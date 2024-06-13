Туры по паркам Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Парки» в Петрозаводске, цены от 43 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«В 10:00 после завтрака едем в горный парк «Рускеала», главная достопримечательность которого — бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки, заполненный грунтовыми водами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Увидим древний вулкан Гирвас и мраморный каньон в горном парке «Рускеала»»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Парки»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Природа, культура и кухня Карелии
  2. Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
  3. Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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