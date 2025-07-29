Река сильно отделена от основной инфраструктуры, природа
Программа тура по дням
Начало сплава
04:16 встреча на вокзале п. Лоухи с табличкой.
Трансфер до начала сплава по реке Писта (160 км).
Завтрак.
Знакомство, инструктажи по технике безопасности.
Экипировка, погрузка снаряжения на суда.
Выход на воду.
Сплав по маршруту: пор. «Сакал» (2-3 к. с.) – пор. «Захар» (2-3 к. с.) – пор. «Змеиный» (2 к. с.) – пор. Соленый (2 к. с.) – «Падун» (3 к. с.) – оз. Шуванда – шиверы – оз. Ваяра. (15-17 км).
В пути горячий ужин или перекус.
Ужин, ночёвка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и установки лагеря под руководством инструкторов.
Продолжение сплава по реке Пистайоки
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по реке Пистайоки: оз. Ваяра — оз. Мандуярви — порог «Коварный» (3 к. с.) — оз. Хирвасъярви — шиверы — оз. Вихельтаярви — оз. Пистаярви (19 км).
В пути перекус.
Ужин, ночёвка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и установки лагеря под руководством инструкторов.
Дневка
Дневка — это неторопливый ритм, заданный дымком костра.
Утро начинается с ароматного кофе, румяных оладий и нежной каши на сгущённом молоке, которые создают настроение настоящего праздника где-то посреди дикой природы.
До обеда заготавливаем дрова на баню, отдыхаем, читаем книги, играем в настольные игры.
Ближе к вечеру распариваемся в жаркой бане и остываем в речной прохладе.
После баньки нас ждёт сытный ужин, и кто знает, вдруг среди нас найдётся музыкант, и тишину леса прошьют первые аккорды — и тогда посиделки у костра превратятся в настоящий концерт под открытым небом, где главное не мастерство, а теплота общего настроения.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: оз. Пистаярви – шивера – пор. «Семиповоротный» (3 к. с.) – пор. «Безымянный» (2 к. с.) - оз. Муасъярви - пор. «Курки» (3 к. с.) - пор. «Петух» (2 к. с.) (21 км).
Ужин, ночёвка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и установки лагеря под руководством инструкторов.
Продолжение сплава и полудневка
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: пор. «Грива» (2-3 к. с.) – оз. «Вайкульское» - пор. «Фурляляй» (2-3 к. с.) – пор. «Имесев» (3 к. с.) 16 км.
Полудневка.
При возможности топим полевую баньку.
Заключительный ходовой день
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Заключительный ходовой день: сплав по реке Пистайоки: пор. Имисев (III к. с.) — пор. Талии (III к. с.) — пор. Хирви (III к. с.) (16 км).
Встаем на антистапель возле автомобильного моста или в лесу на одной из стоянок.
Ужин, ночёвка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и установки лагеря под руководством инструкторов.
Отъезд
Завтрак.
Сбор лагеря и снаряжения.
Погрузка автомобилей.
Около 13:00 выезд на ж/д вокзал п. Лоухи (время в пути 4-5 часов).
Отправление вечерними (с 20:00) или ночными поездами из п. Лоухи.
Участники тура принимают активное участие в сборке и погрузке снаряжения.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Обратите внимание! Палатки не входят в стоимость тура. Аренда палатки оплачивается дополнительно – 1500 руб. /тур.
Все палатки трёхместные. Возможно выделение одноместных палаток.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты
|Стоимость
|Стоимость при раннем бронировании (до 01.03.2026)
|07.06 – 13.06.2026
|35900
|34900
14.06 – 20.06.2026
|35900
|34900
|21.06 – 27.06.2026
|35900
|34900
|28.06 – 04.07.2026
|35900
|34900
|05.07 – 11.07.2026
|35900
|34900
|12.07 – 18.07.2026
|35900
|34900
|19.07 – 25.07.2026
|35900
|34900
|26.07 – 01.08.2026
|35900
|34900
|02.08 – 08.08.2026
|35900
|34900
|09.08 – 15.08.2026
|35900
|34900
|23.08 – 29.08.2026
|34900
|33900
В туре предусмотрена посадка на рафт (6-10 чел.) или катамаран (5-6 чел.).
