после того как вы оставите там свои вещи и заберете ваучер на Кижи, доставит вас на причал. В 10:15 с пристани стартует «Метеор».
Музей деревянного зодчества. На острове будет экскурсия от местных гидов: погуляем среди старинных деревянных изб, увидим забытые предметы быта из карельских, вепсских и русских деревень. Комплекс Кижи входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, такое количество уникальной деревянной архитектуры в одном месте не увидеть больше нигде. Сначала погуляем по острову с экскурсоводом, а потом будет время, чтобы посмотреть все самостоятельно. В свободное время можно покататься на лошадях, лодках или велосипедах, пройти мастер-класс по традиционным ремеслам и узнать, как работают реставраторы.
Вечер в столице Карелии. К 17 часам вернемся в Петрозаводск. Вы сможете заселиться в отель, отдохнуть и самостоятельно погулять по городу. Рекомендуем заглянуть в музей-ресторан «В Карелии Есть» с местной кухней. Можно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
С причала самостоятельное отправление в отель.
Водопады Ахвенкоски и горный парк Рускеала
Дорога в Рускеалу. После завтрака в отеле вас заберет трансфер (в 09:00 сбор от отелей, в 9:20 от отеля «Питер Инн»), поедем в горный парк «Рускеала». По пути полюбуемся покрытыми тайгой холмами, озёрами и лесными речками, посмотрим на карельские деревни и посёлки. Край богат культурой населяющих его народов – карелы, вепсы, саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. Гид расскажет вам увлекательные факты об их истории и культуре, а также мы сделаем остановку — будет возможность купить чай или кофе.
Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдем место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.
Мраморный каньон. Примерно к 14:30 доберемся до горного парка Рускеала — это природный парк с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. Сначала будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом вы сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время (его будет не так много, так как программа очень насыщенная) можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».
Дорога в Сортавалу. В 17:30 мы отправимся в Сортавалу. По пути в автобусе будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты о городе и финской архитектуре. Гид порекомендует, куда сходить в Сортавале самостоятельно: например, посмотреть старое финское здание Дом Леандера, в котором раньше находился банк.
Карельские дары. Также по пути в Сортавалу будет остановка у форелевого хозяйства: можно попробовать соленую и копченую форель, различные варенья и соленья и приобрести их в подарок друзьям и близким.
К 18:30 мы доберемся до Сортавалы, заселимся в гостиницу и отдохнем.
Путешествие на остров Валаам
С ветерком на теплоходе. После завтрака возможно несколько вариантов: поездка на «Метеоре» на Валаам (под запрос). Если квота мест закончилась, то взамен мы предлагаем «Водную прогулку на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер».
Вариант 1: на «Метеоре» на Валаам.
Прогулки по Валааму. После завтрака соберёмся в 08:00 и отправимся к причалу, откуда на катере доберёмся до Валаама. Накануне вам будет отправлено смс-сообщение с контактной информацией гида и точным временем сбора. Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить ваучер, который вам выпишет ваш гид во второй день тура. В 10:00 — прибытие на остров. Сначала вас ждёт 2-частовая обзорная экскурсия, которая познакомит со всеми основными достопримечательностями: начнем с Монастырской бухты, посмотрим Спасо-Преображенский собор, затем через гору Фавор поднимемся к многовековому монастырскому саду. Окажемся у Святых врат и попадем в монастырское каре к жилым келейным корпусам.
Музыка монастыря и вкусная трапеза. У вас будет время, чтобы послушать концерт певчих Валаамского монастыря, а летом, если повезет, попасть на какой-нибудь фестиваль, здесь они проводятся довольно часто. После прогулки зайдем в трапезную и пообедаем свежей монастырской едой, приготовленной монахами. Затем продолжим экскурсию по местности, получившей название «Новый Иерусалим». Вы увидите Воскресенский скит, в нижней церкви которого устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От скита лесная дорога уведёт нас в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где расположен небольшой Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим прогулку на Елеонской горе, откуда открывается живописный вид на Ладогу. Обратите внимание: организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит». В 16:00 – возвращение в Сортавала, свободное время. Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями.
Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
(предлагается при отсутствии мест на Метеоре), без экскурсии и обеда.
В 9 утра отправляемся на Валаам на катере. Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам
историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах. Наш катер причалит в удивительной красоты месте — Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным
отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале. У вас будет время на самостоятельное изучение Валаама.
В 13 часов отправимся на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги. Ладожские шхеры — это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду — десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера. Солнце играет лучами в водах озера, камни величественно выступают из воды, зеленые острова создают потрясающий контраст — прогулка точно впечатлит всех неравнодушных к природе Русского Севера.
Частичка Финляндии. В 16 часов мы вернемся в Сортавалу. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному финскому городу, посмотреть памятник Рунопевцу и исследовать финскую архитектуру. В центре довольно много сувенирных магазинчиков, можно набрать подарков для друзей и близких. Из Сортавалы обычно привозят рыбную продукцию, знаменитую карельскую настойку и варенье из шишек.
