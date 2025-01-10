Приглашаем всей семьей начать год с путешествия в зимнюю сказку и
янв
Программа тура по дням
Знакомство, дорога, Город Ангелов и гора Филина
Встречаемся утром у метро Парнас, знакомимся с гидом и группой и грузимся в трансфер.
Путь предстоит неблизкий, 3-4 часа, в зависимости от дорожной ситуации. Постепенно пейзаж за окном становится всё более лесным и снежным. Верный признак близких приключений!
По пути сделаем несколько остановок. Первая – в поселке Яккима, где заглянем в кафе национальной карельской кухни и запасемся пирожками-калитками.
Далее заедем в Город Ангелов в Лахденпохье. Это музей-выставка деревянных скульптур, расположенный в здании бывшей лютеранской кирхи. Сама кирха сгорела в 1977 году, но стены её не пустуют.
Далее отправимся с экскурсией в музей Гора Филина – он расположен внутри огромной скалы. На выставке расскажут о военной истории края, а со смотровой площадки на скале открывается прекрасный вид на зимний лес.
Полные впечатлений приезжаем в поселок Хелюля, где расположен наш дом. Заселяемся, ужинаем, знакомимся ближе. А с желающими еще погуляем по окрестностям.
- Переезд до 4 часов, будут с остановки.
- Теплый дом с гостиной.
Активный отдых и праздничный вечер
Сегодня отправляемся в Сортавалу. Этот небольшой город называют энциклопедией финской архитектуры. Вдоль главной улицы можно увидеть множество красивых исторических домов, а на набережной, конечно, можно загадать желание у волшебного камня.
Есть здесь и парк, где проходят концерты, причем акустику создает скала, стоящая напротив сцены.
Прекрасные виды на город и Ладогу открываются с гор Кухавуори и Паасо – заберемся везде! Также из Сортавалы ходит исторический поезд до Рускеалы, который тянет настоящий паровоз. Очень похоже на Хогвартс-экспресс!
Вечером устроим приятный праздничный ужин и обменяемся подарками, проведем свой собственный карельский Новый год!
- Прогулка до 5 км.
- Устроим свой праздник.
Поездка в горный парк Рускеала
Наконец-то едем в Рускеалу. За последние годы этот парк обрел огромную популярность. Нам повезло, и зимой там не так людно.
Парк основан на месте бывшего мраморного карьера, который был затоплен грунтовыми водами и превратился в живописное озеро. Здесь есть что посмотреть и кроме природы: бывшее здание заводоуправления, печи для обжига извести, подземные выработки.
Погуляем по парку, узнаем много нового. Если будут время и желание, заедем еще в Долину водопадов — вода здесь не замерзает даже зимой. Живой поток среди зимнего леса – настоящее чудо!
Вечером устроим уютные посиделки и обменяемся своими впечатлениями.
- Переезд 40 минут.
- Прогулка на весь день.
Саамская деревня и оленья ферма. Сборы и отправление домой
Утром прощаемся с нашим уютным домом, но путешествие пока не заканчивается. По пути в город заедем еще в несколько локаций.
Посетим Саамскую деревню и оленью ферму, где также можно пообщаться с добродушными хаски и покормить неторопливых лосей. Согреемся горячим чаем из трав и поедем ближе к дому. А если останется время, заедем и в крепость Корела, уже в Приозерске, и посмотрим, как спит подо льдом Вуокса.
Вот и все, наше маленькое путешествие подошло к концу. Прощальные обнимашки на Парнасе и расходимся записываться в следующие походы!
- Переезд без остановок 3,5 часа.
- Достопримечательности по пути.
Проживание
Живём в большом доме с гостиной, где и будем собираться все вместе.
В доме комнаты на 2-3 места. Санузел на этаже.
Стоимость тура — 38 800 руб. /чел.
Стоимость тура со скидкой:
- для детей от 8 до 12 лет — 33 200 руб. /чел.;
- для детей от 5 до 7 лет — 25 500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды) - по запросу
- Трансфер от СТ.М. Парнас и обратно и все внутренние переезды по маршруту
- Проживание в теплом доме со всеми удобствами (комнаты на 2-3 места)
- Питание, указанное в программе тура (трехразовое питание на маршруте: завтраки, ужины, перекусы)
- Групповая аптечка
- Творческие мастер-классы и игры с детьми
- Подарочек от турклуба на праздники взрослым и детям
- Сопровождение опытным и заботливым инструктором
Что не входит в цену
- Обеды в кафе, кроме перекусов
- Подарочек до 300 рублей на «Тайного Санту»
- Входной билет в горный парк «Рускеала»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранная одежда не даст замерзнуть даже в самые суровые морозы. Поскольку наш тур очень активный, то обязательно продумайте сменную одежду детям, а также одежду и обувь для дома.
Можно брать много лишних вещей, ехать даже с чемоданом — все поедет вместе с нами на трансфере с просторным багажником. Переезд осуществляется от метро Парнас до порога дома в Карелии.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шарф;
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос (1л.);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис.
Рекомендуем добавить:
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- балаклава;
- сменные треккинговые ботинки;
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- фотоаппарат.
Где место сбора группы?
Мы поедем с Парнаса на заказном автобусе/автобусах. Поэтому встречаемся у Парнас Сити. Точное место обозначим в чатике группы.
Как много мы будем гулять? Я и ребенок справимся?
Безусловно, инструктор будет ориентироваться на силы и желания группы. Маршруты можно будет менять и варьировать по сложности.
Поскольку это Карелия и снега может быть много, то и от погодных условий программа будет очень сильно зависеть.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание на выезде входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу. Также будет возможность отдельно обедать в кафе.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. То есть каждый попробует себя разочек в качестве повара. Но это несложно — мы проверяли.
Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам. Необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды.
На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).
Какие условия размещения?
Живём в большом доме с гостиной, где и будем собираться все вместе.
В доме комнаты на 2-3 места. Санузел на этаже.
Есть ли скидки на тур?
Стоимость тура со скидкой:
- для детей от 8 до 12 лет — 33 200 руб. /чел.;
- для детей от 5 до 7 лет — 25 500 руб. /чел.