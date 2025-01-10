Семейный Новый год в Карелии с посещением парка Рускеала

Новый Год, конечно, семейный праздник. А ещё – праздник смеха и веселья, новое начало на белом, как свежевыпавший снег, листе.

Приглашаем всей семьей начать год с путешествия в зимнюю сказку и
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отправиться в Карелию — край холода и снега. Греться будем активными прогулками, играми и впечатлениями.

Пока остальные доедают салаты, мы покорим карельские горы (а в Карелии есть горы!), съездим в знаменитый парк Рускеала и попробуем изыски карельской кухни.

Заглянем в гости к деревянным ангелам в поселке Лахденпохья, сходим в интересный интерактивный музей Гора Филина и узнаем множество местных легенд.

А если позволит лёд – прогуляемся по Ладожскому озеру! Представьте: зимний лес, искрящийся под лучами солнца, и наши следы на нетронутом снегу. Таинство спящей природы и звенящая тишина вокруг. Замерзшие водопады и холодный сверкающий гранит. Новые знакомства и близкие люди рядом.

5
3 отзыва
Семейный Новый год в Карелии с посещением парка Рускеала
Семейный Новый год в Карелии с посещением парка Рускеала
Семейный Новый год в Карелии с посещением парка Рускеала
Ближайшие даты:
1
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, дорога, Город Ангелов и гора Филина

Встречаемся утром у метро Парнас, знакомимся с гидом и группой и грузимся в трансфер.

Путь предстоит неблизкий, 3-4 часа, в зависимости от дорожной ситуации. Постепенно пейзаж за окном становится всё более лесным и снежным. Верный признак близких приключений!

По пути сделаем несколько остановок. Первая – в поселке Яккима, где заглянем в кафе национальной карельской кухни и запасемся пирожками-калитками.

Далее заедем в Город Ангелов в Лахденпохье. Это музей-выставка деревянных скульптур, расположенный в здании бывшей лютеранской кирхи. Сама кирха сгорела в 1977 году, но стены её не пустуют.

Далее отправимся с экскурсией в музей Гора Филина – он расположен внутри огромной скалы. На выставке расскажут о военной истории края, а со смотровой площадки на скале открывается прекрасный вид на зимний лес.

Полные впечатлений приезжаем в поселок Хелюля, где расположен наш дом. Заселяемся, ужинаем, знакомимся ближе. А с желающими еще погуляем по окрестностям.

  • Переезд до 4 часов, будут с остановки.
  • Теплый дом с гостиной.
Знакомство, дорога, Город Ангелов и гора ФилинаЗнакомство, дорога, Город Ангелов и гора ФилинаЗнакомство, дорога, Город Ангелов и гора Филина
2 день

Активный отдых и праздничный вечер

Сегодня отправляемся в Сортавалу. Этот небольшой город называют энциклопедией финской архитектуры. Вдоль главной улицы можно увидеть множество красивых исторических домов, а на набережной, конечно, можно загадать желание у волшебного камня.

Есть здесь и парк, где проходят концерты, причем акустику создает скала, стоящая напротив сцены.

Прекрасные виды на город и Ладогу открываются с гор Кухавуори и Паасо – заберемся везде! Также из Сортавалы ходит исторический поезд до Рускеалы, который тянет настоящий паровоз. Очень похоже на Хогвартс-экспресс!

Вечером устроим приятный праздничный ужин и обменяемся подарками, проведем свой собственный карельский Новый год!

  • Прогулка до 5 км.
  • Устроим свой праздник.
Активный отдых и праздничный вечерАктивный отдых и праздничный вечерАктивный отдых и праздничный вечер
3 день

Поездка в горный парк Рускеала

Наконец-то едем в Рускеалу. За последние годы этот парк обрел огромную популярность. Нам повезло, и зимой там не так людно.

Парк основан на месте бывшего мраморного карьера, который был затоплен грунтовыми водами и превратился в живописное озеро. Здесь есть что посмотреть и кроме природы: бывшее здание заводоуправления, печи для обжига извести, подземные выработки.

