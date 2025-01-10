1 день

Знакомство, дорога, Город Ангелов и гора Филина

Встречаемся утром у метро Парнас, знакомимся с гидом и группой и грузимся в трансфер.

Путь предстоит неблизкий, 3-4 часа, в зависимости от дорожной ситуации. Постепенно пейзаж за окном становится всё более лесным и снежным. Верный признак близких приключений!

По пути сделаем несколько остановок. Первая – в поселке Яккима, где заглянем в кафе национальной карельской кухни и запасемся пирожками-калитками.

Далее заедем в Город Ангелов в Лахденпохье. Это музей-выставка деревянных скульптур, расположенный в здании бывшей лютеранской кирхи. Сама кирха сгорела в 1977 году, но стены её не пустуют.

Далее отправимся с экскурсией в музей Гора Филина – он расположен внутри огромной скалы. На выставке расскажут о военной истории края, а со смотровой площадки на скале открывается прекрасный вид на зимний лес.

Полные впечатлений приезжаем в поселок Хелюля, где расположен наш дом. Заселяемся, ужинаем, знакомимся ближе. А с желающими еще погуляем по окрестностям.