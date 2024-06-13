Найдено 3 тура в категории « Парки » в Петрозаводске, цены от 43 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 4 дня Природа, культура и кухня Карелии Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п... «В 10:00 после завтрака едем в горный парк «Рускеала», главная достопримечательность которого — бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки, заполненный грунтовыми водами» 56 900 ₽ за человека 🚗 На машине ❄️ На снегоходах Авторский тур 3 дня Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала» Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места Начало: Петрозаводск, 09:00 «Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул» 43 900 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 5 дней Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00 «Увидим древний вулкан Гирвас и мраморный каньон в горном парке «Рускеала»» 84 000 ₽ за человека Все туры Петрозаводска

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