1 день

Прибытие в Петрозаводск. Конная прогулка по лесу. Питомник ездовых собак

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.

Трансфер к месту старта конной прогулки.

Инструкторы проведут для вас экскурсию по территории конюшни, расскажут про амуницию, породы и масти, особенности содержания и характера своих подопечных.

Вы поучаствуете в мастер-классе по чистке и седловке лошади, самостоятельно подготовите лошадь. Перед выходом на маршрут инструктор научит вас правильно взаимодействовать с лошадью, покажет основные элементы управления и научит уверенно держаться в седле.

Маршрут несложный и занимает около 1,5 часов.

Вы едете верхом по маршруту самостоятельно, группу сопровождает инструктор верхом на своей лошади. Детей сопровождает инструктор пешком.

Трансферв питомник ездовых собак на берегу реки Шуя (в пути 30 км).

Обед в чуме с блюдами национальной карельской кухни.

Треккинговая прогулка с хаски. Вас ждет обучающий мастер-класс по работе с ездовыми собаками, а также легкая прогулка по специально проложенному маршруту вдоль реки Шуя.

Трансфер к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

Вы участвуете в постановке лагеря и приготовлении ужина.

Ночевка в полевых условиях.