Погуляем по парку, узнаем много нового. Если будут время и желание, заедем еще в Долину водопадов — вода здесь не замерзает даже зимой. Живой поток среди зимнего леса – настоящее чудо!

Вечером устроим уютные посиделки и обменяемся своими впечатлениями.

  • Переезд 40 минут.
  • Прогулка на весь день.
Поездка в горный парк РускеалаПоездка в горный парк РускеалаПоездка в горный парк Рускеала
4 день

Саамская деревня и оленья ферма. Сборы и отправление домой

Утром прощаемся с нашим уютным домом, но путешествие пока не заканчивается. По пути в город заедем еще в несколько локаций.

Посетим Саамскую деревню и оленью ферму, где также можно пообщаться с добродушными хаски и покормить неторопливых лосей. Согреемся горячим чаем из трав и поедем ближе к дому. А если останется время, заедем и в крепость Корела, уже в Приозерске, и посмотрим, как спит подо льдом Вуокса.

Вот и все, наше маленькое путешествие подошло к концу. Прощальные обнимашки на Парнасе и расходимся записываться в следующие походы!

  • Переезд без остановок 3,5 часа.
  • Достопримечательности по пути.
Саамская деревня и оленья ферма. Сборы и отправление домойСаамская деревня и оленья ферма. Сборы и отправление домойСаамская деревня и оленья ферма. Сборы и отправление домой

Проживание

Живём в большом доме с гостиной, где и будем собираться все вместе.

В доме комнаты на 2-3 места. Санузел на этаже.

Стоимость тура — 38 800 руб. /чел.

Стоимость тура со скидкой:

  • для детей от 8 до 12 лет — 33 200 руб. /чел.;
  • для детей от 5 до 7 лет — 25 500 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды) - по запросу
  • Трансфер от СТ.М. Парнас и обратно и все внутренние переезды по маршруту
  • Проживание в теплом доме со всеми удобствами (комнаты на 2-3 места)
  • Питание, указанное в программе тура (трехразовое питание на маршруте: завтраки, ужины, перекусы)
  • Групповая аптечка
  • Творческие мастер-классы и игры с детьми
  • Подарочек от турклуба на праздники взрослым и детям
  • Сопровождение опытным и заботливым инструктором
Что не входит в цену
  • Обеды в кафе, кроме перекусов
  • Подарочек до 300 рублей на «Тайного Санту»
  • Входной билет в горный парк «Рускеала»
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранная одежда не даст замерзнуть даже в самые суровые морозы. Поскольку наш тур очень активный, то обязательно продумайте сменную одежду детям, а также одежду и обувь для дома.

Можно брать много лишних вещей, ехать даже с чемоданом — все поедет вместе с нами на трансфере с просторным багажником. Переезд осуществляется от метро Парнас до порога дома в Карелии.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки рабочие;
  • перчатки;
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимняя обувь;
  • тапочки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос (1л.);
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис.

Рекомендуем добавить:

  • пуховик (теплая куртка);
  • перчатки рабочие;
  • балаклава;
  • сменные треккинговые ботинки;
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • фотоаппарат.
Где место сбора группы?

Мы поедем с Парнаса на заказном автобусе/автобусах. Поэтому встречаемся у Парнас Сити. Точное место обозначим в чатике группы.

Как много мы будем гулять? Я и ребенок справимся?

Безусловно, инструктор будет ориентироваться на силы и желания группы. Маршруты можно будет менять и варьировать по сложности.

Поскольку это Карелия и снега может быть много, то и от погодных условий программа будет очень сильно зависеть.

Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?

Всё питание на выезде входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу. Также будет возможность отдельно обедать в кафе.

Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. То есть каждый попробует себя разочек в качестве повара. Но это несложно — мы проверяли.

Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам. Необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды.

На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.

Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).

Какие условия размещения?

Живём в большом доме с гостиной, где и будем собираться все вместе.

В доме комнаты на 2-3 места. Санузел на этаже.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура со скидкой:

  • для детей от 8 до 12 лет — 33 200 руб. /чел.;
  • для детей от 5 до 7 лет — 25 500 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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