Детям до 12 лет скидка 20%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
В туре предусмотрено размещение в трёхместных палатках.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (плавсредства, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Аренда мотора и топливо к нему
- Транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание)
- Работа инструктора
- Теплоизоляционный коврик
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до п. Лоухи и обратно
- Аренда палатки - 1 500 руб. /тур. (трёхместные)
- Спальный мешок - 1000 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма - 4000 руб. /тур
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- неопреновый гидрокостюм;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН – кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Мобильной связи на реке практически нет, можно с трудом дозвониться в начале и конце маршрута, оператор «Мегафон».
Нет связи на маршруте.
Рекомендация: предупредите родных об отсутствии связи.
Возможна ли рыбалка на реке Писта?
Чтобы ловить рыбу на реке, необходимо приобрести лицензию.
Рыбалка на реке Писта без лицензии разрешена только на удочку на участках реки и озерах не вошедших в рыбопромысловые участки.
Лов в период с 1 июня по 15 июля запрещён.
Рыбалка на рыбопромысловых участках на реке разрешена на удочку и спиннинг только при наличии лицензии.
Наличие лицензии не дает права на вылов ценных пород рыбы (лосось, кумжа).
Что нужно знать про безопасность?
Инструктор имеет право принимать решения о безопасности, в том числе об обносе опасных участков и недопуске прохождения порога неподготовленных участников.
Спасательное оборудование: спасжилеты на воде, каски при прохождении опасных порогов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем лучше сплавляться — на катамаране или рафте? И в чем их разница?
Рафты — это надувные лодки, специально разработанные для сплава по бурной воде. Они обладают рядом преимуществ, которые делают их популярным выбором для водных путешествий.
Преимущества: повышенная пассивная защита, прочность, ориентированы на применение в коммерческих целях.
Катамараны — это разновидность надувных лодок, состоящих из двух баллонов, соединенных между собой жесткими дугами. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с рафтом, особенно при сплаве по бурной воде.
Преимущества катамаранов: хорошая маневренность и управляемость, что важно при прохождении сложных участков реки.
Где оставить лишние вещи?
Рекомендуем соблюдать наши рекомендации по сбору вещей и не брать ничего лишнего, так как не будет возможности оставить лишние вещи на хранения во время тура.
Требуется ли пропуск в погранзону?
Да, для иностранных граждан требуется пропуск в погранзону!
Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Если вы гражданин РФ, вам необходимо заполнить всё, что указано в уточняющей форме, которую вам направит менеджер.
Необходим ли неопреновый костюм?
В Карелии гидрокостюм может потребоваться при сплаве по рекам в зависимости от времени года, температуры воды и погодных условий.
Вот основные ситуации, когда его использование рекомендуется:
- холодная вода (весна и раннее лето). Весной и в начале лета (май – июнь) вода в реках Карелии очень холодная, часто близкая к температуре таяния снега. Гидрокостюм поможет сохранить тепло и избежать переохлаждения в случае падения в воду;
- летом, если погода дождливая или ветреная, гидрокостюм защитит от переохлаждения и дискомфорта. Особенно это актуально для многодневных сплавов, когда нет возможности быстро высушить одежду;
- сложные маршруты с высоким риском попадания в воду;
- на реках с порогами, сильным течением или технически сложными участками вероятность оказаться в воде выше. Гидрокостюм обеспечит безопасность и комфорт в таких условиях;
- осенние сплавы (сентябрь – октябрь).
Необходимо предоставить данные роста и веса, чтобы для вас забронировали и проверили наличие костюмов.
Для сплавов используются неопреновые костюмы Tribord 100/500 – базовые неопреновые модели (толщина 3,5 мм). JOSS Active – универсальные модели для сплава, (3,5 мм).
Неопреновые ботинки, носки, перчатки не предоставляются.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Снаряжение для лагеря.
Палатки: Индивидуальные теплоизоляционные коврики.
Дополнительно: спальный мешок, трехместные, по 2–3 человека.
Важно! Сообщите о необходимости одноместной палатки и спального мешка при бронировании.
Личное снаряжение.
Важно! Сообщите о наличии своего снаряжения при бронировании тура.
Питание на маршруте.
Тип: Трехразовое.
Особенности: Обед может быть заменен перекусом в зависимости от условий маршрута.
Приготовление: Инструктор готовит пищу, помощь участников тура приветствуется.
Длительные плёсовые переходы проходятся под мотором.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от уровня воды в реке программа тура может измениться и начинаться с оз. Шуванда.
Далее маршрут будет проходить с сохранением всех основных элементов, составляющих программу.
Также в зависимости от занятости стоянок нитка маршрута может быть изменена инструктором на сплаве.