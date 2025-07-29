1 день

Начало сплава

04:16 встреча на вокзале п. Лоухи с табличкой.

Трансфер до начала сплава по реке Писта (160 км).

Завтрак.

Знакомство, инструктажи по технике безопасности.

Экипировка, погрузка снаряжения на суда.

Выход на воду.

Сплав по маршруту: пор. «Сакал» (2-3 к. с.) – пор. «Захар» (2-3 к. с.) – пор. «Змеиный» (2 к. с.) – пор. Соленый (2 к. с.) – «Падун» (3 к. с.) – оз. Шуванда – шиверы – оз. Ваяра. (15-17 км).

В пути горячий ужин или перекус.

Ужин, ночёвка в палатках.

Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и установки лагеря под руководством инструкторов.

