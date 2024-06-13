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Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«В 10:00 после завтрака едем в горный парк «Рускеала», главная достопримечательность которого — бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки, заполненный грунтовыми водами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Увидим древний вулкан Гирвас и мраморный каньон в горном парке «Рускеала»»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Парки»
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