После возвращения у вас будет свободное время, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню. А потом вернуться домой на поезде (самостоятельно). 18:45 — Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка» (прибытие в 22:43), 18:20 — Отправление в Москву на поезде № 160А (прибытие на следующий день в 10:16).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в отелях категории «оптима»
- Завтраки в отеле
- Обед в монастырской трапезной на острове Валаам (при подтверждении экскурсии на «Метеоре»)
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Трансфер на "Метеоре" Сортавала - Валаам - Сортавала (при подтверждении экскурсии на "Метеоре")
- Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита, Храма Николая Чудотворца (при подтверждении экскурсии на «Метеоре»)
- Трансфер на метеоре Петрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Посещение острова Валаам и острова Кижи
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
Что не входит в цену
- Билеты на поезд из вашего города до Петрозаводска, а обратно из Сортавалы
- Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 руб. (шведский стол)
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500 - 700 р. /чел
- Ужины
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. студенты и пенсионеры (очн.) - 300 руб. /чел
- Посещение Природного парка «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район) - 100 руб
- Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 3300 руб. (при двухместном размещении) и 13 090 руб. при одноместном размещении
- Стоимость тура при одноместном размещении в гостиницах категории «оптима» составит 40 150 руб
- Скидки и льготы:
- При наличии подтверждающих документов
- Дети до 6 лет - 6750 руб
- Школьники от 7 лет до 11 лет включительно - 4350 руб
- Школьники от 12 лет до 17 лет включительно - 2200 руб
- Студенты - 850 руб
- Люди старше 60 лет - 850 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Если Вы любите неорганизованность и безразличное отношение, то Вам стоит купить этот авторский тур.
Заявленное начало тура не соответствовало действительности: было указано, что в 9 20 будет автобусная экскурсия по Петрозаводску, после чего туристов должны были отвезти к "Метеору". Представлялось, что туристическую группу у жд вокзала встретит гид, который будет сопровождать туристов, рассказывая про достопримечательности, рекомендовать к посещению те или иные места в свободное время. В действительности же, туристов встретил водитель маршрутки и начал развозить их в разные отели. Никакого уведомления о том, в каком отеле подтверждено бронирование, организаторами не направлялось даже в день начала тура. Как следствие туристы чуть не опоздали на Метеор. Кроме того, обещанная в описании тура экскурсия по Петрозаводску не состоялась. В настоящий момент программу отредактировали.
Третий день уникального тура тоже не могу не отметить: на мой вопрос организаторам точно ли отменили экскурсию на Валаам из-за погодных условий и уточнения какие ими прорабатываются альтернативные варианты, чтобы занять туристов был дан ответ:"а что у Вас там погода плохая? Мы не знаем, сейчас будем уточнять" и это все уже после того как экскурсия должны была начаться.
Подводя итоги, искренне не рекомендую к покупке этот "авторский тур" поскольку организаторы являются просто посредниками выкупающим экскурсии у местных гидов и самостоятельно никак не работают с клиентами.
И прежде всего, Вы, конечно, правы, что на сайте было дано некорректное описание программы тура в части времени проведения экскурсии по Петрозаводску.
Как я Вам объяснил при нашем общении по приезду гостей в Петрозаводск, в первый день у гостей очень ограниченное время до отправления Метеора на Кижи, и проведение экскурсии невозможно физически. Редакторы Трипстер поставили экскурсию в описание по ошибке, и ошибку эту, как Вы правильно отметили, исправили. И, разумеется, обсудив с Вами многократно дату и время проведения этой экскурсии, мы обратили особое внимание гида на данную экскурсию, напомнили ему об этом накануне, убедились, что всё было проведено на второй день, и ещё раз перепроверено, что экскурсия была проведена после Вашего сообщения, что экскурсии не было. Уточните, пожалуйста, у гостей данный момент – экскурсия по Петрозаводску состоялась утром во второй день, перед отъездом группы в Рускеала.
Мы прекрасно понимаем разочарование гостей из-за отмены экскурсии на Валаам по погодным условиям. Валаам – действительно одна из ярких жемчужин Карелии, и крайне обидно не иметь возможности туда попасть. Но, думаю, Вы согласитесь, что безопасность гостей – всё-таки самое приоритетное при организации поездки, а посещение Валаама будет поводом гостям вернуться в удивительную Карелию. Также Вы забыли отметить, что деньги за несостоявшуюся экскурсию Вам были возвращены в течение 3 часов.
Единственное Ваше утверждение, с которым не можем согласиться – отсутствие внимания к Вам и Вашим гостям в поездке. Десятки сообщений ежедневно с уточнением всех деталей о пребывании Ваших гостей на маршруте, решение вопросов с аннулированной экскурсией и попытками подобрать альтернативные варианты объективно не могут быть названы «безразличным отношением» и охарактеризованы фразой «никак не работают с туристами». Как раз постоянная связь с туристами и их представителем (как в Вашем случае), решение всех возникающих вопросов, уточнение всех деталей и возникающих сомнений – и есть наша работа с туристами, гарантирующая качественное обслуживание на маршруте даже в случае возникновения чрезвычайных погодных обстоятельств.
И уже заочно отвечая на заданный Вами в последнем разговоре вопрос – да, к сожалению, мы не можем заранее предугадать штормовое волнение на Ладоге, чтобы Вас заблаговременно об этом предупредить.